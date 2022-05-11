УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7116 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
5 370 5

Унаслідок вечірнього ракетного удару по Сумській області пошкоджено кілька будинків, - Живицький. ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали ракетного удару по Сумській області. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Подробиці вечірнього авіанальоту на Сумщині. Російський літак випустив дві ракети по території Шосткинського району. Руйнування у Вороніжі значні, але на щастя, обійшлося без людських жертв", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщині пролунало кілька сильних вибухів, - голова ОВА

Унаслідок вечірнього ракетного удару по Сумській області пошкоджено кілька будинків, - Живицький 01

Також читайте: Російські війська обстріляли прикордоння Сумщини і Чернігівщини, - ДПСУ

Унаслідок вечірнього ракетного удару по Сумській області пошкоджено кілька будинків, - Живицький 02

Унаслідок вечірнього ракетного удару по Сумській області пошкоджено кілька будинків, - Живицький 03

Також читайте: Рашисти ввечері обстріляли дві громади на Сумщині, втрат немає, - ОВА

Унаслідок вечірнього ракетного удару по Сумській області пошкоджено кілька будинків, - Живицький 04

Автор: 

ракети (4078) Сумська область (3898) Живицький Дмитро (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Презервативы!
показати весь коментар
11.05.2022 07:25 Відповісти
Де пво найвеличнішого Зеверховного нелоха?!
показати весь коментар
11.05.2022 07:53 Відповісти
їди нахєр, ботяра. а ППО в тебе під диваном, подивись уважно.
показати весь коментар
11.05.2022 09:27 Відповісти
Кацапи- не люди. Тупикова гілка цивілізації. Щиро бажаю їм пережити все те,що вони творили в моїй країні.
показати весь коментар
11.05.2022 12:57 Відповісти
Ну так відповідайте і знищуйте ворога.Що чекаєте щоб кожен день обстріли були?
показати весь коментар
11.05.2022 17:17 Відповісти
 
 