Росія намагалася завдати ракетного удару по Запоріжжю. Атаку успішно відбили сили ППО. ФОТО
Вранці 11 травня війська РФ намагались атакувати місто Запоріжжя. Удар з повітря відбили сили ППО Запорізької області, проте уламки ракети пошкодили інфраструктуру в одному з населених пунктів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.
"Сьогодні вранці ворог поцілив у Запоріжжя. Вдало відпрацювали наші ППО Сил оборони Запорізької області. Ракета розірвалася над інфраструктурним об’єктом в населеному пункті біля обласного центру. Об’єкт зазнав важких руйнувань", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Топ коментарі
+11 Чайка Київ
показати весь коментар11.05.2022 09:53 Відповісти Посилання
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показати весь коментар11.05.2022 10:06 Відповісти Посилання
+6 Oleh Desko
показати весь коментар11.05.2022 09:57 Відповісти Посилання
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Нашим хлопцям, велика подяка.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 14 hrs · Вибачайте, знову про пожежі на рашці. Але це вже з цікавішого. Горять ліси на схилах гори Малий Ямантау. Це на Уралі в Башкирії. От лише є одна цікава обставина. За 20 км. звідси знаходиться інша гора Ямантау. А під нею й розташований той самий бункер путлера на випадок ядерної війни. За деякими (не перевірено) даними, заїзд до бункера з протилежного боку від Бєлорєцка. Там є аеродром і заїзд у підземні штольні та метро до самого бункера. А от між Ямантау та Малим Ямантау в Межигір'ї розташовані служби життєзабезпечення бункера. Ні, я розумію: фільтри та все інше. Але ж на рашці все на авось. Високовольтка там, здається, безальтернативна.
===Ну, й щоб зайвий раз не згадувати: Сибір розгоряється все сильніше. В Іркутській області вже 10 лісових пожеж, вогонь шириться із страшною швидкістю, гасити нікому. А пожежний сезон в тайзі ще навіть не розпочався.
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