Тіла трьох розстріляних цивільних знайшли на виїзді з Харкова у бік Циркунів, - поліція. ФОТОрепортаж

Після звільнення села Циркуни на Харківщині правоохоронці почали оглядати місцевість. На трасі у бік села знайшли тіла трьох цивільних.

Про це повідомив у фейсбуці начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Виїзд з Харкова в напрямку Циркунів.

Ще у перший день війни Збройними Силами України тут було зупинено ворога. Розбито декілька одиниць техніки, вбито рашистських солдатів. Довгий час ця територія знаходилася під постійними обстрілами. Тепер вона звільнена.

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Слідчо-оперативна група нарешті може провести огляд місця події. Виявлено залишки тіл двох військових рф та, нажаль, трьох наших громадян, які були розстріляні рашистами.

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Одного з них комусь вдалося поховати, не дивлячись на обстріли.

Трупи вилучили", - пише Болвінов.

У Циркунах триватимуть роботи з розмінування, повідомив у телеефірі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Суспільне. Повертатися до села жителям ще зарано.

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"Циркуни зараз - це суцільний воєнний злочин Російської Федерації, тому що велика кількість будинків зруйнована, приватних будинків, велика кількість адміністративних будівель, школи. Є тіла, тіла цивільних людей. Окупанти навіть не позабирали тіла власних солдатів, вони на вулицях, у приватних помешканнях тощо. Нам ще дуже багато слід зробити", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, 7 травня Генштаб повідомив, що Збройні сили України взяли під контроль село Циркуни. У селі правоохоронці фіксують злочини окупантів, а піротехніки розміновують територію.