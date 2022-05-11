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У Нікополі провели в останню путь воїна Сергія Тихоненка, який загинув у війні з Росією. ФОТОрепортаж

Солдат Сергій Тихоненко героїчно загинув 26 квітня 2022 року від рук російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на сторінці у фейсбуці Нікопольська міська рада.

"Нікополь провів в останню путь Героя, який загинув у війні Росії проти України", - сказано в повідомленні.

У Нікополі провели в останню путь воїна Сергія Тихоненка, який загинув у війні з Росією 01

Солдат Тихоненко Сергій Сергійович героїчно загинув 26 квітня 2022 року від рук російських окупантів. Нікополець мужньо захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

У Нікополі провели в останню путь воїна Сергія Тихоненка, який загинув у війні з Росією 02

11 травня 2022 року у храмі св. прав. Петра Калнишевського рідні, близькі, побратими та усі небайдужі нікопольці попрощались із Героєм.

У Нікополі провели в останню путь воїна Сергія Тихоненка, який загинув у війні з Росією 03
У Нікополі провели в останню путь воїна Сергія Тихоненка, який загинув у війні з Росією 04
У Нікополі провели в останню путь воїна Сергія Тихоненка, який загинув у війні з Росією 05
У Нікополі провели в останню путь воїна Сергія Тихоненка, який загинув у війні з Росією 06
У Нікополі провели в останню путь воїна Сергія Тихоненка, який загинув у війні з Росією 07
У Нікополі провели в останню путь воїна Сергія Тихоненка, який загинув у війні з Росією 08

Міськрада висловила щирі співчуття родині та близьким загиблого. "Вічна пам’ять Герою!"

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11.05.2022 16:11 Відповісти
Шана
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11.05.2022 16:18 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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11.05.2022 16:35 Відповісти
Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутим... Пам'ятаймо!
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11.05.2022 16:40 Відповісти
Спокійною душою відлетіли,
Тай дивляться з під неба мов на храм,
Мовляв - Зробили що змогли, на що хватило сили,
Що не змогли - Дай Боже сили Вам!
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11.05.2022 16:59 Відповісти
Героям Слава!!!
Спи спокійно, брате!
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11.05.2022 17:57 Відповісти
 
 