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Президент Євроради Мішель приїхав до Одеси: Ви не самотні. ЄС підтримує вас!. ФОТО

Президент Європейської ради Шарль Мішель приїхав до Одеси.

Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я приїхав святкувати День Європи до Одеси, міста, де Пушкін сказав, що "можна відчути Європу". І де сьогодні український народ захищає свої пам'ятки від куль і ракет та свою свободу від російської агресії. Ви не самотні. ЄС підтримує вас!", - написав Мішель.

Президент Євроради Мішель приїхав до Одеси: Ви не самотні. ЄС підтримує вас! 01
Президент Євроради Мішель приїхав до Одеси: Ви не самотні. ЄС підтримує вас! 02

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Автор: 

армія рф (17842) Одеса (5499) Шарль Мішель (333) Шмигаль Денис (4648)


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Цікаво де зараз Меркель. Поїхала у бункер до Пуйла святкувати 9 Травня.
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09.05.2022 15:24 Відповісти
Папа Мишеля когда-то давно хорошенько погулял с мамой Шмыгаля
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09.05.2022 15:36 Відповісти
а хіба не з твоєю?
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09.05.2022 15:50 Відповісти
Чого це ви?
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09.05.2022 15:55 Відповісти
Я так понимаю, вы мама Дениски?
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09.05.2022 16:31 Відповісти
напрасно цей їхній мишель/шмигаль зіслався на імперця пушкіна про європу
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09.05.2022 15:50 Відповісти
Чому? Такий собі посил про те, що навіть "ізвєстниє" кацапи ніякої цивілізації у самій кацапії не бачили.
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09.05.2022 16:01 Відповісти
не, у них просто реальное внешнее сходство, и я их тоже не отличаю
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09.05.2022 16:28 Відповісти
Колись читав рослідування і біографію сім'ї ЗЕ-Верещуки.Там писалося,що вона сурковска людина,яку медвечук пристроїв до зелених в 2019.А муж її який-то комітєтчік з ватним світоглядом,який палив людей на майдані.Дім профспілок наче його "робота"була.

муж Верещук - полковник СБУ Михаил Кухаренко. в составе ЦСО "Альфа" участвовал в зачистке Майдана
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09.05.2022 15:55 Відповісти
 
 