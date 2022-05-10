Гайдай спростував фейк росіян про вихід на адміністративний кордон Луганщини біля Попасної. ФОТО
Українські війська відійшли від Попасної на більш укріплені позиції, проривів немає.
Про це очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай написав в своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Росміністерство вбивць знову відзвітувалося. Цього разу у своїх фантазіях вони "вийшли на адмінкордон Луганської області біля Попасної". А ще полетіли на Марс і захопили його", - коментує Гайдай.
Він додає, що українські війська відійшли від Попасної на більш укріплені позиції.
"Оборона міцна. Проривів немає. Орки в кульках", - підсумував начальник обласної ВА.
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