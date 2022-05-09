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Росіяни вбили пострілами в голову трьох мирних мешканців. На Київщині продовжують документувати злочини армії РФ. ФОТО 18+

За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

"Під час проведення слідчих дій поблизу смт Макарів на узбіччі автодороги виявлено поховання трьох цивільних осіб. За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту пострілами в голову вбили трьох чоловіків", - йдеться у повідомленні.

Росіяни вбили пострілами в голову трьох мирних мешканців. На Київщині продовжують документувати злочини армії РФ. 01

Також читайте: За останню добу на Київщині виявили ще 20 тіл убитих росіянами мирних жителів


Росіяни вбили пострілами в голову трьох мирних мешканців. На Київщині продовжують документувати злочини армії РФ. 02

Досудове розслідування триває. Прокурори Київщини продовжують документувати злочини військовослужбовців РФ для притягнення їх до відповідальності.

армія рф (17842) вбивство (3113) воєнні злочини (1877) Офіс Генпрокурора (3280)


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Топ коментарі
+22
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами-нацистами .
Слава Україні ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам
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09.05.2022 15:34 Відповісти
+16
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09.05.2022 15:42 Відповісти
+15
Единственное что побуждает русских нацистов проводить такие зверства, это глубокая уверенность в своей безнаказанности. День назад, на рашке проводили опрос об ответственности русских и они в большинстве ответили - мы победим, а победителей не судят, еще хахлы будут нам платить. Так вот - украинцам нужно подумать о долгосрочной борьбе против русских нацистов как на военном, так и на внутреннем и внешнеполитическом уровне. Только когда преступников и соучастников реально начнут вылавливать во всем мире и притягивать к ответственности, только тогда их уверенность в победе рухнет как карточный дом.
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09.05.2022 15:43 Відповісти
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Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами-нацистами .
Слава Україні ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам
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09.05.2022 15:34 Відповісти
...У кожного з нас у колі спілкування є росіяни, до яких ми теоретично можемо дотягнутися. Колишні друзі, знайомі, родичі. Наше завдання - зробити так, щоб їм було максимально некомфортно. Щоб вони бачили фото і відео звірств, які чинять їхні військові в Україні. Бачили фото своїх трупів. Хоч по разу послухали персональний прокльон.

Можу тільки уявити, що буде, коли ми зможемо до них дотягтися не через інтернет, а руками за шию потримати. Знаючи цей народ, нагода трапиться зовсім скоро. Як тільки затихнуть вибухи, вони тут же намиляться в Україну за дешевими продуктами.

Тамара Горіха Зерня (с)
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09.05.2022 16:03 Відповісти
интересно а зэбилы помнят хоть одно из обещаний?-обцянки цяцянки а в реалиях фильтрационные лагеря геноцид и разруха
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09.05.2022 15:38 Відповісти
обещал украинскую космическую ракету Но на деле закрыл програму ракеты нептун
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09.05.2022 15:40 Відповісти
Аплодую. Стоячи. Я достатньо цинічна людина, але так ссати в очі zебидлоскоту навіть я б не наважився.
https://twitter.com/KoTexno/status/1522617717571862529
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09.05.2022 15:43 Відповісти
мені все стало ясно після "4000$ зарплатні для вчителів"
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09.05.2022 16:03 Відповісти
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09.05.2022 15:42 Відповісти
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09.05.2022 15:45 Відповісти
Единственное что побуждает русских нацистов проводить такие зверства, это глубокая уверенность в своей безнаказанности. День назад, на рашке проводили опрос об ответственности русских и они в большинстве ответили - мы победим, а победителей не судят, еще хахлы будут нам платить. Так вот - украинцам нужно подумать о долгосрочной борьбе против русских нацистов как на военном, так и на внутреннем и внешнеполитическом уровне. Только когда преступников и соучастников реально начнут вылавливать во всем мире и притягивать к ответственности, только тогда их уверенность в победе рухнет как карточный дом.
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09.05.2022 15:43 Відповісти
Правительство Украины через поддержку США и Великобритании должны привлечь к расследованию как можно больше независимых от рашки стран и чтобы суды так же проводились в этих странах. Это позволит обезопасить себя от саботажа которые могут устроить наши продажные суды.
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09.05.2022 15:50 Відповісти
Вважаю, що після нашої перемоги Зелю необхідно відразу відлучати від влади. Владу треба на рік передати військовим, які боролися на фронті. Хай саме вони за допомогою західних контрольорів вичистять усю корумповану сволоту і керують грошима, які Україні виділять на відновлення. Без цього Україну знову заповнять усякі араХамії та дЕрмаки.
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09.05.2022 17:14 Відповісти
Фотографи безмозклі, хоч би жовту пов'язку з кадру сховали, щоб не було видно, що це бійці тероборони поховані.
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09.05.2022 20:45 Відповісти
не орки, не рашисти......
росіяни.....
брати, млять.
чи наші близькі сусіди
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09.05.2022 22:19 Відповісти
хлопцы з тро...
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09.05.2022 22:42 Відповісти
 
 