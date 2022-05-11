Замість даху - відкрите небо. Росіяни відкрили вогонь по школі-інтернату на Луганщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

10 травня окупанти завдали удару по Гірській обласній спеціальній школі. Будівля закладу зазнала суттєвих руйнувань.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.



"Вчора зранку рашисти відкрили вогонь по "стратегічному об‘єкту" - Гірській обласній спеціальній школі. Замість даху - тепер відкрите небо. Спальня хлопчиків перетворилася на гору будівельного сміття", - пише Гайдай.

Сергій Гайдай зазначає, що у цьому інтернаті навчалися діти, які потребували особливих умов. Ось такий вигляд мала Гірська обласна спеціальна школа раніше.

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"Школа була оснащена найсучаснішим спецобладнанням, діти жили та навчалися в комфортних умовах. Їх евакуювали ще у лютому на початку російського вторгнення. "асвабадітєлі" заздрять тому, як ми живемо, тому хочуть забрати всі блага", - підкреслює голова Луганської ОВА.