ДТП у Києві: Авто на повній швидкості врізалося в бетонні блоки, загинули дві людини. ФОТО
В Деснянському районі Києва автомобіль на великій швидкості врізався у бетонні блоки, загинули дві особи.
Про це повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
ДТП трапилося на вулиці Радунській.
"Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля "Форд" разом з пасажиром рухався на великій швидкості по проїжджій частині. У результаті чого керманич не впорався з керуванням та зіткнувся із тимчасовою загороджувальною бетонною спорудою.
Внаслідок отриманих травм обидва потерпілих загинули до приїзду лікарів. Пасажир - чоловік, 1978 року народження, анкетні дані водія встановлюються", - йдеться в повідомленні.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого.
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їхав 50км.год. а тут бац. зненацька 120
а ще буває бац, коли під час війни дюди помирають
в дубайських басейнах та на горнолижних курортах
один бац і в окопі
другий бац і на мальдівах
при 120 двигун умовно "в багажнику був би" при такому фронтальному ударі.
мабуть зебіл...
2. Це блокпост в військовий час
тому спочивайте з миром люди 🙏🏼
А к чему эта куча песка посреди дороги???? ТУПОЕ отмытие бабла!!!!
Есть кстати правило такое что стационарные блок посты не имеют никакого эффекта !!! ТОЛЬКО МОБИЛЬНЫЕ БЛОК ПОСТЫ имеют эффект!!
Но при этом на блок пяте должны быть все элементы включая секреты снайпера пулеметчика контролирующего площадь блок поста!!!! При этом есть еще порядок проезда авто,,,,, это когда машины на проверку подъезжаю с промежуточной черты на настоянии 50 метров как минимум а не тянуться стадом!!!!
Вообще в Киеве есть специалисты по блок постам или цель это снимать бабки с машин????
Или эта куча песка на дороге имеет какое то военное значение????
Може тобі ще і ТРО по Україні розформувати ?
У нас в Україні Військовий Стан, а алкоголь чомусь продають усім окрім віськових
Думаю продавати алкоголь це ідея конченої Зе влади, бо по тверезому люди терпіти ії не можуть.
они расположены очень неудобно для авто трафика - люди не могут привыкнуть к такому гоняют как угорелые
Створити такі блоки знову - справа декількох годин.
Если бы эти ******* не крякнули, я бы им еще ******** вломил.
бо рано чи пізно цей "шумахер" вилетів би на зустрічку, як тиждень тому під Рівно, та й забрав би життя невинних людей