Чемпіон "танкового біатлону РФ" Басанов згорів в Україні. ФОТОрепортаж

Російський окупант, який став чемпіоном з "танкового біатлону", загинув в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише InformNapalm.

"5-6 травня в російських спільнотах VK почали з'являтися некрологи про молодшого сержанта Басанова Бато Валерійовича, 1996 р.н., м. Улан-Уде. Примітно, що 2021 року він був у складі екіпажу танка, який став "Чемпіоном танкового біатлону" на Росії. Але вже 14 березня 2022 року "чемпіон" згорів у своєму танку, а панахида пройшла лише 6 травня, тобто майже два місяці смерть чемпіона приховували, напевно, щоб не деморалізувати інших танкістів ЗС РФ. Або просто довго збирали його ДНК у баночку. Але напередодні 9 травня таки вирішили зробити подарунок рідним разом із "орденом мужності", - йдеться в повідомленні.

"Мораль: ти можеш бути хоч тричі чемпіоном танкового біатлону на Росії, але для українських військовослужбовців ти просто агресор та окупант - чергова мішень на броні, яку смажить Стугна, Джавелін чи NLAW однаково з окупантами - не чемпіонами", - підсумували в InformNapalm.

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