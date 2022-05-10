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Новини Фото Війна
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Тіла трьох розстріляних цивільних знайшли на виїзді з Харкова у бік Циркунів, - поліція. ФОТОрепортаж

Після звільнення села Циркуни на Харківщині правоохоронці почали оглядати місцевість. На трасі у бік села знайшли тіла трьох цивільних.

Про це повідомив у фейсбуці начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Виїзд з Харкова в напрямку Циркунів.

Ще у перший день війни Збройними Силами України тут було зупинено ворога. Розбито декілька одиниць техніки, вбито рашистських солдатів. Довгий час ця територія знаходилася під постійними обстрілами. Тепер вона звільнена.

Тіла трьох розстріляних цивільних знайшли на виїзді з Харкова у бік Циркунів, - поліція 01

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Тіла трьох розстріляних цивільних знайшли на виїзді з Харкова у бік Циркунів, - поліція 02
Тіла трьох розстріляних цивільних знайшли на виїзді з Харкова у бік Циркунів, - поліція 03

Слідчо-оперативна група нарешті може провести огляд місця події. Виявлено залишки тіл двох військових рф та, нажаль, трьох наших громадян, які були розстріляні рашистами.

Тіла трьох розстріляних цивільних знайшли на виїзді з Харкова у бік Циркунів, - поліція 04

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Тіла трьох розстріляних цивільних знайшли на виїзді з Харкова у бік Циркунів, - поліція 05
Тіла трьох розстріляних цивільних знайшли на виїзді з Харкова у бік Циркунів, - поліція 06

Одного з них комусь вдалося поховати, не дивлячись на обстріли.

Трупи вилучили", - пише Болвінов.

У Циркунах триватимуть роботи з розмінування, повідомив у телеефірі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Суспільне. Повертатися до села жителям ще зарано.

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"Циркуни зараз - це суцільний воєнний злочин Російської Федерації, тому що велика кількість будинків зруйнована, приватних будинків, велика кількість адміністративних будівель, школи. Є тіла, тіла цивільних людей. Окупанти навіть не позабирали тіла власних солдатів, вони на вулицях, у приватних помешканнях тощо. Нам ще дуже багато слід зробити", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, 7 травня Генштаб повідомив, що Збройні сили України взяли під контроль село Циркуни. У селі правоохоронці фіксують злочини окупантів, а піротехніки розміновують територію.

Автор: 

Харківщина (6054) воєнні злочини (1877)


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Мене вчили на 300 Спартаньцях. Тепер орді все віддати
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10.05.2022 13:58 Відповісти
Вопрос о снятии санкций с РФ должен быть закрыт до тех пор, пока они публично, на весь мир не признают свои преступления в Украине, начиная с 2014 года до окончания этой войны.
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10.05.2022 14:09 Відповісти
лише в Україні? лише з 2014-го? Там тільки по Україні як мінімум три самих голодоморів, я і це тільки за 20 ст. А що з іншими країнами? Хто буде їм повертати та компенсувати збитки?
Бо в вас дуже просто виходить: можна прийти в чужу країну, повбивати, поґвалтувати, пограбувати, знищити та все та всіх, а потім сказати, типу: "ой, ізвінітє" - і все, санкції можна зняти, нічого в самій РФ-ії докорінно не міняючи. Добре це ви придумали, вова одобряє.
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10.05.2022 14:33 Відповісти
Зняття санкції тільки після капітуляції свинособак
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10.05.2022 17:04 Відповісти
Це там взяли в полон 21-го довбойоба?
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10.05.2022 14:31 Відповісти
Кілометрів 5 від цього місця. Це фото - майже на перехресті Окружної з дорогою на Циркуни.
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10.05.2022 14:47 Відповісти
 
 