Окупанти обстріляли з РСЗВ "Ураган" околиці Миколаєва, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж
В ніч на 10 травня околиці Миколаєва було обстріляно російськими окупантами з реактивних систем залпового вогню "Ураган".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Російські терористичні війська знову застосували проти населення передмість касетні боєприпаси невибіркової дії. Вогневого ураження зазнали приватні будівлі та сільськогосподарські об’єкти. Окрім того, пошкоджено систему електрозабезпечення одного з населених пунктів", - йдеться у повідомленні.
Наразі інформація про жертви не надходила. Обстріли здійснювалися з тимчасово окупованої території Херсонської області.
В ОК "Південь" зазначили, що ворог зазнає у відповідь відчутних ударів по місцях дислокації.
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теперь задача охранять новую границу империи старым донбасским способом, постреливая, благо советских запасов не на один год хватит