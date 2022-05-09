Бійці 93-ї ОМБр влаштували "парад" на трофейних російських танках. ФОТОрепортаж

Воїни 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" влаштували військовий парад на трофейних російських танках.

Відповідні фото опубліковані на сторінці у фейсбуці Сухопутних військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.







"День Перемоги будемо святкувати у майбутньому. Його дата ще не визначена, але вона обов'язково буде. Ми докладаємо до цього максимум зусиль. А поки - влаштовуємо військовий "парад" на трофейних російських танках по передньому краю", - йдеться у дописі.

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