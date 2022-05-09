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Новини Фото Війна
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Ідентифіковано ще одного окупанта, причетного до катувань цивільних на Київщині, - Венедіктова. ФОТО

Російському окупанту, який брав участь у вчиненні воєнних злочинів на території Київщини, повідомлено про підозру.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Це Антон Струєв - командир мотострілецької роти 15-ої "миротворчої" бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу зс рф. Йому повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням.

Прокурори спільно із СБУ та НАБУ встановили, що командир роти разом із співслужбовцями у березні в окупованому селі Мокрець Броварського району взяли у полон двох беззбройних мирних мешканців. Він незаконно допитував бранців, щоб вивідати дані про патріотів, військовослужбовців ЗСУ та бійців тероборони. Вдягнувши тактичні рукавиці з пластиковими вставками, командир вибивав інформацію ударами по обличчях та головах потерпілих. А після наказав їм роздягнутись та запроторив у підвал.

Міноборони рф та їхній пропагандистський канал "Звезда" оспівували "подвиги" цього офіцера та ставили його "героїзм" за взірець. Традиційно вже, російське військово-політичне керівництво хвалить своїх армійців, які відзначились у воєнних злочинах, тим самим визнаючи, що ті сумлінно виконували накази воювати проти цивільних", - йдеться в повідомленні.

За словами Венедіктової, цей командир роти - вже третій військовослужбовець цієї "миротворчої" бригади РФ повідомлений про підозру в порушенні законів та звичаїв війни в Броварському районі. Ще двоє його співслужбовців викриті у жорстокому знущанні із військовополоненого та із священника у селі Богданівка.

"Якщо ви впізнаєте цього військовослужбовця рф і маєте свідчення про його участь в інших воєнних злочинах - надсилайте докази на наш єдиний хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75", - підсумувала генпрокурор.

Читайте: Рашисти в Ірпені використовували міномети, "Іскандери", шрапнельні снаряди, - Венедіктова

Ідентифіковано ще одного окупанта, причетного до катувань цивільних на Київщині, - Венедіктова 01

Автор: 

Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+40
Харя типичного москаля - олигофрена. "Кацап лишнехромосомный"
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09.05.2022 18:38 Відповісти
+25
Ну чому таке дебільне рило? Питання риторичне. Кацапи детектед🤦
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09.05.2022 18:40 Відповісти
+25
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09.05.2022 18:47 Відповісти
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Харя типичного москаля - олигофрена. "Кацап лишнехромосомный"
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09.05.2022 18:38 Відповісти
Ну чому таке дебільне рило? Питання риторичне. Кацапи детектед🤦
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09.05.2022 18:40 Відповісти
Пригадується сумна доля полковника Буданова, якого кара спіткала через багато років після його діянь в Чечні.
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09.05.2022 18:41 Відповісти
Відразу вгадується парода-ванючая кацапськая свінья...
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09.05.2022 18:42 Відповісти
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09.05.2022 18:43 Відповісти
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09.05.2022 18:47 Відповісти
Фоточку генералісімусу, треба відфотошопити на фоні ще ширшого піджака з ще більшою кількістю медалей.
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09.05.2022 18:47 Відповісти
их пора эксгумировать, а не индентифицировать
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09.05.2022 18:49 Відповісти
Єтава нє может бить. Денісова сказала, что только буряти мучілі. А русскіє нє мучілі, потому что оні нє буряти.
А Денісова нє сбрєшет, бо ана тоже русская. А точнєє - русская лять.
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09.05.2022 18:49 Відповісти
Русских на расее не существует, это мифология какая то затевается. Хотят дикари в русы записаться, непонятно зачем, культ карго слыхали? Думают что изобилие с неба падать будет.
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09.05.2022 19:02 Відповісти
свинорилих ********* не спутаєш ні з ким
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09.05.2022 18:49 Відповісти
На думку Денісової - це бурят чи кадирівець.
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09.05.2022 18:54 Відповісти
Це нащадок людожерів-андрофагів,якими були пращури ***********
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09.05.2022 19:00 Відповісти
Потрібно запитати у експертки Денисової-кацапки, він бурят чи кадировець? Бо з її слів мацкалі такі добрі і вєжлівіє, точно як в кіно і які приходили в Крим.
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09.05.2022 19:09 Відповісти
Этот урод уже не жилец, он пока живой труп. Смерть рашистам!
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09.05.2022 19:12 Відповісти
Якщо впізнаєте цього військовослужбовця - вбийте його, не завантажуйте судову систему зайвими паперами, закон дозволяє да і помста теж.
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09.05.2022 19:13 Відповісти
Нехай тепер вчить два слова: моссад український
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09.05.2022 19:17 Відповісти
ваші слова да богу в уші
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09.05.2022 20:06 Відповісти
Взгляд садиста.
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09.05.2022 19:27 Відповісти
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами-нацистами .
Слава Україні ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !
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09.05.2022 19:52 Відповісти
я шось не понімаю... а чому прокурватура занімаєцця рашистами? хіба це її дєло? А якшо так, то чого так кволо???
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09.05.2022 19:59 Відповісти
просто затрати на прокурв нє стоіт свєчь. Чи отрабативают прокурви свойо жалованіє, вичисляючи орків по одному в місяць???
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09.05.2022 20:00 Відповісти
і шо цьому орку вмєняют??? льохкіє тєлєсниє? якого хєра! война - люди тищами гинуть за день... я не понімаю чогось, але мене ця бєнядіктова сильно дратує
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09.05.2022 20:03 Відповісти
Судя по фото этот типок имеет непропорционально маленькую голову. И что то змеиное. Там мозгов только на ношение погонов хватает.
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09.05.2022 20:14 Відповісти
***** sobačijs.
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09.05.2022 20:38 Відповісти
Яйца отрезать
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09.05.2022 21:43 Відповісти
відрізати вуха та губєні з носякою разом... може тоді цей шакал буде десь чуток схожий на ******* російського ...
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09.05.2022 21:56 Відповісти
Кацапи це як пофарбоване гниле дерево - зовні нібито нове і блищить, а всередені гниле і розпадається
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09.05.2022 22:14 Відповісти
Фізіономія, звичайно, туповата, та наче на людину схожий. Аж ні! Виявляється, орк...
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09.05.2022 22:22 Відповісти
Потрібен український моссад!
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10.05.2022 11:37 Відповісти
 
 