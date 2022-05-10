Російські окупанти вивезли до РФ обладнання з лікарень та шкіл у Кремінній, - Гайдай. ФОТО

Російські військові після окупації міста Кремінна у Луганській області вивезли до Росії всю сучасну техніку та обладнання зі шкіл та лікарень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

"Після окупації міста, на плацу Луганського обласного військового ліцею "Кадетський корпус ім. героїв Молодої гвардії" окупанти повісили свою ганчірку, вишкребли з фасаду напис "Слава Україні" і обчистили всі приміщення. Всю сучасну техніку вивезли до РФ. Окрім того, брали, що до вподоби, з казарм, їдальні, складських приміщень. Росіяни обстежили кожен сантиметр освітнього закладу. Школи міста теж "звільнили" від майна", - написав голова ОВА.

За словами Гайдая, так само сталося і з медичним містечком – росіяни вже в перші дні окупації почали демонтувати обладнання та перевозити до Луганська чи Росії.



"Ідіоти, ви спочатку навчіться цим користуватися. Це ж як кепсько ви живете, що здивувалися інтерактивній дошці в школі?" - підсумував голова ОВА.

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