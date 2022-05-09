Росіяни вбили пострілами в голову трьох мирних мешканців. На Київщині продовжують документувати злочини армії РФ. ФОТО 18+
За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.
"Під час проведення слідчих дій поблизу смт Макарів на узбіччі автодороги виявлено поховання трьох цивільних осіб. За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту пострілами в голову вбили трьох чоловіків", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування триває. Прокурори Київщини продовжують документувати злочини військовослужбовців РФ для притягнення їх до відповідальності.
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Слава Україні ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам
Можу тільки уявити, що буде, коли ми зможемо до них дотягтися не через інтернет, а руками за шию потримати. Знаючи цей народ, нагода трапиться зовсім скоро. Як тільки затихнуть вибухи, вони тут же намиляться в Україну за дешевими продуктами.
Тамара Горіха Зерня (с)
https://twitter.com/KoTexno/status/1522617717571862529
росіяни.....
брати, млять.
чи наші близькі сусіди