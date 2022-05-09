Зеленський провів зустріч із фон дер Ляєн по відеозв’язку: Продемонстрував другу частину заповненої анкети для членства в ЄС. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн по відеозв’язку.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Продемонстрував другу частину заповненої анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Дякую за чіткі сигнали підтримки на цьому важливому для нас шляху", - зауважив Зеленський.
Топ коментарі
+10 Підлога Маккартні
показати весь коментар09.05.2022 14:41 Відповісти Посилання
+9 MAKAROV #508144
показати весь коментар09.05.2022 14:43 Відповісти Посилання
+7 Voc Vox
показати весь коментар09.05.2022 14:40 Відповісти Посилання
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Коротко о параде: парад позора показал то, что руководство страны с ****** во главе находится в состоянии нескончаемой депрессии от осознания неминуемого поражения в авантюре, в успешный исход которой они изначально, благодаря вот таким парадам из года в год, уверовали и сами.
Парад позора без Герасимова (либо тяжело ранен, либо отправился на концерт к Кобзону прямиком из Изюма), без Ил-80 (который не взлетел якобы из-за погоды), без львиной доли той боеспособной и более-менее прихорошенной техники и основных боеспособных подразделений, компенсация которых займёт не годы, а десятилетия.
А где же символика ZVO, которая присутствовала последние два с половиной месяца повсеместно: от деревенского сортира еды до военной техники?
Режим прекрасно понимает свой неминуемый крах и то, что собственноручно сломал себе хребет о колено украинского солдата.
Да, еще в своей агонии ***** уничтожит несколько десятков тысяч своих солдат и остатки генералов. Окончательно, как крейсер мацква, путинское мракобесие погрузит еще глубже на дно экономику страны, которую будут восстанавливать многие и многие поколения руССких. Хотя, в этом есть довольно сильные сомнения. Ведь что такое рассея? И кто такой этот руССкий? Захочет ли чеченец, калмык, бурят, дагестанец, тувинец, башкир, черкес, ингуш, якут или любой другой так называемый руССкий платить репарации и страдать от санкций всего мира? Не проще ли объявить себя не руССким и отделаться от рассеи? Время (довольно скорое) покажет
В военном плане этот парад лишь подчеркивает провальность "спецоперации на Украине". Повторюсь: скудные запасы военной техники, отсутствие авиации (страх ***** о камикадзе, либо импотенция выраженная в форме злополучного Ил-80). Потеря начальника генерального штаба - это позор для любой армии мира, тем более для втарой Анал_говнет...
Да, и сам ***** выглядит прискорбно: укрытый пледом дед, который, прихрамывая, идет к могиле, ведя за собой всю сверхдержаву и миф о ее величии, в сопровождении кунжутовича и псевдо-ветеранов за 300 рублей. Даже правая рука диктатора уже с заметным усилием подвластна ему. Одним словом - КОНЕЦ.
Одна купа лайна замінить багато купок.