"Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика", - співробітники замінили низку матеріалів на пропагандистському ресурсі РФ. ФОТОрепортаж

Вранці 9 травня на сайті провладного російського видання "Лента.ру" з'явилося кілька повідомлень, спрямованих проти керівництва Росії через війну в Україні.

На це звернув увагу журналіст Ілля Шепелін, який опублікував кілька скріншотів в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.





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"Медуза" уточнює, що згодом публікації зникли, але збереглися у вебархіві. Судячи з нього, на сайті "Ленты.ру" близько 20 новин, опублікованих редакцією 8 та 9 травня, замінили на повідомлення з іншими заголовками, на кшталт:

"Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика" (сообщение видно в веб-архиве главной страницы сайта);

"Россия бросает трупы своих солдат в Украине";

"Минобороны солгало родственникам погибших на крейсере "Москва";

"Ближайший соратник Путина захотел вернуть Россию на 100 лет назад";

"Зеленский оказался круче Путина";

"Путин развязал одну из самых кровопролитных войн 21 века";

"Российская элита оказалась ничтожно безвольной";

"Российские власти запретили журналистам говорить про негатив";

"Россия полностью уничтожила Мариуполь";

"Россия угрожает уничтожить весь мир";

"Войной легче прикрыть провалы в экономике". Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть".

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Всі публікації супроводжувало таке повідомлення: "Дисклеймер: этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей, другими словами: СРОЧНО ДЕЛАЙ СКРИН, пока не удалили".

У матеріалі "Российские власти запретили журналистам говорить про негатив" стверджується, що адміністрація президента Росії "змусила журналістів підконтрольних медіа відмовитися від слів та оборотів, які можуть викликати "соціальні заворушення" та створювати негативний фон". З цієї причини в російських ЗМІ з'явилася новомова: слово "хлопок" використовують замість "взрыва", "отрицательный рост" замість "падения ВВП".

У матеріалі "Войной легче прикрыть провалы в экономике", судячи з веб-архіву, йшлося, що відповідальність "за цей перформанс" несуть двоє співробітників "Ленты.ру" - керівник відділів "Економіка" та "Середовище" Єгор Поляков та редактор цих відділів Олександра Мірошникова.

"Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище! Не бойтесь! Не молчите! Сопротивляйтесь! Вы не одни, нас много! Будущее за нами! *** войне. Мир Украине!" - сказано у повідомленні журналістів.

Джерело "Медиазоны" в "Ленте.ру" підтвердило, що це зробили співробітники видання, які замінили текст у вже опублікованих матеріалах. Однак не назвало імена. Єгор Поляков підтвердив "Медузе", що він разом із Олександрою Мірошниковою замінив новини на сайті "Ленты.ру". Наразі журналісти перебувають за межами Росії.

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