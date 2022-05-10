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Гайдай спростував фейк росіян про вихід на адміністративний кордон Луганщини біля Попасної. ФОТО

Українські війська відійшли від Попасної на більш укріплені позиції, проривів немає.

Про це очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай написав в своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Росміністерство вбивць знову відзвітувалося. Цього разу у своїх фантазіях вони "вийшли на адмінкордон Луганської області біля Попасної". А ще полетіли на Марс і захопили його", - коментує Гайдай.

Він додає, що українські війська відійшли від Попасної на більш укріплені позиції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили понтони й техніку ворога у Білогорівці на Луганщині, росіяни тікали вплав, - Гайдай

"Оборона міцна. Проривів немає. Орки в кульках", - підсумував начальник обласної ВА.

Гайдай спростував фейк росіян про вихід на адміністративний кордон Луганщини біля Попасної 01
Гайдай спростував фейк росіян про вихід на адміністративний кордон Луганщини біля Попасної 02

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Автор: 

армія рф (17854) фейк (749) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+42
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10.05.2022 14:17 Відповісти
+14
А що їм дає вихід на кордони? Вони що ж думають, що після цього ми з ними будемо "мир підписувати" по захопленій межі???
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10.05.2022 14:34 Відповісти
+2
Диваний стратег, там здавати нічого вже. Попасної більше не існує
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10.05.2022 16:19 Відповісти
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Ніфіга у ******* міністерство звітує
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10.05.2022 14:16 Відповісти
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10.05.2022 14:17 Відповісти
А що їм дає вихід на кордони? Вони що ж думають, що після цього ми з ними будемо "мир підписувати" по захопленій межі???
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10.05.2022 14:34 Відповісти
відзвітуються про перемогу і звільнення тіріторій домбабве і луганди, і приєднають до підарашки, щоб потім казати, що злі укри напали на підарсію.
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10.05.2022 15:22 Відповісти
Саме так і думають. Треба ж зійтись десь по середині. https://www.youtube.com/watch?v=dE8fUyS4Dd8
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10.05.2022 15:50 Відповісти
кто банил? ..о боях в Попасной известно 2 месяца.. не придумывай
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10.05.2022 15:22 Відповісти
Диваний стратег, там здавати нічого вже. Попасної більше не існує
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10.05.2022 16:19 Відповісти
ты ещё не один раз будешь региться казачёк...
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10.05.2022 16:54 Відповісти
 
 