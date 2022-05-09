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Волонтери просять допомогти коштами на ремонт санітарного авто, яке пошкодили російські окупанти. ФОТО

Волонтери просять допомогти зібрати кошти на відновлення пошкодженого санітарного авто для українських захисників.

Про це повідомляє Володимир Нечипорук, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти розх#рачили санітарну машину легендарної 95-ки. Для відновлення об"єднали зусилля благодійний фонд "Майбутнє України - 2050" і Благодійний фонд "КОЛО". Вартість ремонту 96200 грн, на даний час зібрано 34700", - йдеться в повідомленні.

Збір коштів координує Розалія Кирилюк.

4731 2196 1578 3457

PayPal: [email protected]

Також читайте: Допоможіть ЗСУ влаштувати "свято" для рашистів: Волонтерка Юсупова просить допомоги в придбанні квадрокоптерів. ФОТО

Волонтери просять допомогти коштами на ремонт санітарного авто, яке пошкодили російські окупанти 01
Волонтери просять допомогти коштами на ремонт санітарного авто, яке пошкодили російські окупанти 02
Волонтери просять допомогти коштами на ремонт санітарного авто, яке пошкодили російські окупанти 03

Автор: 

допомога (8449)


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09.05.2022 23:15 Відповісти
А хто їм дасть?
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09.05.2022 23:29 Відповісти
Сходило б ти за кораблЬОм
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09.05.2022 23:38 Відповісти
А шо государство уже отменили,
типа кто ближе до корыта тот и не попрошайничает?
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09.05.2022 23:40 Відповісти
Зробіть збір коштів на dou
Позавчора там айтішники за один день зібрали артилеристам гроші на безпілотний комплекс pd-2 вартістю в мальон. Зібрали за добу.
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09.05.2022 23:40 Відповісти
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10.05.2022 13:24 Відповісти
 
 