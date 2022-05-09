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Новини Фото Війна
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На вулицях окупованого Токмака масово з'явились листівки із написом "Перемогли нацизм - переможемо і рашизм". ФОТО

Напередодні 9 травня мешканці тимчасово окупованого Токмака Запорізької області нагадали російським окупантам, що вони на українській землі тимчасово.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, на вулицях міста масово з'явились листівки з написом "Перемогли нацизм - переможемо і рашизм". Мешканці окупованих територій хочуть жити у вільній Україні, а не бути рабами нацистської Росії Путіна.

"Дякуємо вам за сміливість. Скоро святкуватимемо справжній день нашої спільної перемоги!" - додають у Генштабі. 

На вулицях окупованого Токмака масово зявились листівки із написом Перемогли нацизм - переможемо і рашизм 01
На вулицях окупованого Токмака масово зявились листівки із написом Перемогли нацизм - переможемо і рашизм 02
На вулицях окупованого Токмака масово зявились листівки із написом Перемогли нацизм - переможемо і рашизм 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер міський голова окупованого Токмака Ігор Котелевський

Автор: 

Генштаб ЗС (6784) листівки (44) окупація (6751) перемога (488) Запорізька область (3738) рашизм (58) Токмак (75)


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Топ коментарі
+19
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09.05.2022 16:55 Відповісти
+18
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами-нацистами .
Слава Україні ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !
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09.05.2022 16:47 Відповісти
+17
Пишуть, у Херсоні таке з'явилося.
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09.05.2022 17:13 Відповісти
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Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами-нацистами .
Слава Україні ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !
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09.05.2022 16:47 Відповісти
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09.05.2022 16:55 Відповісти
цього чубатого качура відправити на х...!
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09.05.2022 17:36 Відповісти
а що цікаво не відправляє Зеленський їх н ..., нікого не відправив. Чому? Вони ж його підставили фактично, бо то що там Арахамія бовкнув чи Арестович то він радник то таке, він нічого не вирішує, а просто по приколу, раз людей це заспокоює і людям то подобається і так далі, а от Президент казав, то вже серйозно
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10.05.2022 11:02 Відповісти
та ви не розумієте, це вони нас так всі заспокоювали, щоб ми не панікували,щоб не тікали від війни і не робили корків, бо арестович казав що вірогідність початку війни десь 10 відсотків, а тільки відчувається на 140% то для чого ж нерви робити.
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10.05.2022 10:59 Відповісти
Пишуть, у Херсоні таке з'явилося.
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09.05.2022 17:13 Відповісти
удавка дуже хороша індивідуальна зброя, дріт (шнурок) і на кінцях дві палочки, і крутиш , крутиш, крутиш, крутиш, а кацап хрипить і хрипить, хрипить і хрипить,
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09.05.2022 17:38 Відповісти
ЯК ВОРОГИ ЗМОГЛИ ПРОЙТИ 120 КМ ДО ХЕРСОНА ЗА 4 ГОДИНИ, ЯКЩО ВСЕ БУЛО ЗАМІНОВАНО ЩЕ В 2014у ??! НА ЧИЇХ РУКАХ КРОВ МАРІУПОЛЬЦІВ ???

Автор идеи разминирования был чекист "козырь"
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09.05.2022 17:23 Відповісти
******** (Люся Арестович)
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09.05.2022 17:28 Відповісти
про..ли раз, про..ть і вдруге і втреттє, бо за перший раз нічого їм не було, а перепрошую, це коли перемоги то це Зеленський і ОП, а якщо про..ли то це хтось інший. Ах, совок, совок, такий совок. Харизматичний.
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10.05.2022 11:04 Відповісти
Знай наших!!!
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09.05.2022 17:44 Відповісти
 
 