Діти у російському Кисловодську розстріляли 9 травня "опудало останнього фашиста". ФОТОрепортаж
Влада міста спочатку повідомила, що "акція" відбулася в межах "патріотичного виховання". А потім видалила цей пост і тепер твердить, що це була ініціатива самих містян.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".
Фото з "акції" опублікував в телеграмі міський голова Кисловодська Євген Моїсеєв. "Наше молодше покоління з дитинство повинно знати про світове зло, ім’я якому - фашизм, нацизм, який сьогодні знову намагається відродитися. Ми ніколи цього не допустимо. Ми ростимо наших дітей патріотами та захисниками Вітчизни", - написав він.
Жителі Ставропольського краю поскаржилися на публікацію Мойсеєва у коментарях у телеграм-каналі губернатора Ставропольського краю Володимира Владмімірова. Відтоді Мойсеєв заперечує свою причетність до акції. 10 травня він пояснив, що пост про розстріл опудала в його соцмережах з'явився випадково.
За словами Моїсеєва, акцію влаштували місцеві жителі, і тепер адміністрація розбирається в ситуації. Сам він захід нібито не підтримує.
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https://www.youtube.com/watch?v=0gVROku-Lmw От справжнє дно...хоча...
Є ще 140 млн..
Никого в России не мучает совесть. Опубликованные записи перехваченных телефонных разговоров российских солдат со своими родными переполнены презрением к украинцам. Солдаты рассказывают о том, как воруют телевизоры, пьют коньяк и расстреливают людей в лесу. Их не волнуют потери: даже среди своих.
Все это - безразличие к насилию, аморально спокойное отношение к массовым убийствам и даже пренебрежение к жизни российских солдат - хорошо знакомо всем, кто знает историю СССР.
Не было никакого возмездия за Голодомор, ГУЛАГ или Большой террор 1937-1938 годов. Не было ни одного момента, когда преступники хотя бы формально раскаивались. И вот результат.
Большинство россиян соглашаются с теми объяснениями прошлого, которые им дает государство, и живут дальше.
«Они не люди, это кулацкий мусор», - говорили они себе когда-то.
«Они не люди, они украинские нацисты», - говорят россияне себе сейчас.
https://crime-ua.com/node/29741
Придет Антихрист и будет ставить знак ZVеря!
И те, кто примут на себя знак ZVеря пойдут как рабы его за ним в Ад
Мамкины фа##сты придумали новый слоган.... Теперь заявляют всюду: "нам не стыдно...
Вот представляете. Пришли вы в гости. Сели в гостиную. Нас#али там, а потом гордо встали и заявили, что вам не стыдно. Это выглядит примерно так же
Они прекрасно понимают, что творят в Украине настоящее зло, превращая Мариуполь и другие украинские города и села в развалины, убивая детей, стариков, женщин.
РОССИЯНЕ В УКРАИНЕ ПОКАЗАЛИ ВСЕМУ МИРУ, ЧЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ХВАЛЕНЫЙ "РУССКИЙ МИР".
Убивайте - и пусть вас не мучает ни совесть , ни сожаления.
Господи, какая страшная бесчеловечная страна!
Как я завидую всем странам, которые не граничат с этим страшным русским миром