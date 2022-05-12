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Новини Фото ДТП
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ДТП у Києві: Авто на повній швидкості врізалося в бетонні блоки, загинули дві людини. ФОТО

В Деснянському районі Києва автомобіль на великій швидкості врізався у бетонні блоки, загинули дві особи.

Про це повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

ДТП трапилося на вулиці Радунській.

"Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля "Форд" разом з пасажиром рухався на великій швидкості по проїжджій частині. У результаті чого керманич не впорався з керуванням та зіткнувся із тимчасовою загороджувальною бетонною спорудою.

Внаслідок отриманих травм обидва потерпілих загинули до приїзду лікарів. Пасажир - чоловік, 1978 року народження, анкетні дані водія встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

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ДТП у Києві: Авто на повній швидкості врізалося в бетонні блоки, загинули дві людини 01

Автор: 

ДТП (4485) Київ (19694) Нацполіція (15292)


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Топ коментарі
+53
треба їхати тверезим та з відкритими очіма.
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12.05.2022 00:22 Відповісти
+30
Богу дякувати що ніхто не постраждав з людей.. блоків школа
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12.05.2022 00:22 Відповісти
+28
1.аварія сталась в світлий час ,машина їхала 120.
2. Це блокпост в військовий час
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12.05.2022 00:33 Відповісти
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Ці тимчасові конструкції мають хоча б світловідбиваючою фарбою пофарбовані....
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12.05.2022 00:20 Відповісти
треба їхати тверезим та з відкритими очіма.
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12.05.2022 00:22 Відповісти
Під час руху , для водія, видимість на дорозі не змінюється відносно ситуації в країні , тобто не має значення війна , чи ні , а значить і умови для руху повинні бути як завжди , з допоміжними попереджувальними знаками , які повинні бути видні здалека , а ось коли комендантська година , тоді так , треба допоміжні попереджувальні знаки (дуже добре видимі ) прибирати , інакше не може бути , і не клейте дурня про відкриті очі чи тверезість , бо коли на порозі сутінок їдеш по гарній дорозі , дай ще й по тій , що ти раніш їздив , нічого собі не підозрюєш (бо нема попереджувальних знаків) ,а тут на тобі "бац ".
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12.05.2022 01:20 Відповісти
Так? А може щось сталося та треба щось не ладне запідозрити, нє?
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12.05.2022 05:53 Відповісти
Власенко потрібно їхати не більше 50 км.год в нас. пункті і тоді на муху затормозиш а так туди йому і дорога , добре що подорожні не постраждали, а дебіла не шкода.
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12.05.2022 08:54 Відповісти
майже 3 місяця не було бетону а тут бац....
їхав 50км.год. а тут бац. зненацька 120
а ще буває бац, коли під час війни дюди помирають
в дубайських басейнах та на горнолижних курортах
один бац і в окопі
другий бац і на мальдівах
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12.05.2022 09:17 Відповісти
там форд старенький і пошкодження зовсім не на 120 км. подивіться ж самі. там він їхав максимум 70 км.
при 120 двигун умовно "в багажнику був би" при такому фронтальному ударі.
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12.05.2022 09:23 Відповісти
ну тупе...
мабуть зебіл...
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12.05.2022 09:58 Відповісти
Да,точно твои кореша.
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13.05.2022 11:00 Відповісти
Власено! Тролляка пригожински! Это установленные заграждения, для СОЗДАНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ при передвижении техники противника, т.е ваших российских войск. И чем меньше они будут заметны-тем лучше. Два пьяных, летящих по окраине Киева на 100 км, просто уже звбыли, что в стране война.
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12.05.2022 10:24 Відповісти
а навіщо? якщо їхати зі швидкістю 150 не буде так боляче....
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12.05.2022 00:22 Відповісти
***.... Ці конструкції повинні бути якнайменш помітними для атакуючих колон бронетехніки. Війна ще не скінчилася.
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12.05.2022 00:32 Відповісти
1.аварія сталась в світлий час ,машина їхала 120.
2. Це блокпост в військовий час
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12.05.2022 00:33 Відповісти
Геніально! А ще на них треба проблескові маячки встановити.
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12.05.2022 00:35 Відповісти
Богу дякувати що ніхто не постраждав з людей.. блоків школа
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12.05.2022 00:22 Відповісти
Може після війни не прибирати Блоки.... поменьшає хочь трохи літунів котрі постійно "не встигають"....
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12.05.2022 00:27 Відповісти
Після війни треба перекрити центр як це робили блоки, і пускати по 500-1000 грн за в'їзд. Ясно що більше самокатів, і місця де вони можуть рухатися.
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12.05.2022 00:28 Відповісти
до аварії всі спішать. а після ніхто нікуди не спішить.
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12.05.2022 00:30 Відповісти
Щеплення проти дурнів, на жаль, ще не існує. А дуже б допомогло, друже.
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12.05.2022 00:52 Відповісти
Нічого нового. Якщо потім встановлять, що номерів немає в базі данних, це буде типова ситуація для Києва. Слава богу в цей раз не збили насмерть яку небуть дитину. Доречі тероборона і поліція які зараз в Києві, таке враження що з задрюченськів приїхали. Правила парковки дорівнюють правилам в Лагосі що в Нігерії. Де хочу там і стою. Бажано доречі перекрити своєю ********* весь тротуар. Не можливо коляскою проїхати. Як ця нігерійська культура задовбала.
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12.05.2022 00:27 Відповісти
Можеш їхати за тюменською культурою.
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12.05.2022 00:37 Відповісти
Під час військового стану час від часу трапляються такі незручності посеред проспектів, як бетонні споруди. Тому "не впоратися з керуванням" після влучення в таку споруду досить неважко, особливо для неуважних льотчиків.
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12.05.2022 00:27 Відповісти
ще й міни встановити за 50 метрів. щоб блокпост залишався неушкоджений.(що дурака може уберегти від смерті? - нічого, а блокпост має важливе оборонне значення)
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12.05.2022 00:58 Відповісти
Можливо заговорився , можливо відволікли , можливо хтось загинув з близьких подзвонили звістка ... пришвидшивмя на емоціях

тому спочивайте з миром люди 🙏🏼
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12.05.2022 00:39 Відповісти
Украинцы!!!!! как можно радоваться смерти людей которые ехали себе и как мы видим по снимках в темное время суток столкнулись с скажем так " неустановленным препятствием"!!!! Ну давайте будем честными перед хотя бы перед самим!!!!! Ну хоть один блок пост поймал реального диверсанта? НЕТ!!!
А к чему эта куча песка посреди дороги???? ТУПОЕ отмытие бабла!!!!
Есть кстати правило такое что стационарные блок посты не имеют никакого эффекта !!! ТОЛЬКО МОБИЛЬНЫЕ БЛОК ПОСТЫ имеют эффект!!
Но при этом на блок пяте должны быть все элементы включая секреты снайпера пулеметчика контролирующего площадь блок поста!!!! При этом есть еще порядок проезда авто,,,,, это когда машины на проверку подъезжаю с промежуточной черты на настоянии 50 метров как минимум а не тянуться стадом!!!!
Вообще в Киеве есть специалисты по блок постам или цель это снимать бабки с машин????
Или эта куча песка на дороге имеет какое то военное значение????
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12.05.2022 01:23 Відповісти
Ти випадково не з Лахти ?
Може тобі ще і ТРО по Україні розформувати ?
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12.05.2022 02:13 Відповісти
Мы не кацапы радоваться смерти . Вот эта ситуация сделана именно водителем . Далеко не факт что во первых он местный а во вторых что он вообще не какой нибудь дрг . Тогда бы что запел бы ? Не слышал о оплате на блок постах
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12.05.2022 04:58 Відповісти
То фото зробили ввечері. А влетіли вони у світлий час, коли все було добре видно. Відбулася самоутилізації недоумків. Шкода тільки їх рідних.
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12.05.2022 06:58 Відповісти
це було вдень. машина їхала 120. Є репортажі про це
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12.05.2022 08:15 Відповісти
У військовий час за будь-яке порушення ПДР, наприклад, за перевищення швидкості, авто конфіскувати, а винних відправляти окопи копати. А за відмову зупинитись для перевірки авто треба просто розстрілювати. Може після війни менше дурнів та нахаб залишиться!
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12.05.2022 11:19 Відповісти
Це Кличко та влада вбили цих двох, коли не організували позначення та знищили ДАЇ чи аналогічну структуру, що буде контролювати рух.
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12.05.2022 02:04 Відповісти
швидкість по місту 50, це водій скоїв самовбиство
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12.05.2022 02:08 Відповісти
Фари дебіл позаливав, тепер це мертвий дебіл.
У нас в Україні Військовий Стан, а алкоголь чомусь продають усім окрім віськових
Думаю продавати алкоголь це ідея конченої Зе влади, бо по тверезому люди терпіти ії не можуть.
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12.05.2022 02:12 Відповісти
Блокпост умеет маскироваться.
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12.05.2022 03:27 Відповісти
блоки не бетонные а песочные - редакторы вы что слепые или не местные?
они расположены очень неудобно для авто трафика - люди не могут привыкнуть к такому гоняют как угорелые
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12.05.2022 05:15 Відповісти
Ну почему же не могут привьікнуть, вот двое уже привьікли - больше гонять не будут никогда.
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12.05.2022 08:58 Відповісти
Туда и дорога, дол....ам.
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12.05.2022 05:52 Відповісти
Габіони це. Габіони.
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12.05.2022 06:13 Відповісти
Може то арабські терористи були?
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12.05.2022 07:44 Відповісти
премія Дарвіна
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12.05.2022 07:55 Відповісти
Гарний бетон!
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12.05.2022 08:47 Відповісти
Поки дефіцит бензину ці блоки будуть лише час-від часу вбивати водіїв, які ловлять гав. Але беручи до уваги кількість киян, що повернулися, скоро це буде призводити до багатогодинних пробок.
Створити такі блоки знову - справа декількох годин.
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12.05.2022 10:40 Відповісти
Ну прямо очень позитивный эффект от блоков. Надо предложить их и после войны оставить.
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12.05.2022 11:24 Відповісти
Во время войны, в государстве и в городе, где действует военное положение два ******** на большой скорости врезались на автомобиле в инженерно-защитный объект военной инфраструктуры. Какие здесь еще нужны комментарии))?
Если бы эти ******* не крякнули, я бы им еще ******** вломил.
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12.05.2022 12:51 Відповісти
Повністю розділяю вашу точку зору, але все таки буває і таке, що інфаркт, інсульт у водія...
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13.05.2022 08:10 Відповісти
туди й дорога!

бо рано чи пізно цей "шумахер" вилетів би на зустрічку, як тиждень тому під Рівно, та й забрав би життя невинних людей
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12.05.2022 13:44 Відповісти
Бетонні блоки жалко .
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12.05.2022 20:02 Відповісти
мабудь залив на шару бензину дефіцитного і вирішив "погуляти"
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13.05.2022 09:57 Відповісти
 
 