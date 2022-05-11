Війська РФ безрезультатно штурмували Нижнє, Тошківку та Оріхове і безуспішно намагалися встановити контроль над Рубіжним, - Гайдай. ФОТО

Вчора близько 10 години ранку війська РФ обласну школу-інтернат в Гірському на Луганщині.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни відкрили вогонь по Гірському. Є влучання в будівлю обласної спеціальної школи, де навчались діти з особливими потребами. Заклад із сучасним ремонтом та новим обладнанням. Був - "завдяки" росіянам. На щастя, вихованців школи ми заздалегідь евакуювали", - повідомив Гайдай.











За його словами, упродовж 10 травня ворог 15 разів відкривав вогонь по житлових кварталах та інфраструктурі області.

Так, як зазначається, у Сєверодонецьку пошкоджено магістральний газопровід - місто залишилось без блакитного палива. Другу добу немає й світла.

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У Врубівці пошкоджено шість житлових будинків, а також будинок культури. У Рубіжному - три багатоповерхівки, у Лисичанську - дві. У Сєверодонецьку - будівля готелю та багатоповерхівка.

Також Гайдай повідомляє, що на Сєверодонецькому напрямку росіяни безуспішно спробували встановити контроль над Рубіжним.

"Ворог здійснював безрезультатні штурмові дії в районах Нижнього, Тошківки, Оріхового", - зауважив очільник регіону.

За його словами, на фронті Луганщини і Донеччини відбито 12 атак ворога: знищено 12 танків, чотири артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, дві одиниці спеціальної інженерної техніки та сім автомобілів.

Підрозділи ППО збили один ворожий гелікоптер Мі-24 та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".