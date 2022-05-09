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Чемпіон "танкового біатлону РФ" Басанов згорів в Україні. ФОТОрепортаж

Російський окупант, який став чемпіоном з "танкового біатлону", загинув в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише InformNapalm.

"5-6 травня в російських спільнотах VK почали з'являтися некрологи про молодшого сержанта Басанова Бато Валерійовича, 1996 р.н., м. Улан-Уде. Примітно, що 2021 року він був у складі екіпажу танка, який став "Чемпіоном танкового біатлону" на Росії. Але вже 14 березня 2022 року "чемпіон" згорів у своєму танку, а панахида пройшла лише 6 травня, тобто майже два місяці смерть чемпіона приховували, напевно, щоб не деморалізувати інших танкістів ЗС РФ. Або просто довго збирали його ДНК у баночку. Але напередодні 9 травня таки вирішили зробити подарунок рідним разом із "орденом мужності", - йдеться в повідомленні.

"Мораль: ти можеш бути хоч тричі чемпіоном танкового біатлону на Росії, але для українських військовослужбовців ти просто агресор та окупант - чергова мішень на броні, яку смажить Стугна, Джавелін чи NLAW однаково з окупантами - не чемпіонами", - підсумували в InformNapalm.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Втрати окупантів перевищують показники комплектування, - Генштаб ЗСУ

Чемпіон танкового біатлону РФ Басанов згорів в Україні 01
Чемпіон танкового біатлону РФ Басанов згорів в Україні 02

Чемпіон танкового біатлону РФ Басанов згорів в Україні 03
Чемпіон танкового біатлону РФ Басанов згорів в Україні 04
Чемпіон танкового біатлону РФ Басанов згорів в Україні 05
Чемпіон танкового біатлону РФ Басанов згорів в Україні 06
Чемпіон танкового біатлону РФ Басанов згорів в Україні 07
Чемпіон танкового біатлону РФ Басанов згорів в Україні 08
Чемпіон танкового біатлону РФ Басанов згорів в Україні 09

Автор: 

армія рф (17842) втрати (4449)


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Топ коментарі
+90
О жарєний бурят как я рад-Йьося Кабздун...
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09.05.2022 19:06 Відповісти
+81
Знову рыло вузькооке. Туди тобі і дорога, істота недорозвинена
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09.05.2022 19:05 Відповісти
+72
опять меня цитировать будете? )))))))))))))
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09.05.2022 19:08 Відповісти
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Святий Джа задоволений черговою жертвою! Вимагає більше жертвоприношень.
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09.05.2022 20:42 Відповісти
Зато наверное по кочкам ******* прыгал. п.с. Как не чуркестанец так косорылый. Епаный руцкий мир. Не сиделось в своем чуме ордынцу.
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09.05.2022 21:19 Відповісти
Джавеліну похер на чемпіонів
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09.05.2022 21:38 Відповісти
орав би на тракторі городи , а так згоріла чурка *** зна за що
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09.05.2022 21:43 Відповісти
Ну, на войне всякое бывает. А то, что такой зачётный орк за200сочен, то это конечно радость. Їбаште, хлопці!
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09.05.2022 21:45 Відповісти
Це е@нуте бурятіно
Від Стугни або Джавеліну
Згоріло, як і печі поліно
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09.05.2022 21:50 Відповісти
Якийсь неправильний Монгол
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09.05.2022 22:09 Відповісти
узькопльоночна бібізяна... підсмажилась, суму це не визиває...
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09.05.2022 22:10 Відповісти
Бо воювати - це не у мішень через дуло цілитися...
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09.05.2022 22:19 Відповісти
ни пиzzдазлаzикус vеритас
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09.05.2022 22:36 Відповісти
Був басанов став собачий ковбасанов
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09.05.2022 22:45 Відповісти
Іпанати мабуть не знають,що джавеліну чисто пох хто ти є, і вперто лізуть у гріль-бокс.
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09.05.2022 22:46 Відповісти
Мы таких биатлонистов на путине вертели
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09.05.2022 22:52 Відповісти
Буряты,берегите своих танкистов,скоро они вам понадобятся,в сражениях за независимость Бурятии от Московского улуса
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09.05.2022 23:43 Відповісти
Зажарили басоту. Их ублюдков всех туда же. Твари поганные.
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10.05.2022 00:24 Відповісти
згорів на роботі)
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10.05.2022 08:42 Відповісти
Згорів вузькоокий какцап- та і йух з ним!
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10.05.2022 14:09 Відповісти
Вот что бы каZапсина ни сделала, то все поперёк борозды: живёт - людям зло несёт, а издох, так доставил предателю Кобзону радость, урод мамин)
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10.05.2022 18:20 Відповісти
Танкоман куев.
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10.05.2022 19:06 Відповісти
Идиот
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10.05.2022 20:41 Відповісти
Не угомонятся боевы подкацапские бобряты. Будем этих недоумков у нас их утилизировать и ламам в пакетах отсылать!
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11.05.2022 05:08 Відповісти
и нафига мне фото этого чурки узкоглазого... подох и хорошо...
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11.05.2022 06:04 Відповісти
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