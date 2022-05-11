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Новини Фото Війна
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Через обстріли росіян у Краматорському районі було пошкоджено склад з аміачною селітрою. ФОТО

Безпосередньої загрози мешканцям немає, але рекомендовано обмежити перебування на відкритому повітрі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Слов'янської ВЦА Вадим Лях.

"Через ворожі обстріли в Краматорському районі було пошкоджено склад з аміачною селітрою. Акцентую, що безпосередої загрози життю мешканців Слов'янської громади немає. Але прошу знайти можливість і обмежити перебування на відкритому повітрі, щільно зачинити вікна в будинках терміном на добу", - йдеться у повідомленні.

Через обстріли росіян у Краматорському районі було пошкоджено склад з аміачною селітрою 01
Через обстріли росіян у Краматорському районі було пошкоджено склад з аміачною селітрою 02
Через обстріли росіян у Краматорському районі було пошкоджено склад з аміачною селітрою 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали ракетних ударів по Слов'янську. Постраждали два мікрорайони, - мер Лях

аміак (114) Донецька область (8830) Слов’янськ (632)


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Млин, амиачная селитра это практически готовая взрывчатка. Нет опасности? Хотелось бы верить...
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11.05.2022 14:23 Відповісти
В порту Бейрута, столицы Ливана, вечером 4 августа 2020 года . Там был ******
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11.05.2022 14:26 Відповісти
Угу, тоже первое, шо в голову пришло.
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11.05.2022 14:30 Відповісти
почему ее не вывезли, ведь Краматорск уже обстреливали..., это 100% какая-то местная сволота навела, какая убийственная беспечность...
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11.05.2022 14:25 Відповісти
Увезите ка это добро подальше от фронта. Если грохнет, мало не покажется. Бейрут 2020 для примера.
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11.05.2022 14:35 Відповісти
Міндобрив бракує,ціни космічні,але в зоні бойових дій є склад.Ну як це не вивезти раніше? Що за влада така на місцях? Та рятуйте що можна !
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11.05.2022 14:45 Відповісти
Ну...ми такі...бардак у всьому...це є наша проблема, нажаль
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11.05.2022 15:19 Відповісти
Що далі, які іще ресурси не вивезли окрім зерна, олії та добрив?
Склад Джавелінів та Стингерів ніде часом не "забули", а то кацапи вже хизуються трофеями, добре, поки що порожніми тубами.
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11.05.2022 14:53 Відповісти
 
 