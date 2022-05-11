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Новини Фото Війна
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Росія намагалася завдати ракетного удару по Запоріжжю. Атаку успішно відбили сили ППО. ФОТО

Вранці 11 травня війська РФ намагались атакувати місто Запоріжжя. Удар з повітря відбили сили ППО Запорізької області, проте уламки ракети пошкодили інфраструктуру в одному з населених пунктів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

Росія намагалася завдати ракетного удару по Запоріжжю. Атаку успішно відбили сили ППО 01

"Сьогодні вранці ворог поцілив у Запоріжжя. Вдало відпрацювали наші ППО Сил оборони Запорізької області. Ракета розірвалася над інфраструктурним об’єктом в населеному пункті біля обласного центру. Об’єкт зазнав важких руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали ракетних ударів по Слов'янську. Постраждали два мікрорайони, - мер Лях

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Запоріжжя (2299) ППО (3294) ракети (4078) атака (370)


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Топ коментарі
+11
Нелди кацапські.
Нашим хлопцям, велика подяка.
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11.05.2022 09:53 Відповісти
+11
Діди ваівалі, баби памагалі.
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11.05.2022 10:06 Відповісти
+6
Ви не рапортуйте радісно а чекайте на повторні удари! В Одесі теж радісно заявляли шо спрацювало ППО а потім ввечері розхирячили трц зі складами!!!
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11.05.2022 09:57 Відповісти
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Нелди кацапські.
Нашим хлопцям, велика подяка.
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11.05.2022 09:53 Відповісти
Ви не рапортуйте радісно а чекайте на повторні удари! В Одесі теж радісно заявляли шо спрацювало ППО а потім ввечері розхирячили трц зі складами!!!
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11.05.2022 09:57 Відповісти
Деды воевали, внуки Zиговали - русский фашизм https://www.youtube.com/watch?v=b4_-OQRA9ek
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11.05.2022 10:02 Відповісти
Діди ваівалі, баби памагалі.
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11.05.2022 10:06 Відповісти
Ну не разворотило, не нужно преувеличивать. Но да, ракета не сбита была это точно
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11.05.2022 10:17 Відповісти
Мокшанські пі@араси
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11.05.2022 10:08 Відповісти
путлер стер литери Z ...V c бронетехніки парадной...видать полній обсерон...
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11.05.2022 10:08 Відповісти
Нам потрібні Томагавки!
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11.05.2022 11:28 Відповісти
Вам був потрібен пан Голобородько, і Ви його маєте і він не брехав, він був "за мир" і щоб злі укри не вбили добрих кацапів, для яких він творив "сватів" і "папіків", а також всі передачі малоросійського "95 кварталу" на їх мові, він всі гроші "бандьоров" і "нациків" зарив у асфальт і скорочував армію, яку йому залиший "барига" Порошенко. То ж візьміть у нього і томагавки і топорики і великі сокири.
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11.05.2022 11:50 Відповісти
Наші ПВО не можуть збивати десь у полі? У Києві більшість ушкоджень від ракет, що сбили.
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11.05.2022 11:51 Відповісти
Считаете, что если бы не сбили - повреждений было бы меньше или столько же? Да??
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11.05.2022 13:04 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZVLVbQcKkHWq1RXO5SPREkUXgcDV7wPzU63K7KyfrnYVIItjRhmRf9MbljzZOH2nNlYpfV_CXVCKp8wMRFuo6Hw3qB_eCItZ1x845Zz_m4pzuBfibcNbfXhhIRP_yMvW1k&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 14 hrs · Вибачайте, знову про пожежі на рашці. Але це вже з цікавішого. Горять ліси на схилах гори Малий Ямантау. Це на Уралі в Башкирії. От лише є одна цікава обставина. За 20 км. звідси знаходиться інша гора Ямантау. А під нею й розташований той самий бункер путлера на випадок ядерної війни. За деякими (не перевірено) даними, заїзд до бункера з протилежного боку від Бєлорєцка. Там є аеродром і заїзд у підземні штольні та метро до самого бункера. А от між Ямантау та Малим Ямантау в Межигір'ї розташовані служби життєзабезпечення бункера. Ні, я розумію: фільтри та все інше. Але ж на рашці все на авось. Високовольтка там, здається, безальтернативна.

===Ну, й щоб зайвий раз не згадувати: Сибір розгоряється все сильніше. В Іркутській області вже 10 лісових пожеж, вогонь шириться із страшною швидкістю, гасити нікому. А пожежний сезон в тайзі ще навіть не розпочався.







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11.05.2022 13:17 Відповісти
 
 