Українські бійці на Харківщині знищили з німецьких гранатометів Panzerfaust 4 нових російських танки Т-72Б3, - Бутусов. ФОТО
Украінські піхотинці в день української піхоти відбили кілька російських танкових атак на одному з напрямків у Харківській області.
Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Знищено чотири новеньких російських танки Т-72Б3 зразка 2016-го року, залишки яких тепер знаходяться у сірій зоні. Сходили туди щоб показати результати бойової роботи. Украінці знищили російські танків з німецьких гранатометів Панцерфауст", - написав журналіст.
Топ коментарі
+40 Дмитрий Гайдарченко
показати весь коментар11.05.2022 15:57 Відповісти Посилання
+40 Харьков Сумской
показати весь коментар11.05.2022 16:10 Відповісти Посилання
+36 Leonidas 4503 #341111
показати весь коментар11.05.2022 15:55 Відповісти Посилання
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БРИТАНИЯ ПОДПИСАЛА ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ШВЕЦИИ ДО ЕЕ ВСТУПЛЕНИЯ В БЛОК НАТО ТАКИЕ ЖЕ ГАРАНТИИ ВЫДАЕТ И ДЛЯ ФИНЛЯНДИИ.... ТАКЖЕ ГАРАНТИИ СОБИТРАЕТСЯ ВЫДАТЬ И США...
У нас війна і ворог теж вчиться.
Звичайно, ті, кого спалили з Панцерфаусту, отримають кращі місця, ніж ті, кого спалили з РПГ-7.
Про те, щоб москалів випалювати з «Панцерфауста» мріяв не один вояк УПА, патріот України. І ось ці дні настали.
Цікаво, як там у рашкованів "діди ваївалє" поживають?
Запам'ятайте прізвища
своїх "лікарів-проктологів":
Панцерфауст, Джавелін, Байрактар,Нлав.
Гарантія 100%
Ворожі панцери знайшли.
Кацапи стали в них покійні,
З танками в пекло відійшли.
Эсминец "Шеффилд" аргентинцы потопили аргентинской ПКР, хотя произведена она была во Франции
Не вышло...