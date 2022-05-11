Унаслідок вечірнього ракетного удару по Сумській області пошкоджено кілька будинків, - Живицький. ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали ракетного удару по Сумській області. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Подробиці вечірнього авіанальоту на Сумщині. Російський літак випустив дві ракети по території Шосткинського району. Руйнування у Вороніжі значні, але на щастя, обійшлося без людських жертв", - йдеться в повідомленні.

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