Внаслідок обстрілу Комишувахи загинула людина, кілька осіб поранено, - Запорізька ОВА. ФОТОрепортаж
Російські окупанти 11 травня обстріляли селище Комишуваха у Запорізькій області, внаслідок чого загинула одна особа.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 11 травня, селище Комишуваха Запорізької області було піддано нещадному бомбардуванню. Півтора десятки ракет розірвалося в житлових кварталах. Пошкоджено десятки будівель. Одна людина вбита окупантами, кілька поранені.
Чудом вдалося уникнути більшої кількості жертв. Ми назавжди запам’ятаємо цей злочин проти людяності росіісько-нацистських загарбників", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Генадий Горелик
показати весь коментар11.05.2022 22:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Аллоизий
показати весь коментар11.05.2022 23:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Romeo Ua
показати весь коментар11.05.2022 23:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Андрей Антипов #307626
показати весь коментар12.05.2022 22:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль