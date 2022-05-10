Діти у російському Кисловодську розстріляли 9 травня "опудало останнього фашиста". ФОТОрепортаж

Влада міста спочатку повідомила, що "акція" відбулася в межах "патріотичного виховання". А потім видалила цей пост і тепер твердить, що це була ініціатива самих містян.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".

Фото з "акції" опублікував в телеграмі міський голова Кисловодська Євген Моїсеєв. "Наше молодше покоління з дитинство повинно знати про світове зло, ім’я якому - фашизм, нацизм, який сьогодні знову намагається відродитися. Ми ніколи цього не допустимо. Ми ростимо наших дітей патріотами та захисниками Вітчизни", - написав він.

Жителі Ставропольського краю поскаржилися на публікацію Мойсеєва у коментарях у телеграм-каналі губернатора Ставропольського краю Володимира Владмімірова. Відтоді Мойсеєв заперечує свою причетність до акції. 10 травня він пояснив, що пост про розстріл опудала в його соцмережах з'явився випадково.

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За словами Моїсеєва, акцію влаштували місцеві жителі, і тепер адміністрація розбирається в ситуації. Сам він захід нібито не підтримує.







