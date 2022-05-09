Ідентифіковано ще одного окупанта, причетного до катувань цивільних на Київщині, - Венедіктова. ФОТО

Російському окупанту, який брав участь у вчиненні воєнних злочинів на території Київщини, повідомлено про підозру.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Це Антон Струєв - командир мотострілецької роти 15-ої "миротворчої" бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу зс рф. Йому повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням.

Прокурори спільно із СБУ та НАБУ встановили, що командир роти разом із співслужбовцями у березні в окупованому селі Мокрець Броварського району взяли у полон двох беззбройних мирних мешканців. Він незаконно допитував бранців, щоб вивідати дані про патріотів, військовослужбовців ЗСУ та бійців тероборони. Вдягнувши тактичні рукавиці з пластиковими вставками, командир вибивав інформацію ударами по обличчях та головах потерпілих. А після наказав їм роздягнутись та запроторив у підвал.

Міноборони рф та їхній пропагандистський канал "Звезда" оспівували "подвиги" цього офіцера та ставили його "героїзм" за взірець. Традиційно вже, російське військово-політичне керівництво хвалить своїх армійців, які відзначились у воєнних злочинах, тим самим визнаючи, що ті сумлінно виконували накази воювати проти цивільних", - йдеться в повідомленні.

За словами Венедіктової, цей командир роти - вже третій військовослужбовець цієї "миротворчої" бригади РФ повідомлений про підозру в порушенні законів та звичаїв війни в Броварському районі. Ще двоє його співслужбовців викриті у жорстокому знущанні із військовополоненого та із священника у селі Богданівка.

"Якщо ви впізнаєте цього військовослужбовця рф і маєте свідчення про його участь в інших воєнних злочинах - надсилайте докази на наш єдиний хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75", - підсумувала генпрокурор.

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