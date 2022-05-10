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Окупанти обстріляли з РСЗВ "Ураган" околиці Миколаєва, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

В ніч на 10 травня околиці Миколаєва було обстріляно російськими окупантами з реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

Окупанти обстріляли з РСЗВ Ураган околиці Миколаєва, - ОК Південь 01

"Російські терористичні війська знову застосували проти населення передмість касетні боєприпаси невибіркової дії. Вогневого ураження зазнали  приватні будівлі та сільськогосподарські об’єкти. Окрім того, пошкоджено систему електрозабезпечення одного з населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Окупанти обстріляли з РСЗВ Ураган околиці Миколаєва, - ОК Південь 02
Окупанти обстріляли з РСЗВ Ураган околиці Миколаєва, - ОК Південь 03
Окупанти обстріляли з РСЗВ Ураган околиці Миколаєва, - ОК Південь 04
Окупанти обстріляли з РСЗВ Ураган околиці Миколаєва, - ОК Південь 05

Наразі інформація про жертви не надходила. Обстріли здійснювалися з тимчасово окупованої території Херсонської області.

Окупанти обстріляли з РСЗВ Ураган околиці Миколаєва, - ОК Південь 06

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Окупанти обстріляли з РСЗВ Ураган околиці Миколаєва, - ОК Південь 07
Окупанти обстріляли з РСЗВ Ураган околиці Миколаєва, - ОК Південь 08
Окупанти обстріляли з РСЗВ Ураган околиці Миколаєва, - ОК Південь 09
Окупанти обстріляли з РСЗВ Ураган околиці Миколаєва, - ОК Південь 10

В ОК "Південь" зазначили, що ворог зазнає у відповідь відчутних ударів по місцях дислокації.

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Автор: 

Миколаївська область (2302) обстріл (29262)


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ПИШУТ И ПРО НОВОЕ ОРУЖИЕ И ПРО БАЙРАКТАРЫ,ТАК ПОЧЕМУ ИХ НЕ НАКРЫЛИ В ОТВЕТ?
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10.05.2022 23:20 Відповісти
коридор в крым есть, ну и ладно....
теперь задача охранять новую границу империи старым донбасским способом, постреливая, благо советских запасов не на один год хватит
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17.05.2022 07:14 Відповісти
 
 