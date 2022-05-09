"Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика", - співробітники замінили низку матеріалів на пропагандистському ресурсі РФ. ФОТОрепортаж
Вранці 9 травня на сайті провладного російського видання "Лента.ру" з'явилося кілька повідомлень, спрямованих проти керівництва Росії через війну в Україні.
На це звернув увагу журналіст Ілля Шепелін, який опублікував кілька скріншотів в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Медуза" уточнює, що згодом публікації зникли, але збереглися у вебархіві. Судячи з нього, на сайті "Ленты.ру" близько 20 новин, опублікованих редакцією 8 та 9 травня, замінили на повідомлення з іншими заголовками, на кшталт:
"Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика" (сообщение видно в веб-архиве главной страницы сайта);
"Россия бросает трупы своих солдат в Украине";
"Минобороны солгало родственникам погибших на крейсере "Москва";
"Ближайший соратник Путина захотел вернуть Россию на 100 лет назад";
"Зеленский оказался круче Путина";
"Путин развязал одну из самых кровопролитных войн 21 века";
"Российская элита оказалась ничтожно безвольной";
"Российские власти запретили журналистам говорить про негатив";
"Россия полностью уничтожила Мариуполь";
"Россия угрожает уничтожить весь мир";
"Войной легче прикрыть провалы в экономике". Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть".
Всі публікації супроводжувало таке повідомлення: "Дисклеймер: этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей, другими словами: СРОЧНО ДЕЛАЙ СКРИН, пока не удалили".
У матеріалі "Российские власти запретили журналистам говорить про негатив" стверджується, що адміністрація президента Росії "змусила журналістів підконтрольних медіа відмовитися від слів та оборотів, які можуть викликати "соціальні заворушення" та створювати негативний фон". З цієї причини в російських ЗМІ з'явилася новомова: слово "хлопок" використовують замість "взрыва", "отрицательный рост" замість "падения ВВП".
У матеріалі "Войной легче прикрыть провалы в экономике", судячи з веб-архіву, йшлося, що відповідальність "за цей перформанс" несуть двоє співробітників "Ленты.ру" - керівник відділів "Економіка" та "Середовище" Єгор Поляков та редактор цих відділів Олександра Мірошникова.
"Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище! Не бойтесь! Не молчите! Сопротивляйтесь! Вы не одни, нас много! Будущее за нами! *** войне. Мир Украине!" - сказано у повідомленні журналістів.
Джерело "Медиазоны" в "Ленте.ру" підтвердило, що це зробили співробітники видання, які замінили текст у вже опублікованих матеріалах. Однак не назвало імена. Єгор Поляков підтвердив "Медузе", що він разом із Олександрою Мірошниковою замінив новини на сайті "Ленты.ру". Наразі журналісти перебувають за межами Росії.
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Коли полетить табакерка?
Мовляв, протест колективу, не узгоджений з керівництвом редакції.
Світ, напевно, має аплодувати стоячи. Медалі цим відчайдухам, візу у ЄС і роботу у Німеччині кожному.
Вчора в інтерв'ю одному українському журналу я саме говорила про "хороших русскіх". Про те, що зовсім скоро ми побачимо драматичну виставу різного ступеня майстерності, називається "то не ми, то всьо путін винуватий".
Всі сто мільйонів - чи скільки їх там - убивць і посібників спробують заховатися за лисиною одного пу. Щось мені підказує, дід сам не вивезе таку відповідальність.
У кожного з нас у колі спілкування є росіяни, до яких ми теоретично можемо дотягнутися. Колишні друзі, знайомі, родичі. Наше завдання - зробити так, щоб їм було максимально некомфортно. Щоб вони бачили фото і відео звірств, які чинять їхні військові в Україні. Бачили фото своїх трупів. Хоч по разу послухали персональний прокльон.
Можу тільки уявити, що буде, коли ми зможемо до них дотягтися не через інтернет, а руками за шию потримати. Знаючи цей народ, нагода трапиться зовсім скоро. Як тільки затихнуть вибухи, вони тут же намиляться в Україну за дешевими продуктами.
Тамара Горіха Зерня (с)
парадГаньби показав те, що начальник генштабу зс рф валерій герасимов і справді, або, як мінімум, поранений, як максимум ліквідований, оскільки він був відсутній на цьому заході ( до цього жоден парад не проходив без його участі).
також на парадіганьби було скасовано повітряну частину, нібито, через погодні умови.... але погода сьогодні в мац-кві якраз допускає польоти авіації.... тоді що ж це було?
за однією з версій - ***** злякався провокації з боку одного з пілотів, за іншою - літак судного дня )))) Іл-80 не зміг піднятися у повітря...і саме в цю версія є найбільш вірогідною, адже днями була інформація, що літаки Іл-80 знаходяться не в кращому стані, а точніше - у критичному.
зрозуміло, якби на параді не було продемонстровано Іл-80, який так масштабно анонсувала російська говнопропаганда, це породило б чутки, які є дійсністю, що сцарь не має останнього притулку для командування ядерним ударом... а так просто скасували повітряну частину і все. )))
парадганьби пройшов під гаслом "з днем перемоги!", але при цьому повністю була відсутня символіка "Z", "V", "O" та інше... гидотне! і це дуже дивно виглядало, адже подібні символи в останні два з лишком місяці отримали просто гіпертрофований характер поширення! важко повірити в те, що режим не знайшов для параду ганьби достатньої кількості білих стрічок або крейди. чи це таки знак... абстрагування режиму від цієї символіки?
що ж до виступу *****, то очікуваного багатьма, мобілізації, оголошено їм не було.
не було оголошено і про деякі "успіхи" так званої "спецоперації", про які щодня повідомляє (прибріхує))) мо рф.
загалом промова звучала (кричала) поразково, а сам він виглядав старим, змученим і розгубленим, дикція його була зім'ятою... що ж до наративів, то нічого нового, просто набір посилань, що повторюються з року в рік, з невеликим нюансом - згадка так званих л/днр у дуже цікавому контексті.... він говорив про псевдореспубліки в тоні, нібито через них росія змушена була розв'язати війну проти України....саме з таким натяком, який дозволяє надалі російській говнопропаганді маневрувати для виправдання невдач та колапсу у країні... це все через л/днр, всі ці економічні проблеми, сотні свіжих могил у кожному місті і дяревнє расії, міжнародна блокада і зубожіння росіян, що прискорилося на порядок... (і бити їх будуть безжально)))
фактично, парадганьби показав, що керівництво расії перебуває у стані нескінченної депресії від усвідомлення неминучого поразки.... без герасимова, без Іл-80, без левової частки тієї боєздатної та більш-менш причепленої техніки та основних боєздатних підрозділів, компенсація яких займе не роки, а десятиліття.
парад ганьби показав - кінець режиму в кольорі... картина маслом !!! )))
Орки такі орки.
ги-ги
Не говорите мне о том, что он добр,
Не говорите мне о том, что он любит свободу...
Я видел его глаза - их трудно любить.
А ваша любовь - это страх!
Вы боитесь попасть в число неугодных,
Вы знаете - он может прогнать, он может убить!
Ваш Путлер - фашист!
Не смотрите вы так,
Я знаю точно - просто фашист!
Не смотрите вы так...
Быть может, он просто жесток,
Быть может, ему не знаком Шопенгауэр,
Но воля и власть - это все, что в нем есть.
И вы идёте за ним!
Я вижу плоды могучих иллюзий...
Мне нужен свой свет, мне нужен свой крест!
Ваш Путлер - фашист!
Не смотрите вы так,
Я знаю точно - просто фашист!
Не смотрите вы так...
И дело совсем не в цвете знамен -
Он может себя называть кем угодно,
Но слово умрет, если руки в крови...
И я сам не люблю ярлыков,
Но симптомы болезни слишком известны:
Пока он там, наверху, - он будет давить!
Ваш Путлер - фашист!
Не смотрите вы так,
Я знаю точно - просто фашист!
Есть идеи, покрытые пылью,
Есть - одетые в сталь...
Что в них - не так уж важно,
Гораздо важнее - кто за ними встал!
Не говорите мне о том, что он добр,
Не говорите мне о том, что он любит свободу...
Я видел его друзей - их трудно любить.
А ваша любовь - это страх!
Вы боитесь попасть в число неугодных,
Вы знаете - он может прогнать, он может убить!
Ваш Путлер - фашист!
Не смотрите вы так,
Я знаю точно - просто фашист!
Не смотрите вы так...
Ваш Путлер - фашист!
Ваш фюрер - фашист!
Ваш царь - фашист!
Не смотрите вы так...