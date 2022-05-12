ДТП у Києві: Авто на повній швидкості врізалося в бетонні блоки, загинули дві людини. ФОТО

В Деснянському районі Києва автомобіль на великій швидкості врізався у бетонні блоки, загинули дві особи.

Про це повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

ДТП трапилося на вулиці Радунській.

"Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля "Форд" разом з пасажиром рухався на великій швидкості по проїжджій частині. У результаті чого керманич не впорався з керуванням та зіткнувся із тимчасовою загороджувальною бетонною спорудою.

Внаслідок отриманих травм обидва потерпілих загинули до приїзду лікарів. Пасажир - чоловік, 1978 року народження, анкетні дані водія встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

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