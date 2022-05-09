Зеленський провів зустріч із фон дер Ляєн по відеозв’язку: Продемонстрував другу частину заповненої анкети для членства в ЄС. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн по відеозв’язку.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Продемонстрував другу частину заповненої анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Дякую за чіткі сигнали підтримки на цьому важливому для нас шляху", - зауважив Зеленський.









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