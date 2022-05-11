Росія намагалася завдати ракетного удару по Запоріжжю. Атаку успішно відбили сили ППО. ФОТО

Вранці 11 травня війська РФ намагались атакувати місто Запоріжжя. Удар з повітря відбили сили ППО Запорізької області, проте уламки ракети пошкодили інфраструктуру в одному з населених пунктів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Сьогодні вранці ворог поцілив у Запоріжжя. Вдало відпрацювали наші ППО Сил оборони Запорізької області. Ракета розірвалася над інфраструктурним об’єктом в населеному пункті біля обласного центру. Об’єкт зазнав важких руйнувань", - йдеться у повідомленні.

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За попередньою інформацією, постраждалих немає.