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Внаслідок обстрілу Комишувахи загинула людина, кілька осіб поранено, - Запорізька ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупанти 11 травня обстріляли селище Комишуваха у Запорізькій області, внаслідок чого загинула одна особа.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 11 травня, селище Комишуваха Запорізької області було піддано нещадному бомбардуванню. Півтора десятки ракет розірвалося в житлових кварталах. Пошкоджено десятки будівель. Одна людина вбита окупантами, кілька поранені.

Чудом вдалося уникнути більшої кількості жертв. Ми назавжди запам’ятаємо цей злочин проти людяності росіісько-нацистських загарбників", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти завдали ракетного удару по Комишувасі у Запорізькій області. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Комишувахи загинула людина, кілька осіб поранено, - Запорізька ОВА 01
Внаслідок обстрілу Комишувахи загинула людина, кілька осіб поранено, - Запорізька ОВА 02
Внаслідок обстрілу Комишувахи загинула людина, кілька осіб поранено, - Запорізька ОВА 03

Автор: 

обстріл (29302) Запорізька область (3747) Старух Олександр (199)


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жах.
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11.05.2022 22:58 Відповісти
Пиндец. Только до Орехова достреливали, а вот уже и до Камышевахи. А она на половине пути от Орехова до Запорожья.
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11.05.2022 23:18 Відповісти
По Комишувахі вже стріляли (досить давно, але все ж таки).
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11.05.2022 23:27 Відповісти
У меня только один вопрос, а накуа?
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12.05.2022 22:04 Відповісти
 
 