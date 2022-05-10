"Сповнені рішучості встановити істину і досягти справедливості", - глави МЗС Німеччини і Нідерландів відвідали Бучу й Ірпінь. ФОТОрепортаж

Глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра прокоментував враження від побачених руйнувань українських міст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посадовця.

"Розбомблені будинки і будівлі ілюструють вплив війни на життя чоловіків, жінок і дітей, що тут живуть. Ці дії не можуть залишатися безкарними. Нідерланди сповнені рішучості встановити істину і досягти справедливості", - написав глава МЗС Нідерландів.

Він опублікував фото зі звільненого Ірпеня.





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За словами Хукстра, Нідерланди роблять свій внесок у розслідування Міжнародного кримінального суду та слідчої комісії ООН, а також за рахунок направлення групи судово-медичних експертів до України.

Посадовець також повідомив, що пізніше разом з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у них заплановані зустрічі з членами українського уряду.

Своєю чергою Бербок опублікувала у твітері фото з візиту до Бучі.

Вона висловила приголомшення ірреальністю побаченого: "Це могла бути моя родина, мої сусіди. Свавілля приголомшливо. Ми не можемо забрати біль у тих, хто вижив, але ми можемо зробити все можливе, щоб забезпечити справедливість: ніхто не має вірити, що може вчинити злочини без наслідків".

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Урядовиця запевнила генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову, яка супроводжувала делегацію, у повній підтримці Німеччиною розкриття воєнних злочинів.

Зауважимо, що Бербок - перший член німецького уряду, який відвідує Київ з 24 лютого.