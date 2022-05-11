У Нікополі провели в останню путь воїна Сергія Тихоненка, який загинув у війні з Росією. ФОТОрепортаж

Солдат Сергій Тихоненко героїчно загинув 26 квітня 2022 року від рук російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на сторінці у фейсбуці Нікопольська міська рада.

"Нікополь провів в останню путь Героя, який загинув у війні Росії проти України", - сказано в повідомленні.

Солдат Тихоненко Сергій Сергійович героїчно загинув 26 квітня 2022 року від рук російських окупантів. Нікополець мужньо захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

11 травня 2022 року у храмі св. прав. Петра Калнишевського рідні, близькі, побратими та усі небайдужі нікопольці попрощались із Героєм.













Міськрада висловила щирі співчуття родині та близьким загиблого. "Вічна пам’ять Герою!"

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