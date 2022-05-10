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Російські окупанти вивезли до РФ обладнання з лікарень та шкіл у Кремінній, - Гайдай. ФОТО

Російські військові після окупації міста Кремінна у Луганській області вивезли до Росії всю сучасну техніку та обладнання зі шкіл та лікарень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

"Після окупації міста, на плацу Луганського обласного військового ліцею "Кадетський корпус ім. героїв Молодої гвардії" окупанти повісили свою ганчірку, вишкребли з фасаду напис "Слава Україні" і обчистили всі приміщення. Всю сучасну техніку вивезли до РФ. Окрім того, брали, що до вподоби, з казарм, їдальні, складських приміщень. Росіяни обстежили кожен сантиметр освітнього закладу. Школи міста теж "звільнили" від майна", - написав голова ОВА.

За словами Гайдая, так само сталося і з медичним містечком – росіяни вже в перші дні окупації почали демонтувати обладнання та перевозити до Луганська чи Росії.

"Ідіоти, ви спочатку навчіться цим користуватися. Це ж як кепсько ви живете, що здивувалися інтерактивній дошці в школі?" - підсумував голова ОВА.

Також дивіться: Упродовж 9 травня окупанти 22 рази обстріляли Луганщину, - Гайдай. ФОТОрепортаж


Російські окупанти вивезли до РФ обладнання з лікарень та шкіл у Кремінній, - Гайдай 01

Дивіться також: Гайдай спростував фейк росіян про вихід на адміністративний кордон Луганщини біля Попасної. ФОТО

Російські окупанти вивезли до РФ обладнання з лікарень та шкіл у Кремінній, - Гайдай 02

Автор: 

армія рф (17854) лікарня (1364) школа (2226) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+6
Чому Свої нічого не вивезли, щоб врятувати і не віддати? оман!
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10.05.2022 14:36 Відповісти
+6
ну, тут на відміну від півдня який (про#бали(с) було часу майже два місяці для евакуації людей та матеріальних цінностей...війна все спише?
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10.05.2022 14:42 Відповісти
+2
деды мародеририли...
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10.05.2022 15:21 Відповісти
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Чому Свої нічого не вивезли, щоб врятувати і не віддати? оман!
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10.05.2022 14:36 Відповісти
Тому що Гайдай! В Покровську на Донеччині навіть ЦНАП вивезли, хоча там фронту далеко, а тут все залишили.
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10.05.2022 14:39 Відповісти
Не вывезли а денацифицировали. Сейчас это так мародерство и убийства называется
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10.05.2022 14:37 Відповісти
ну, тут на відміну від півдня який (про#бали(с) було часу майже два місяці для евакуації людей та матеріальних цінностей...війна все спише?
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10.05.2022 14:42 Відповісти
Назад заберемо в вигляді репарацій. З націнкою.
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10.05.2022 14:47 Відповісти
хто б сумнівався, що вурдалаки цього не зроблять
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10.05.2022 14:58 Відповісти
Это не армия, а сброд ворья. Самая мародерская армия в мире.
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10.05.2022 15:00 Відповісти
Ко мне была прислана от Жукова корона, принадлежавшая по всем признакам супруге немецкого кайзера.

С этой короны было снято золото для отделки стэка, который Жуков хотел преподнести своей дочери в день ее рождения.


Генерал-майор А.М. Сиднев.

https://www.svoboda.org/a/24196998.html
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10.05.2022 15:02 Відповісти
деды мародеририли...
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10.05.2022 15:21 Відповісти
Хм... німецькі фашисти були вражені убогістю життя радянських людей, ці же свинособачі фашисти вражені достатком і забезпеченістю.....
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10.05.2022 16:57 Відповісти
 
 