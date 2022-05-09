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Зеленський провів зустріч із фон дер Ляєн по відеозв’язку: Продемонстрував другу частину заповненої анкети для членства в ЄС. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн по відеозв’язку.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Продемонстрував другу частину заповненої анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Дякую за чіткі сигнали підтримки на цьому важливому для нас шляху", - зауважив Зеленський.

Зеленський провів зустріч із фон дер Ляєн по відеозв’язку: Продемонстрував другу частину заповненої анкети для членства в ЄС 01
Зеленський провів зустріч із фон дер Ляєн по відеозв’язку: Продемонстрував другу частину заповненої анкети для членства в ЄС 02
Зеленський провів зустріч із фон дер Ляєн по відеозв’язку: Продемонстрував другу частину заповненої анкети для членства в ЄС 03
Зеленський провів зустріч із фон дер Ляєн по відеозв’язку: Продемонстрував другу частину заповненої анкети для членства в ЄС 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна Росії об’єднала європейців навколо підтримки України, - фон дер Ляєн

Автор: 

євроінтеграція (504) Зеленський Володимир (24368) фон дер Ляєн Урсула (794)


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Топ коментарі
+10
где-то я про опросники уже слышал, прям де-жа-ву
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09.05.2022 14:41 Відповісти
+9
Такого зрадника як Єрмак треба в москві на 9 травня медалями нагороджувати. Стільки горя зробив та непоправного на окремих участнах фронту... Гівно а на людина. Будували, будували укріплення на Станиці та Золотому, це лайно взяло та відвели звідти війська у 2019 році. Ніяких нових укріплень зе лайно не створило за 3 роки, як наслідки росіяни прокотилися Луганщиною як і Херсонщиною.
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09.05.2022 14:43 Відповісти
+7
чому рашисти легко захопили південь?
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09.05.2022 14:40 Відповісти
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https://t.me/mill_criminals_ru/1493

Коротко о параде: парад позора показал то, что руководство страны с ****** во главе находится в состоянии нескончаемой депрессии от осознания неминуемого поражения в авантюре, в успешный исход которой они изначально, благодаря вот таким парадам из года в год, уверовали и сами.
Парад позора без Герасимова (либо тяжело ранен, либо отправился на концерт к Кобзону прямиком из Изюма), без Ил-80 (который не взлетел якобы из-за погоды), без львиной доли той боеспособной и более-менее прихорошенной техники и основных боеспособных подразделений, компенсация которых займёт не годы, а десятилетия.
А где же символика ZVO, которая присутствовала последние два с половиной месяца повсеместно: от деревенского сортира еды до военной техники?
Режим прекрасно понимает свой неминуемый крах и то, что собственноручно сломал себе хребет о колено украинского солдата.
Да, еще в своей агонии ***** уничтожит несколько десятков тысяч своих солдат и остатки генералов. Окончательно, как крейсер мацква, путинское мракобесие погрузит еще глубже на дно экономику страны, которую будут восстанавливать многие и многие поколения руССких. Хотя, в этом есть довольно сильные сомнения. Ведь что такое рассея? И кто такой этот руССкий? Захочет ли чеченец, калмык, бурят, дагестанец, тувинец, башкир, черкес, ингуш, якут или любой другой так называемый руССкий платить репарации и страдать от санкций всего мира? Не проще ли объявить себя не руССким и отделаться от рассеи? Время (довольно скорое) покажет
В военном плане этот парад лишь подчеркивает провальность "спецоперации на Украине". Повторюсь: скудные запасы военной техники, отсутствие авиации (страх ***** о камикадзе, либо импотенция выраженная в форме злополучного Ил-80). Потеря начальника генерального штаба - это позор для любой армии мира, тем более для втарой Анал_говнет...
Да, и сам ***** выглядит прискорбно: укрытый пледом дед, который, прихрамывая, идет к могиле, ведя за собой всю сверхдержаву и миф о ее величии, в сопровождении кунжутовича и псевдо-ветеранов за 300 рублей. Даже правая рука диктатора уже с заметным усилием подвластна ему. Одним словом - КОНЕЦ.
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09.05.2022 14:39 Відповісти
чому рашисти легко захопили південь?
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09.05.2022 14:40 Відповісти
Такого зрадника як Єрмак треба в москві на 9 травня медалями нагороджувати. Стільки горя зробив та непоправного на окремих участнах фронту... Гівно а на людина. Будували, будували укріплення на Станиці та Золотому, це лайно взяло та відвели звідти війська у 2019 році. Ніяких нових укріплень зе лайно не створило за 3 роки, як наслідки росіяни прокотилися Луганщиною як і Херсонщиною.
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09.05.2022 14:43 Відповісти
Не вистачає слів...
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09.05.2022 14:46 Відповісти
где-то я про опросники уже слышал, прям де-жа-ву
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09.05.2022 14:41 Відповісти
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09.05.2022 14:41 Відповісти
вова, в єс країну зі зрадником дєрьмаком, довбойобами люсьою, агрохімією, пібздоляком, стіфанчюком, вєрєщючькою ніхто не прийме.
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09.05.2022 15:05 Відповісти
Дійсно, навіщо тягнути в ЄС таку купу покидьків?! вова має всі їх риси та ще й на піаніні грає (им чим думає).
Одна купа лайна замінить багато купок.
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09.05.2022 15:25 Відповісти
Там і так повно угорських і сербських маргіналів, цих ЗЕбілів культурно пошлють нахер.
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09.05.2022 16:22 Відповісти
Продемонстрував? Зеля, дебіл, анкета повинна бути вже у Європі.
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09.05.2022 15:38 Відповісти
А де ранкові фото як раніше , де президент звітує, що покакав?
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09.05.2022 16:10 Відповісти
В мене таке враження, що у ЕС вступлять лише ЗЕ зі своєю шайкою. Якась іллюзорна задзеркаленість. Якась бурна активність, якісь тести, екзамени. А читаєш закордонні СМІ, (Ukraine has gathered in the EU?) Томоші політики не розуміють, як можна на скаку вступити в ЕС. Це питання мінімум 8-12років. При умові після воєнного стану, ця цифра множиться на двоє.
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09.05.2022 18:59 Відповісти
Це прийом в кандидати до ЄС. Є така процедура і Україна її виконує.
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09.05.2022 19:56 Відповісти
 
 