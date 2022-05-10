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Діти у російському Кисловодську розстріляли 9 травня "опудало останнього фашиста". ФОТОрепортаж

Влада міста спочатку повідомила, що "акція" відбулася в межах "патріотичного виховання". А потім видалила цей пост і тепер твердить, що це була ініціатива самих містян.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".

Фото з "акції" опублікував в телеграмі міський голова Кисловодська Євген Моїсеєв. "Наше молодше покоління з дитинство повинно знати про світове зло, ім’я якому - фашизм, нацизм, який сьогодні знову намагається відродитися. Ми ніколи цього не допустимо. Ми ростимо наших дітей патріотами та захисниками Вітчизни", - написав він.

Жителі Ставропольського краю поскаржилися на публікацію Мойсеєва у коментарях у телеграм-каналі губернатора Ставропольського краю Володимира Владмімірова. Відтоді Мойсеєв заперечує свою причетність до акції. 10 травня він пояснив, що пост про розстріл опудала в його соцмережах з'явився випадково.

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За словами Моїсеєва, акцію влаштували місцеві жителі, і тепер адміністрація розбирається в ситуації. Сам він захід нібито не підтримує.

Діти у російському Кисловодську розстріляли 9 травня опудало останнього фашиста 01
Діти у російському Кисловодську розстріляли 9 травня опудало останнього фашиста 02
Діти у російському Кисловодську розстріляли 9 травня опудало останнього фашиста 03
Діти у російському Кисловодську розстріляли 9 травня опудало останнього фашиста 04

Автор: 

День Перемоги (458) росія (66125) русский мир (463)


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Топ коментарі
+40
ублюдочні потвори.
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10.05.2022 16:05 Відповісти
+32
Якого останнього???
Є ще 140 млн..
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10.05.2022 16:11 Відповісти
+29
Только одного ? Есть два последних, и не придуманных фашиста
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10.05.2022 16:09 Відповісти
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ублюдочні потвори.
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10.05.2022 16:05 Відповісти
******** ...
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10.05.2022 16:12 Відповісти
ё!!! мое с каких это пор кроме как в границях РФ Кисловодск-- город Русских??? прекрасная природа редкое как в Швейцарии Австрии и Франция Альпийская.. и еще похоже Карпаты и Татры сочетание гор и лесов воздух целебный.. и такое жлобство фэ там же Кабардино балкарская АССР и Чечено Ингушская АССР.. сужу по советскому периоду.. знаю знаю очень там все сильно изменилось с тех пор ---был я там 1987 году 20 дней тогда Одесское бюро путешествий путевку купил мой первый отпуск уже отработав 1 год в адвокатуре..прикупил и поехал.. авиаперелет трансфер автобус Минводы Кисловодск гостиница талоны на 3 разовое питание в 6 точках или сухим пайком и все скопом аж за 300 рублей!!!! -- потом нашли кооперативный автобус Икарус 2 водителя и стюардесса на борту медик кстати вода в дороге как в самолете объездили весь Северный Кавказ Грозный, Нальчик Эльбрус Голубые озера, Домбай.. и куча иных городов и столиц уж и не вспомню даже их названия... смешно 35 руп с человека за полноценную экскурсию туда обратно за день за 10-14 часов оборотом...прекрасный климат был сентябрь месяц с 17 числа как помню по 6 октября теплынь солнце сухо а поедешь по железке за станцией Белый Уголь так сразу как черта-- холод, ветер, темное мрачное небо дожди- морось свитера куртки натягивай а в Кисловодске в рубашке с короткими рукавами.. просто Божественное место..для людей с болезнями нервной системы сердца легких привозили на носилках а уезжали люди через 48 суток с палочкой на своих двух ногах самостоятельно... этот знаменитый парк Кисловодска который каждый 20 метров существенно по высоте менялся в климатическом воздействии на человека кому 1 ярус тропинка кому 7 ярус тропинка и так в тишине среди сосновой и лиственных деревьев вековых горного воздуха ручейков и тишине люди просто набирались ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНО МНЕ 20 СУТОК ХВАТИЛО ЗАРЯДА ЧТОЫБ Я КАЛЕКА 2 ГОДА ПРАКТИЧЕСКИ за редкими случаями обращался к лекарствам уколам тем более 2 года ездил в командировки летал потом в Среднюю Азию Узбекистан Андижан- Ферганская Долина..а представляете чтоб через 2 года ездил бы увы увы там осталось кстати в Кисловодске два наших санатория Правительства Шахтер и не помню для детей и мам.. Я О ТОМ ЧТО САМОЕ МЕСТО ИСКЛЮЧАЛО БЫ ВОЕННЫЙ НАГАР УГАР И ТАКОЕ ДЬЯВОЛЬСКОЕ... ДЕТЕЙ В УБИЙЦЫ да молить Бога должны жители Кисловодска за такую Благодать как и весь сектор Минеральные воды---- включая Железноводск, Пятигорск и Ессентуки был до Кисловодска-- в Ессентуках 24 дня санаторий.... да похоже --но Кисловодск выделяется сильно как и любой город Пятигорск- выделяется чистой провинцией типичного городка Кубани России, Ставрополья а Железноводск скорее похож на поселок где то в горах Альп Германии Австрии Швейцарии...а Ессентуки мне чем то напомнило ближнее Подмосковье, Воронежскую область...
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10.05.2022 16:45 Відповісти
35руб за дневную экскурсию в 1987г это ОЧЕНЬ дорого,вы или что напутали или в Кисловодске уже тогда все ох.....ели
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10.05.2022 20:19 Відповісти
та це таке собі.

https://www.youtube.com/watch?v=0gVROku-Lmw От справжнє дно...хоча...
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10.05.2022 16:09 Відповісти
Жесть, мля... Чем их там ***** накачивает?
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10.05.2022 16:26 Відповісти
https://pics.livejournal.com/d_shipilov/pic/000ehhzb
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10.05.2022 16:37 Відповісти
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10.05.2022 17:06 Відповісти
Завтра они *********** живьём сожрут, как сакральную жертву .
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10.05.2022 17:18 Відповісти
Оцэ пипец вобще!! Больные ублюдки
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10.05.2022 20:33 Відповісти
На останній світлині 2 опудала останніх хвашистів, більш органічно виглядають, ніж те штучне - хай би краще їх постріляли діти.
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10.05.2022 16:09 Відповісти
Только одного ? Есть два последних, и не придуманных фашиста
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10.05.2022 16:09 Відповісти
Якого останнього???
Є ще 140 млн..
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10.05.2022 16:11 Відповісти
...і *****.
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10.05.2022 16:26 Відповісти
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10.05.2022 17:05 Відповісти
Больные люди Азии.
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10.05.2022 16:12 Відповісти
Рашистов убивать в зародыше!
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10.05.2022 16:13 Відповісти
А хіба ви не помітили,що міський голова і є фашист. Он і костюмчик той же, тільки пов'язочку зняв. Повисів на паркані ,обтрусився і дав інтерв'ю.
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10.05.2022 16:15 Відповісти
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10.05.2022 16:20 Відповісти
Детки перепутали Букавку Зю на рукав, свастику на ворота.
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10.05.2022 16:20 Відповісти
Нема спокою звіздонутим.
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10.05.2022 16:24 Відповісти
Их лица не обезображены печатью интеллекта.....
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10.05.2022 16:24 Відповісти
Это будни психбольницы. Просто психбольница в большом масштабе. От Балтики и до Сахалина. Но размер не имеет значения.
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10.05.2022 16:27 Відповісти
Азіати- вони такі й є.
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10.05.2022 16:28 Відповісти
Дегуманизация перед геноцидом. Русские так поступали с украинцами и раньше

Никого в России не мучает совесть. Опубликованные записи перехваченных телефонных разговоров российских солдат со своими родными переполнены презрением к украинцам. Солдаты рассказывают о том, как воруют телевизоры, пьют коньяк и расстреливают людей в лесу. Их не волнуют потери: даже среди своих.

Все это - безразличие к насилию, аморально спокойное отношение к массовым убийствам и даже пренебрежение к жизни российских солдат - хорошо знакомо всем, кто знает историю СССР.

Не было никакого возмездия за Голодомор, ГУЛАГ или Большой террор 1937-1938 годов. Не было ни одного момента, когда преступники хотя бы формально раскаивались. И вот результат.

Большинство россиян соглашаются с теми объяснениями прошлого, которые им дает государство, и живут дальше.

«Они не люди, это кулацкий мусор», - говорили они себе когда-то.

«Они не люди, они украинские нацисты», - говорят россияне себе сейчас.

https://crime-ua.com/node/29741
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10.05.2022 16:29 Відповісти
Буква Z на фоне фашиста очень гармонично смотрится
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10.05.2022 16:29 Відповісти
Все помнят пророчество из Библии?

Придет Антихрист и будет ставить знак ZVеря!

И те, кто примут на себя знак ZVеря пойдут как рабы его за ним в Ад
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10.05.2022 16:47 Відповісти
Їхнє гівно з голови не вимити нічим!
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10.05.2022 16:31 Відповісти
свинцевим дощем
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11.05.2022 08:48 Відповісти
ща за ними придут за сЛастику
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10.05.2022 16:33 Відповісти
Машина пропаганды Кремля запустила новый неумелый слоган в попытке оправдать убийства мирных украинцев. Российский сегмент соцсетей заполонил хештег "Нам не стыдно". С такими надписями выпускают футболки, носки и трусы и прочие товары.
Мамкины фа##сты придумали новый слоган.... Теперь заявляют всюду: "нам не стыдно...
Вот представляете. Пришли вы в гости. Сели в гостиную. Нас#али там, а потом гордо встали и заявили, что вам не стыдно. Это выглядит примерно так же

Они прекрасно понимают, что творят в Украине настоящее зло, превращая Мариуполь и другие украинские города и села в развалины, убивая детей, стариков, женщин.

РОССИЯНЕ В УКРАИНЕ ПОКАЗАЛИ ВСЕМУ МИРУ, ЧЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ХВАЛЕНЫЙ "РУССКИЙ МИР".
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10.05.2022 16:35 Відповісти
Тю, на вас! А я подумав що Путлера.
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10.05.2022 16:40 Відповісти
Щоб знищити останнього фашиста їм потрібне масове самовбивство.
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10.05.2022 16:55 Відповісти
Хто цих ********* народжує?
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10.05.2022 16:49 Відповісти
хрюзге швайни
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11.05.2022 08:49 Відповісти
Кіно "Опудало" ("Чучєло") та інші "шедеври расєйскаґо кінематографа" насіяли "разумнава добрава вечнава".
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10.05.2022 16:50 Відповісти
Це не діти, це - венеричні недоноски.
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10.05.2022 16:54 Відповісти
Фашизм - зло, а виховання в дітях жорстокості - не зло?
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10.05.2022 17:04 Відповісти
на хер бы себе навязали ленточки свои
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10.05.2022 17:08 Відповісти
останні вистріли треба було самим собі в лоб, в тому числі тій малолітній личинці. Тоді акція мала би логічне завершення
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10.05.2022 17:10 Відповісти
Этот ******** зазомбирован на войне, они реально мастурбируют на детей в военной форме.
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10.05.2022 17:21 Відповісти
то з х!йлом так би зробили
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10.05.2022 17:38 Відповісти
просто придурки. не навоевались еще?
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10.05.2022 17:40 Відповісти
Путлерюгенд.
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10.05.2022 17:41 Відповісти
Путин дал россиянам индульгенцию от совести и человечности.

Убивайте - и пусть вас не мучает ни совесть , ни сожаления.
Господи, какая страшная бесчеловечная страна!

Как я завидую всем странам, которые не граничат с этим страшным русским миром
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10.05.2022 17:49 Відповісти
Это конченый народ... что они воспитывают? Какое то чикатило малолетнее . От этих уродов нужно десятиметровую стену по всей границе строить .
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10.05.2022 17:54 Відповісти
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10.05.2022 18:02 Відповісти
Они *******, шоб вы понимали...
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10.05.2022 18:10 Відповісти
Зовсім з глузду зїхали
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10.05.2022 18:40 Відповісти
Кацапы, как нация неизличимо больны. Им уже невозможно вернуть человеческий облик, они деградировали до выродков. Цивилизованный мир должен выстроить стену на границе с Мордором и заварить ворота намертво.
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10.05.2022 19:34 Відповісти
Але, милиция? Тут чучело нашего Президента Путина расстреливают!
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11.05.2022 09:30 Відповісти
 
 