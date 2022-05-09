Президент Євроради Мішель приїхав до Одеси: Ви не самотні. ЄС підтримує вас!. ФОТО

Президент Європейської ради Шарль Мішель приїхав до Одеси.

Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я приїхав святкувати День Європи до Одеси, міста, де Пушкін сказав, що "можна відчути Європу". І де сьогодні український народ захищає свої пам'ятки від куль і ракет та свою свободу від російської агресії. Ви не самотні. ЄС підтримує вас!", - написав Мішель.





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