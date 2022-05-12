Уся Луганщина під щільним вогнем загарбників. Пошкоджено понад 20 будинків. Евакуація поки неможлива через обстріли, - Гайдай. ФОТО

За добу на Луганщині окупанти обстріляли понад 20 житлових будинків. Росіяни випалюють міста, аби захопити руїни.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Мета рашистів - повний контроль над Рубіжним та захоплення Сєвєродонецька. Зараз всі їхні дії спрямовані саме на це. Для забезпечення подолання водної перешкоди агресор з території РФ у напрямку Кремінної перекинув техніку понтонно-мостового парку. Противник веде наступ у напрямку Кудряшівка, Сєвєродонецьк, має частковий успіх. У Комишувасі бойові дії тривають. Штурм Оріхового та Тошківки безрезультатний для орків", - пишеГайдай.

На Донбасі за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено вісім танків, шість одиниць бойової броньованої техніки, п’ять автомобілів та одну зенітну установку противника.

"Протягом доби рашисти системно розстрілювали вільні населені пункти області. Вони продовжують "випалювати землю", понад 20 житлових будинків пошкоджено. Маємо найбільші руйнування в Сєвєродонецьку (як в нових, так і в старих районах, місто обстрілюється хаотично) - дев’ять багатоповерхівок. Ще три будинки зруйновані в Рубіжному, два – в Гірському, п’ять – у Врубівці, чотири – у Комишувасі, три – у Тошківці. Дорога Лисичанськ-Бахмут під обстрілами, евакуація поки не можлива, спробуємо доправити хоча б гумвантажі", - йдеться у повідомленні.

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