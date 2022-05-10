Упродовж 9 травня окупанти 22 рази обстріляли Луганщину, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Росія масовано уражала вогнем усі можливі маршрути виїзду з Луганської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"Протягом 9 травня росіяни масовано обстрілювали всі можливі маршрути виїзду з території області. Небезпечно було в Білогорівці та Шипіловому. Тривають бої за Воєводівку, Тошківку та Нижнє. 22 рази обстріляні міста та села регіону за минулу добу", – написав він.
Через обстріли зруйновано житлові будинки у Сєверодонецьку та Лисичанську.
У Сєверодонецьку ворожий снаряд поцілив у будівлю місцевого осередку Національної поліції, сталося значне займання, через що приміщення та обладнання знищені.
У Шипіловому залишаються заблокованими люди. Коли поліцейські намагалися дістатися туди та обстежити руйнування, окупанти відкрили по ним вогонь. Один співробітник поліції через це травмований.
Мешканця Сєверодонецька, який учора, 9 травня, зазнав осколкового поранення кінцівок, госпіталізовано і доставлено до лікарні в Полтаві.
Ворог продовжує готувати наступ у напрямку Сєверодонецька.
"За попередню добу на території Луганської та Донецької областей успішно відбито п’ятнадцять атак ворога: знищено один зенітний ракетний комплекс, дев’ять танків, три артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної техніки та три автомобіля ворога", – вказав Гайдай.
Окрім того, українські ППО збили безпілотник типу "Орлан-10".
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Першим було підбито танк. Екіпаж поранений, намагався повернутися вплав, потонув. Потім знищено танк чи БМП. Отримав попадання, з'їхав із понтона і перекинувся на бік. Екіпаж потонув, труп одного з членів екіпажу плаває поряд.(с)Інформнапалм