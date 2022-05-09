На вулицях окупованого Токмака масово з'явились листівки із написом "Перемогли нацизм - переможемо і рашизм". ФОТО

Напередодні 9 травня мешканці тимчасово окупованого Токмака Запорізької області нагадали російським окупантам, що вони на українській землі тимчасово.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, на вулицях міста масово з'явились листівки з написом "Перемогли нацизм - переможемо і рашизм". Мешканці окупованих територій хочуть жити у вільній Україні, а не бути рабами нацистської Росії Путіна.

"Дякуємо вам за сміливість. Скоро святкуватимемо справжній день нашої спільної перемоги!" - додають у Генштабі.







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