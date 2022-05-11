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Новини Фото Війна
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Ми вже досягли історичного результату, бо для всіх зрозуміло, що Україна - сторона добра у цій війні, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Весь цивілізований світ добре розуміє, що у війні проти РФ Україна є стороною добра.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже досягли історичного результату, бо для всього вільного світу зрозуміло: саме Україна у цій війні є стороною добра. Росія ж програє, бо зло завжди програє", - написав глава держави. 

Також читайте: Жодне зло не сховається у бункері від відповідальності. Наші військові переможуть і знову буде мир, - Зеленський

Ми вже досягли історичного результату, бо для всіх зрозуміло, що Україна - сторона добра у цій війні, - Зеленський 01
Ми вже досягли історичного результату, бо для всіх зрозуміло, що Україна - сторона добра у цій війні, - Зеленський 02
Ми вже досягли історичного результату, бо для всіх зрозуміло, що Україна - сторона добра у цій війні, - Зеленський 03
Ми вже досягли історичного результату, бо для всіх зрозуміло, що Україна - сторона добра у цій війні, - Зеленський 04
Ми вже досягли історичного результату, бо для всіх зрозуміло, що Україна - сторона добра у цій війні, - Зеленський 05
Ми вже досягли історичного результату, бо для всіх зрозуміло, що Україна - сторона добра у цій війні, - Зеленський 06
Ми вже досягли історичного результату, бо для всіх зрозуміло, що Україна - сторона добра у цій війні, - Зеленський 07
Ми вже досягли історичного результату, бо для всіх зрозуміло, що Україна - сторона добра у цій війні, - Зеленський 08
Ми вже досягли історичного результату, бо для всіх зрозуміло, що Україна - сторона добра у цій війні, - Зеленський 09

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) перемога (488) росія (66144)


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Топ коментарі
+18
А яка сторона ті, хто заглядав у дупу Хйлу і ті хто здав Херсонщину та частково Запоріжжя?
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11.05.2022 14:06 Відповісти
+12
госпади что оно несет - втомився ? ну отпустите его в отпуск на шашлыки в Италию а то ему тяжко в бункере стками сидеть в то врем пока бомбят восток и юг
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11.05.2022 14:13 Відповісти
+10
Ты уже дотрынделся до статьи за госизмену, клован. Как ты спишь по ночам, выблдок коломойский? Кровавые дети не снятся, тварь клованская?
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11.05.2022 14:14 Відповісти
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А яка сторона ті, хто заглядав у дупу Хйлу і ті хто здав Херсонщину та частково Запоріжжя?
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11.05.2022 14:06 Відповісти
ніхто, просто праїпалі, бу-га-га, хоть пасмійомся!
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11.05.2022 14:22 Відповісти
в здачі ворогу земель українських точно досягли історичного результату.Ще б Одесу здати да і весь лівий берег, а якщо повезе, та і правий.-- і тоді вже на шашлички, 5-а колона буде вставлятись!
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11.05.2022 15:34 Відповісти
Ну все, раз досягли, то можна складати зброю і здаватись. Ну шо за безхребетний 🤦‍♂️
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11.05.2022 14:07 Відповісти
госпади что оно несет - втомився ? ну отпустите его в отпуск на шашлыки в Италию а то ему тяжко в бункере стками сидеть в то врем пока бомбят восток и юг
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11.05.2022 14:13 Відповісти
Ты уже дотрынделся до статьи за госизмену, клован. Как ты спишь по ночам, выблдок коломойский? Кровавые дети не снятся, тварь клованская?
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11.05.2022 14:14 Відповісти
Почему не сидит Коломойский? Почему не посадили ни одного ТОП-чиновника за коррупцию? Это есть реальный результат правления Зеленского, а не бла-бла-бла которая нам заливают уже 20 лет
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11.05.2022 14:18 Відповісти
Ну так, дастіглі, прібарахлілісь на дорогах, калу мойському в минулому місяці 300 млн. на газі злили, послали слуг на роботу в округи в ЄС??
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11.05.2022 14:21 Відповісти
Люди, здебільшого, служать і добру, і злу. Тому інколи перемагає добро а інколи - зло.
А от бабло, зазичай, правильно обирає переможця.
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11.05.2022 14:22 Відповісти
вся Україна призидента піддержуе а от дівание стратеги ні -- во блін незадача то
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11.05.2022 14:27 Відповісти
вова, а довбойб мілованов на посаді керівника "націнвестфонду" конфіскованих російських активів, а зрадник дєрьмак на посаді керівника оп, а довбойб люся на посаді радника президента, а довбойбка верещучка-це який результат?
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11.05.2022 14:31 Відповісти
Це не історичний результат, а міжнародне право: Україна - жертва агресії. І не з 24.02.14, а з 20.02.2014!
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11.05.2022 14:46 Відповісти
це ж воно до цього часу визначалось, на чию приставати
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11.05.2022 14:47 Відповісти
Это что за исторический результат, Вовчик, что пол.Украины под врагом, что женщины с детьми,
оставшиеся в живых, ищут убежища в чужих странах с протянутой рукой о помощи, хорошо хоть
сердобольная Европа подаёт, твои то близкие в надёжном укрытии, вовремя побеспокоился!
А Армия не может воевать во всю силу, наши Святые , потому что ты свовременно не побеспокоился о нужном оружии, наоборот, обобрал Армию. Ты не можешь что то сделать как
Главнокомандующий, (или главный, но не командующий, кто там вас там во власти разберёт, прячетесь друг за друга) о застрявших защитниках Азова (или не хочешь, а?), пеняешь на дипломатов всего мира. Дипломатия в данном случае - это переговоры с врагом, который по любому убьёт, как под Илловайском. Пообещает и со смехом коварно постреляет в упор.
Здесь нужно только военное решение. Даже бомбы, если надо. Это переломит ход войны. Не надо
надееться только на Запад, у нас есть свои стратеги, которые отлучены от дел из за неблагонадёжности к твоей власти,( а как её можно любить сейчас, а дальше будет ещё хуже), призови их , страна в опасности, все вместе одолеем. НАРОД НЕ ПРОСТИТ. Ведь почти у каждого
военного с ружьём остались семьи в беде, а может уже и погибли. Вот и они не простят.
Или делай что то без провады, без видосиков, думай сам, а не повторяй за Ермаком, или будь
мужественным, уйди, хоть в отпуск, если не тянешь, нам нужна победа, а не полюбовное замерение с рашей. Мы поймём. Только без Арестовича, я понимаю, что он главная движущая сила в этой войне, правда, не уверена с какой стороны.
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11.05.2022 15:37 Відповісти
Я коли чую від зелених виродків фрази типу "ми досягли успіху, ми звільнили", у мене одразу виникає тільки одне питання: а хто це власне ми? Зараз на фронті немає жодного депутата зе-манди, серед волонтерів на передовій немає жодної жінки/чоловіка депутата чи чиновника від зебанаріуму.. Так чому ж тоді зебіли користуються тим до чого немають ніякого відношення?!! зе-тварюкам потрібно приписувати ініші заслуги: ми розмінували чонгар, ми здали без бою Херсон за один день, ми закатали в асфальт ракетну програму України, ми злили оперцію по вагнерівцям.
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11.05.2022 15:46 Відповісти
Результат зафіксуємо на розвалинах моцькви. А ти, Зеля, не свисти.
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11.05.2022 17:34 Відповісти
Вы с Ермаком сливали Путину все операции наших спецслужб, вы три года не развивали армию, а только закатывали деньги в асфальт, а 50% в карман и 30-70к$ ежемесячной доплаты депутатам за голосования по олигархическим законам. Вы не посадили ни одного ТОП чиновника. Вы ворьё. Вы должны за это ответить.
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11.05.2022 19:36 Відповісти
Україна - сторона добра у цій війні, як глибока думка, як на працівника шапіто, а ти по яку сторону з Єрмаком, Бенею Кало мойським? Чи думаеш, що Україна не переможе без твоїх жалюгідних відосіків? Як там прокат "Сватів" в Мордорі-успішний?, скільки грошей з гонорару пішло на оборону? Скільки мільонів з Беніних на офшорах пішло на військо? Звіт в стані зробити? Ну і хто дав наказ розміновувати? Ти ще , халепо прешся на другий термін? Зовсім з глузду з'їхав?
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11.05.2022 20:22 Відповісти
 
 