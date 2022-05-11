Українські бійці на Харківщині знищили з німецьких гранатометів Panzerfaust 4 нових російських танки Т-72Б3, - Бутусов. ФОТО

Украінські піхотинці в день української піхоти відбили кілька російських танкових атак на одному з напрямків у Харківській області.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Знищено чотири новеньких російських танки Т-72Б3 зразка 2016-го року, залишки яких тепер знаходяться у сірій зоні. Сходили туди щоб показати результати бойової роботи. Украінці знищили російські танків з німецьких гранатометів Панцерфауст", - написав журналіст.

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