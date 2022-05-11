УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11413 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
3 661 12

Замість даху - відкрите небо. Росіяни відкрили вогонь по школі-інтернату на Луганщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

10 травня окупанти завдали удару по Гірській обласній спеціальній школі. Будівля закладу зазнала суттєвих руйнувань.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора зранку рашисти відкрили вогонь по "стратегічному об‘єкту" - Гірській обласній спеціальній школі. Замість даху - тепер відкрите небо. Спальня хлопчиків перетворилася на гору будівельного сміття", - пише Гайдай.

Сергій Гайдай зазначає, що у цьому інтернаті навчалися діти, які потребували особливих умов. Ось такий вигляд мала Гірська обласна спеціальна школа раніше.

Замість даху - відкрите небо. Росіяни відкрили вогонь по школі-інтернату на Луганщині 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстріляли гуманітарний транспорт на трасі Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай


Замість даху - відкрите небо. Росіяни відкрили вогонь по школі-інтернату на Луганщині 02

"Школа була оснащена найсучаснішим спецобладнанням, діти жили та навчалися в комфортних умовах. Їх евакуювали ще у лютому на початку російського вторгнення. "асвабадітєлі" заздрять тому, як ми живемо, тому хочуть забрати всі блага", - підкреслює голова Луганської ОВА.

обстріл (29282) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4894)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Ось що буває коли один зебіл наказав покинути укріплені позиції в Золотому, Станиці Луганської та інших містах в 2019 році, назвав цю здачу - "розведенням військ". Як наслідок орки зайшли на ці позиції, які будувалися 5 років, а звідти спокійно захопили Луганщину після 24 лютого. Іди, Гайдай, і показуй лайну ці фото, адже це його рішення було, а не людей.
показати весь коментар
11.05.2022 11:17 Відповісти
+4
Луганщина не захоплена, факти не перекручувати і не приписувати оркам виконання плану
показати весь коментар
11.05.2022 11:20 Відповісти
+2
давно ви карту бойових дій бачили?
показати весь коментар
11.05.2022 11:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
1
показати весь коментар
11.05.2022 11:13 Відповісти
Ось що буває коли один зебіл наказав покинути укріплені позиції в Золотому, Станиці Луганської та інших містах в 2019 році, назвав цю здачу - "розведенням військ". Як наслідок орки зайшли на ці позиції, які будувалися 5 років, а звідти спокійно захопили Луганщину після 24 лютого. Іди, Гайдай, і показуй лайну ці фото, адже це його рішення було, а не людей.
показати весь коментар
11.05.2022 11:17 Відповісти
Луганщина не захоплена, факти не перекручувати і не приписувати оркам виконання плану
показати весь коментар
11.05.2022 11:20 Відповісти
давно ви карту бойових дій бачили?
показати весь коментар
11.05.2022 11:23 Відповісти
А как ты хотел? Это война. Да они будут захватывать, а мы будем отбивать, так воно и работает.
показати весь коментар
11.05.2022 11:32 Відповісти
Якщо 98% Луганщини під орками то що таке тоді захоплення?
показати весь коментар
11.05.2022 11:35 Відповісти
Якщо Северодонецьк, Лісічанськ, Гірське, Золоте наші, то не буде 98%,а меньше.
показати весь коментар
11.05.2022 11:46 Відповісти
хлопці знают що роблять і правльно що відійшли гинути на тих позиціях ради діваних військ і провокаторів не будут .Слава зсу і всім Добробатам які зараз там
показати весь коментар
11.05.2022 11:30 Відповісти
Хлопці відійшли від позицій у Волновасі і маріупольські захистники опинилися в оточенні. То ж чого в Маріуполі повинні гинути, коли інші відходять?
показати весь коментар
11.05.2022 11:38 Відповісти
В цьому інтернаті я працював в році 89-90. Кацапи просто підори.
показати весь коментар
11.05.2022 11:44 Відповісти
Новоросия типа от Харькова до Одессы...кгбшный подонок 8 лет строит...видать устал...каже Роман Цимбалюк...постарел и скоро дуба даст от парада позорного на весь цивилизованный Мир...
показати весь коментар
11.05.2022 12:00 Відповісти
Бомжуваті російські вояки все дивуються ******** школам та лікарням в Україні..
показати весь коментар
11.05.2022 12:35 Відповісти
 
 