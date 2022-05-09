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Новини Фото Війна
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Бійці 93-ї ОМБр влаштували "парад" на трофейних російських танках. ФОТОрепортаж

Воїни 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" влаштували військовий парад на трофейних російських танках.

Відповідні фото опубліковані на сторінці у фейсбуці Сухопутних військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Бійці 93-ї ОМБр влаштували парад на трофейних російських танках 01
Бійці 93-ї ОМБр влаштували парад на трофейних російських танках 02
Бійці 93-ї ОМБр влаштували парад на трофейних російських танках 06

"День Перемоги будемо святкувати у майбутньому. Його дата ще не визначена, але вона обов'язково буде. Ми докладаємо до цього максимум зусиль. А поки - влаштовуємо військовий "парад" на трофейних російських танках по передньому краю", - йдеться у дописі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екіпаж трофейного танку Т-80БВМ знищив такий же танк під управлінням російських загарбників. ВIДЕО

Бійці 93-ї ОМБр влаштували парад на трофейних російських танках 04
Бійці 93-ї ОМБр влаштували парад на трофейних російських танках 05
Бійці 93-ї ОМБр влаштували парад на трофейних російських танках 06
Бійці 93-ї ОМБр влаштували парад на трофейних російських танках 07
Бійці 93-ї ОМБр влаштували парад на трофейних російських танках 08
Бійці 93-ї ОМБр влаштували парад на трофейних російських танках 09

Також дивіться: "Розпаковка" танка: Огляд нового трофейного Т-80 БВМ. ВIДЕО

Автор: 

танк (2087) 93 окрема механізована бригада (300) трофеї (187)


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Топ коментарі
+71
Слава Захисникам нашої України!!!
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09.05.2022 20:58 Відповісти
+55
т80бв, т80у, т80бвм, неплохие трофеи
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09.05.2022 20:58 Відповісти
+34
Хорошо наши парни построили ху.лоскот. Слава Украине!
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09.05.2022 21:03 Відповісти
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Слава Захисникам нашої України!!!
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09.05.2022 20:58 Відповісти
т80бв, т80у, т80бвм, неплохие трофеи
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09.05.2022 20:58 Відповісти
Хороший танк, тільки як згадаю який у 80-ки розхід пального на 100км, аж сльози на очі навертаються...
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09.05.2022 21:11 Відповісти
Це нічого. Піде на розборку.
Зараз йде виступ Ю-Ту в метро Києва.
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09.05.2022 21:20 Відповісти
Хорошо наши парни построили ху.лоскот. Слава Украине!
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09.05.2022 21:03 Відповісти
Героям слава !!!
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09.05.2022 21:04 Відповісти
Больше всего понравился мужик с "heavy metal". Мое поколение. Интересно, молодежь знает кто такой Дио?
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10.05.2022 02:10 Відповісти
Вообще коза означает букву U, что значит Unity - единство. И началось это ещё с рок-н-рольщиков в 60-е
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11.05.2022 04:49 Відповісти
Слава ЗСУ,смерть кацапам! Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Заряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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09.05.2022 21:09 Відповісти
В моєму дитинстві було соромно забирати іграшки в дітей
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09.05.2022 21:12 Відповісти
У хфамистів забирати - святе діло
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09.05.2022 21:15 Відповісти
По фото видно що у ЗСУ більше техніки на "параді" було ніж у *****.
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09.05.2022 21:23 Відповісти
молодці хлопці, за наших дідів які НЕ ВОЮВАЛИ
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09.05.2022 21:28 Відповісти
Доместосом хоч протерли? Ну й добре
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09.05.2022 21:31 Відповісти
Нарешті техніка досталася тим,хто реально знає,що з нею робити)
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09.05.2022 21:56 Відповісти
Наши танкисты лучшие! Слава Украине!
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09.05.2022 22:12 Відповісти
Слава ВСУ! Нашим мужнім, найкращим Воїнам! Пишаємося нашими героями! Дякуємо! Бережи, Вас і Кожного, Боже!🙏💙💛
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10.05.2022 10:20 Відповісти
СЛАВА ЗСУ.
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10.05.2022 13:25 Відповісти
 
 