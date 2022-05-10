Рашисти випустили по Одесі 7 ракет радянського зразку, загинула одна людина, поранено 5 осіб, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Одеси російськими окупантами загинула одна людина, 5 осіб поранено.

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.Одеса.

"Внаслідок ракетної атаки по Одесі 9 травня одна людина загинула, 5 поранені. Російські військові влучили в ТЦ та склад готової продукції. Загалом по місту із застосуванням авіації випустили 7 ракет радянського зразку", - йдеться в повідомленні.

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