"Сповнені рішучості встановити істину і досягти справедливості", - глави МЗС Німеччини і Нідерландів відвідали Бучу й Ірпінь. ФОТОрепортаж
Глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра прокоментував враження від побачених руйнувань українських міст.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посадовця.
"Розбомблені будинки і будівлі ілюструють вплив війни на життя чоловіків, жінок і дітей, що тут живуть. Ці дії не можуть залишатися безкарними. Нідерланди сповнені рішучості встановити істину і досягти справедливості", - написав глава МЗС Нідерландів.
Він опублікував фото зі звільненого Ірпеня.
За словами Хукстра, Нідерланди роблять свій внесок у розслідування Міжнародного кримінального суду та слідчої комісії ООН, а також за рахунок направлення групи судово-медичних експертів до України.
Посадовець також повідомив, що пізніше разом з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у них заплановані зустрічі з членами українського уряду.
Своєю чергою Бербок опублікувала у твітері фото з візиту до Бучі.
Вона висловила приголомшення ірреальністю побаченого: "Це могла бути моя родина, мої сусіди. Свавілля приголомшливо. Ми не можемо забрати біль у тих, хто вижив, але ми можемо зробити все можливе, щоб забезпечити справедливість: ніхто не має вірити, що може вчинити злочини без наслідків".
Урядовиця запевнила генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову, яка супроводжувала делегацію, у повній підтримці Німеччиною розкриття воєнних злочинів.
Зауважимо, що Бербок - перший член німецького уряду, який відвідує Київ з 24 лютого.
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Ця війна могла стати глобальним тріумфом зла, але не стала і вже не стане. Україна цього не допустила. Як локомотив, вона потягнула за собою світ - від темряви до світла і від байдужості до мужності. Цей сюжет розпочався із цунамі зла, але насправді він буде про сяюче місто на пагорбі, яке цунамі так і не змогло зруйнувати.
https://zn.ua/ukr/internal/ukrajina-sil-zemli.html
надо кого то из их верхушки повозить по развалинам киевщины
или черниговщины, сумщины, харьковщины
как то кто там своими глазами все видит
сразу прозревает
Прекратите цирк.
Цілі кавалькади євробюрократів їдуть в Україну в місця кацапських злочинів, щоб вдавано вжахнутися, і стати у відповідну "глибоко занепокоєну" позу.
Ну, це виглядає не дуже, але вони, хоча б, щоразу привозять якусь матеріальну, фінансову, чи військову допомогу. В основному, щоб доповісти про це своїм виборцям, які підтримують Україну.
До євробюрократів ставлюся дуже скептично, але використовувати цей шанс допомоги Україні все одно треба!