Внаслідок обстрілу Комишувахи загинула людина, кілька осіб поранено, - Запорізька ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупанти 11 травня обстріляли селище Комишуваха у Запорізькій області, внаслідок чого загинула одна особа.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 11 травня, селище Комишуваха Запорізької області було піддано нещадному бомбардуванню. Півтора десятки ракет розірвалося в житлових кварталах. Пошкоджено десятки будівель. Одна людина вбита окупантами, кілька поранені.



Чудом вдалося уникнути більшої кількості жертв. Ми назавжди запам’ятаємо цей злочин проти людяності росіісько-нацистських загарбників", - йдеться в повідомленні.

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