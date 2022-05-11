У Нікополі провели в останню путь воїна Сергія Тихоненка, який загинув у війні з Росією. ФОТОрепортаж
Солдат Сергій Тихоненко героїчно загинув 26 квітня 2022 року від рук російських окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на сторінці у фейсбуці Нікопольська міська рада.
"Нікополь провів в останню путь Героя, який загинув у війні Росії проти України", - сказано в повідомленні.
Солдат Тихоненко Сергій Сергійович героїчно загинув 26 квітня 2022 року від рук російських окупантів. Нікополець мужньо захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
11 травня 2022 року у храмі св. прав. Петра Калнишевського рідні, близькі, побратими та усі небайдужі нікопольці попрощались із Героєм.
Міськрада висловила щирі співчуття родині та близьким загиблого. "Вічна пам’ять Герою!"
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Тай дивляться з під неба мов на храм,
Мовляв - Зробили що змогли, на що хватило сили,
Що не змогли - Дай Боже сили Вам!
Спи спокійно, брате!