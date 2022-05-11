Ми вже досягли історичного результату, бо для всіх зрозуміло, що Україна - сторона добра у цій війні, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Весь цивілізований світ добре розуміє, що у війні проти РФ Україна є стороною добра.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вже досягли історичного результату, бо для всього вільного світу зрозуміло: саме Україна у цій війні є стороною добра. Росія ж програє, бо зло завжди програє", - написав глава держави.
Топ коментарі
+18 Oleg Zaporogec
показати весь коментар11.05.2022 14:06 Відповісти Посилання
+12 Вячеслав #508718
показати весь коментар11.05.2022 14:13 Відповісти Посилання
+10 Сергей Гусаченко #512260
показати весь коментар11.05.2022 14:14 Відповісти Посилання
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А от бабло, зазичай, правильно обирає переможця.
оставшиеся в живых, ищут убежища в чужих странах с протянутой рукой о помощи, хорошо хоть
сердобольная Европа подаёт, твои то близкие в надёжном укрытии, вовремя побеспокоился!
А Армия не может воевать во всю силу, наши Святые , потому что ты свовременно не побеспокоился о нужном оружии, наоборот, обобрал Армию. Ты не можешь что то сделать как
Главнокомандующий, (или главный, но не командующий, кто там вас там во власти разберёт, прячетесь друг за друга) о застрявших защитниках Азова (или не хочешь, а?), пеняешь на дипломатов всего мира. Дипломатия в данном случае - это переговоры с врагом, который по любому убьёт, как под Илловайском. Пообещает и со смехом коварно постреляет в упор.
Здесь нужно только военное решение. Даже бомбы, если надо. Это переломит ход войны. Не надо
надееться только на Запад, у нас есть свои стратеги, которые отлучены от дел из за неблагонадёжности к твоей власти,( а как её можно любить сейчас, а дальше будет ещё хуже), призови их , страна в опасности, все вместе одолеем. НАРОД НЕ ПРОСТИТ. Ведь почти у каждого
военного с ружьём остались семьи в беде, а может уже и погибли. Вот и они не простят.
Или делай что то без провады, без видосиков, думай сам, а не повторяй за Ермаком, или будь
мужественным, уйди, хоть в отпуск, если не тянешь, нам нужна победа, а не полюбовное замерение с рашей. Мы поймём. Только без Арестовича, я понимаю, что он главная движущая сила в этой войне, правда, не уверена с какой стороны.