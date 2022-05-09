Європейська рада розгляне заявку України щодо отримання статусу кандидата на членство в ЄС у червні, - Мішель. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський у режимі відеоконференції провів зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який відвідав місто Одесу з візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Я дуже радий, що сьогодні на найвищому рівні Європейський союз підтримує Україну, саме в цей час, коли прояви нацизму, на жаль, існують і відроджуються. Але вони не повинні поширюватися, і ми з вами разом робимо все для цього", - сказав Зеленський.

Він наголосив на важливості недопущення продовольчої кризи у світі, яка може бути спричинена агресивними діями Росії. Адже російські військові кораблі в Чорному морі блокують прохід торговельних суден до українських портів.

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Президент Європейської ради, який відвідав Одеський морський порт, де перебуває заблоковане судно з українським зерном, зробив акцент на тому, що пшениця має бути доступною для всіх людей у світі, щоб голод не ширився планетою.

Співрозмовники наголосили на важливості вжиття негайних заходів задля розблокування Росією українських портів для експорту зернових.

Зеленський також відзначив, що у складний момент російського вторгнення українці з великою вдячністю сприймають сміливу позицію Шарля Мішеля та його особисту присутність в Одесі.

Він подякував за санкційну політику ЄС і наголосив, що Україна чекає ухвалення наступних пакетів санкцій щодо країни-агресора.

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Глава держави також висловив подяку Шарлю Мішелю за підтримку України на шляху євроінтеграції.

Президент Європейської ради зі свого боку запевнив, що Євросоюз продовжить надавати Україні максимальну фінансову та оборонну допомогу. ЄС уже затвердив план підтримки нашої держави.

"Має бути "План Маршалла" для ваших ініціатив. Ми повинні мобілізувати світову підтримку для того, щоб ви змогли справлятися з гуманітарними викликами та працювати, починати відновлювати економіку України", – сказав Шарль Мішель.

Він також повідомив, що у червні Європейська рада розгляне заявку України щодо отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

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Мішель зазначив, що український народ сьогодні бореться не лише за свою батьківщину, а й за спільні європейські цінності демократії та свободи. І Євросоюз підтримує Україну та вражений стійкістю й відвагою нашого народу.







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