Унаслідок вечірнього ракетного удару по Сумській області пошкоджено кілька будинків, - Живицький. ФОТОрепортаж
Російські окупанти завдали ракетного удару по Сумській області. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Подробиці вечірнього авіанальоту на Сумщині. Російський літак випустив дві ракети по території Шосткинського району. Руйнування у Вороніжі значні, але на щастя, обійшлося без людських жертв", - йдеться в повідомленні.
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Станислав Полторадня #506382
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