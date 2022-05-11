Окупанти завдали ракетного удару по Комишувасі у Запорізькій області. ФОТОрепортаж
11 травня війська РФ завдали щонайменше 10 ракетних ударів по приватному сектору селища Комишуваха у Запорізькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" розповів місцевий житель.
Він зазначив, що у результаті атаки, повністю зруйновані три будинки та пошкоджені близько десяти.
"Близько 14-ї години обстріляли наше селище. Кілька будинків розбиті. Пожежники працюють біля одного з них. Будинки - без дахів, без вікон. Воронка від вибуху, видно алюмінієві залишки від ракети. Чоловік мені показував осколок вагою, десь, із кілограм", - розказав мешканець Комишувахи.
Інформація про те, чи є загиблі та травмовані внаслідок обстрілу наразі уточнюється - повідомив речник Запорізької ОВА Іван Арєф'єв.
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Вячеслав Ананьев
показати весь коментар11.05.2022 20:04 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
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