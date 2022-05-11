Через обстріли росіян у Краматорському районі було пошкоджено склад з аміачною селітрою. ФОТО

Безпосередньої загрози мешканцям немає, але рекомендовано обмежити перебування на відкритому повітрі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Слов'янської ВЦА Вадим Лях.

"Через ворожі обстріли в Краматорському районі було пошкоджено склад з аміачною селітрою. Акцентую, що безпосередої загрози життю мешканців Слов'янської громади немає. Але прошу знайти можливість і обмежити перебування на відкритому повітрі, щільно зачинити вікна в будинках терміном на добу", - йдеться у повідомленні.









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