Волонтери просять допомогти коштами на ремонт санітарного авто, яке пошкодили російські окупанти. ФОТО
Волонтери просять допомогти зібрати кошти на відновлення пошкодженого санітарного авто для українських захисників.
Про це повідомляє Володимир Нечипорук, інформує Цензор.НЕТ.
"Рашисти розх#рачили санітарну машину легендарної 95-ки. Для відновлення об"єднали зусилля благодійний фонд "Майбутнє України - 2050" і Благодійний фонд "КОЛО". Вартість ремонту 96200 грн, на даний час зібрано 34700", - йдеться в повідомленні.
Збір коштів координує Розалія Кирилюк.
4731 2196 1578 3457
PayPal: [email protected]
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типа кто ближе до корыта тот и не попрошайничает?
Позавчора там айтішники за один день зібрали артилеристам гроші на безпілотний комплекс pd-2 вартістю в мальон. Зібрали за добу.