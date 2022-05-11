"Свободу Сибири!": Невідомі за допомогою дроту зупинили потяг в Іркутській області РФ. ВІДЕО+ФОТО
Невідомі намотали дріт на залізничні рейки, чим не дали змогу рухатись потягу в Іркутській області. Також поруч було знайдено листівки зі словами "Смерть кацапам! Свободу Сибири".
Відео оприлюднили в мережі, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+64 аспм мпри
показати весь коментар11.05.2022 22:19 Відповісти Посилання
+48 Салаутдин
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+39 valera ivolgov
показати весь коментар11.05.2022 22:27 Відповісти Посилання
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Свобода Сибіру
Проволока как колесная пара не катится по рельсам. Поэтому, если контакт сделали нормальный - то скорей всего он уже не пропадет.
Тут вопрос в том, что никакими манипуляциями с сцб невозможно полностью остановить поезда. Можно только задержать, и если речь о военных составах, то задержать можно на относительно недолгий срок. Даже если всю автоматику сжечь полностью - поезда будут ходить, просо нужно будет стрелку руками переводить, это займет некоторое относительно небольшое время
Техническая возможность ехать все равно остается, это означает, что какое-то (небольшое) время уйдет на то, чтобы разобраться - но поезд все равно в итоге поедет.
Смелым сибирякам на заметку:
Чтобы столкнуть поезд с рельсов нужно в повороте открутить соединительное звено рельс, сделать подкоп под шпалами одного звена рельс, не трогая второе звено, с которым было рассоединение. Под действием центробежной силы, колёса поезда будут толкать рельсы в сторону внешнего раудиса поворота, в конце концов произойдёт смещение достаточное для схода колеса...
Помоему, это какой-то фейк.
Конечно, если проволока диаметром от 4-5 см - думаю остановится. Но кто же тогда наматывал эту проволоку на рельсы?????
Терминатор????