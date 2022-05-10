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"Сповнені рішучості встановити істину і досягти справедливості", - глави МЗС Німеччини і Нідерландів відвідали Бучу й Ірпінь. ФОТОрепортаж

Глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра прокоментував враження від побачених руйнувань українських міст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посадовця.

"Розбомблені будинки і будівлі ілюструють вплив війни на життя чоловіків, жінок і дітей, що тут живуть. Ці дії не можуть залишатися безкарними. Нідерланди сповнені рішучості встановити істину і досягти справедливості", - написав глава МЗС Нідерландів.

Він опублікував фото зі звільненого Ірпеня.

Сповнені рішучості встановити істину і досягти справедливості, - глави МЗС Німеччини і Нідерландів відвідали Бучу й Ірпінь 01
Сповнені рішучості встановити істину і досягти справедливості, - глави МЗС Німеччини і Нідерландів відвідали Бучу й Ірпінь 02

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За словами Хукстра, Нідерланди роблять свій внесок у розслідування Міжнародного кримінального суду та слідчої комісії ООН, а також за рахунок направлення групи судово-медичних експертів до України.

Посадовець також повідомив, що пізніше разом з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у них заплановані зустрічі з членами українського уряду.

Своєю чергою Бербок опублікувала у твітері фото з візиту до Бучі.

Сповнені рішучості встановити істину і досягти справедливості, - глави МЗС Німеччини і Нідерландів відвідали Бучу й Ірпінь 03

Вона висловила приголомшення ірреальністю побаченого: "Це могла бути моя родина, мої сусіди. Свавілля приголомшливо. Ми не можемо забрати біль у тих, хто вижив, але ми можемо зробити все можливе, щоб забезпечити справедливість: ніхто не має вірити, що може вчинити злочини без наслідків".

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Урядовиця запевнила генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову, яка супроводжувала делегацію, у повній підтримці Німеччиною розкриття воєнних злочинів.

Сповнені рішучості встановити істину і досягти справедливості, - глави МЗС Німеччини і Нідерландів відвідали Бучу й Ірпінь 04
Фото: Katrin Eigendorf

Зауважимо, що Бербок - перший член німецького уряду, який відвідує Київ з 24 лютого.

Автор: 

візит (1613) Німеччина (7484) Ірпінь (358) Нідерланди (1588) Буча (542) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+23
Ми стали світлом для світу, великим здивуванням - але не завжди розуміємо причини цього здивування. Вони не так у тому, що від України чекали небагато, як, швидше, в тому, що негорда проста країна, від якої небагато чекали, вистояла там, де горді й непрості країни миттєво посипалися б і здалися. І вони, ці країни, внутрішньо те знають. Тому люди спостережливі за здивуванням світу іноді можуть побачити і приховане роздратування. Україна спростувала не лише ілюзії світу про Україну, а й ілюзії світу про світ. Ну й хто тепер «найбільш корумпований» - Україна, яка ні за які гроші та обіцянки не продалася Путіну, чи, може, Захід, який роками радо й захоплено продавався, аплодував, підігрував цьому ********* фюреру, вдаючи, що так він «будує мости»? «Перші останніми стануть, а останні - першими», - казав Христос. Це саме той момент.

Ця війна могла стати глобальним тріумфом зла, але не стала і вже не стане. Україна цього не допустила. Як локомотив, вона потягнула за собою світ - від темряви до світла і від байдужості до мужності. Цей сюжет розпочався із цунамі зла, але насправді він буде про сяюче місто на пагорбі, яке цунамі так і не змогло зруйнувати.

https://zn.ua/ukr/internal/ukrajina-sil-zemli.html
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10.05.2022 15:07 Відповісти
+13
Ну якщо вони будуть встановлювати істину так само, як по МН-17, то це не скоро..
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10.05.2022 15:07 Відповісти
+10
tam(MH17) kak by istena uztanovlena e problema s zatrimaniem podozrevaemyh...
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10.05.2022 15:11 Відповісти
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Ну хоч не сліпі...
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10.05.2022 14:58 Відповісти
Встановити істину? - рузькі взагалі непотрібна нація
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10.05.2022 15:01 Відповісти
Ми стали світлом для світу, великим здивуванням - але не завжди розуміємо причини цього здивування. Вони не так у тому, що від України чекали небагато, як, швидше, в тому, що негорда проста країна, від якої небагато чекали, вистояла там, де горді й непрості країни миттєво посипалися б і здалися. І вони, ці країни, внутрішньо те знають. Тому люди спостережливі за здивуванням світу іноді можуть побачити і приховане роздратування. Україна спростувала не лише ілюзії світу про Україну, а й ілюзії світу про світ. Ну й хто тепер «найбільш корумпований» - Україна, яка ні за які гроші та обіцянки не продалася Путіну, чи, може, Захід, який роками радо й захоплено продавався, аплодував, підігрував цьому ********* фюреру, вдаючи, що так він «будує мости»? «Перші останніми стануть, а останні - першими», - казав Христос. Це саме той момент.

Ця війна могла стати глобальним тріумфом зла, але не стала і вже не стане. Україна цього не допустила. Як локомотив, вона потягнула за собою світ - від темряви до світла і від байдужості до мужності. Цей сюжет розпочався із цунамі зла, але насправді він буде про сяюче місто на пагорбі, яке цунамі так і не змогло зруйнувати.

https://zn.ua/ukr/internal/ukrajina-sil-zemli.html
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10.05.2022 15:07 Відповісти
Ну якщо вони будуть встановлювати істину так само, як по МН-17, то це не скоро..
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10.05.2022 15:07 Відповісти
tam(MH17) kak by istena uztanovlena e problema s zatrimaniem podozrevaemyh...
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10.05.2022 15:11 Відповісти
Треба встановлювати істину про держзраду зеледента. Ще раз повторюю: відвід своїх війск в одностороннему порядку без наступа супротивника є держзрадою верховного говзекомандуючого.
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10.05.2022 15:18 Відповісти
видимо для "исцеления" венгерской власти
надо кого то из их верхушки повозить по развалинам киевщины
или черниговщины, сумщины, харьковщины

как то кто там своими глазами все видит
сразу прозревает
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10.05.2022 15:20 Відповісти
******* и развалины будапешта не вылечат
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10.05.2022 16:11 Відповісти
И шо сруцькие сами сдаваться прибегут,чи в Гагу приедут автобусом?
Прекратите цирк.
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10.05.2022 15:32 Відповісти
Встановити iстину... А кто же ето мог сделать?Одвечное помешивание дерьма в бочке
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10.05.2022 15:35 Відповісти
​💛💙 Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия​💛💙 Россия такое же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю ​💛💙
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10.05.2022 15:41 Відповісти
ОНИ СО СВОИМ СБИТЫМ САМОЛЕТОМ НЕ ХОТЯТ УСТАНОВИТЬ ИСТИНУ
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10.05.2022 15:57 Відповісти
Шо там по малазийскому боингу, нашли уже истину?
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10.05.2022 16:04 Відповісти
Це вже якийсь екстремальний туризм з боку Європи.
Цілі кавалькади євробюрократів їдуть в Україну в місця кацапських злочинів, щоб вдавано вжахнутися, і стати у відповідну "глибоко занепокоєну" позу.
Ну, це виглядає не дуже, але вони, хоча б, щоразу привозять якусь матеріальну, фінансову, чи військову допомогу. В основному, щоб доповісти про це своїм виборцям, які підтримують Україну.
До євробюрократів ставлюся дуже скептично, але використовувати цей шанс допомоги Україні все одно треба!
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10.05.2022 21:58 Відповісти
 
 