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Армія РФ за добу обстріляла 10 населених пунктів Донеччини та вбила одного мирного жителя. ФОТОрепортаж

Окупанти вбили мирного жителя, ще одного поранили. Руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти - житлові будинки, коледж, підприємство, об’єкти життєзабезпечення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Національну поліцію України.

"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Слов’янськ, Авдіївка, Бахмут, Соледар, Орлівка, Долина, Нью-Йорк, Новоселівка, село Красногорівка. Ворог обстрілював мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії та ракетами", - йдеться у повідомленні.

Армія РФ за добу обстріляла 10 населених пунктів Донеччини та вбила одного мирного жителя 01
Армія РФ за добу обстріляла 10 населених пунктів Донеччини та вбила одного мирного жителя 02
Армія РФ за добу обстріляла 10 населених пунктів Донеччини та вбила одного мирного жителя 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох цивільних поранено внаслідок обстрілу Донеччини, - ОВА


Армія РФ за добу обстріляла 10 населених пунктів Донеччини та вбила одного мирного жителя 04
Армія РФ за добу обстріляла 10 населених пунктів Донеччини та вбила одного мирного жителя 05
Армія РФ за добу обстріляла 10 населених пунктів Донеччини та вбила одного мирного жителя 06
Армія РФ за добу обстріляла 10 населених пунктів Донеччини та вбила одного мирного жителя 07
Армія РФ за добу обстріляла 10 населених пунктів Донеччини та вбила одного мирного жителя 08

Воєнні злочини рф задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

обстріл (29311) Нацполіція (15292) Донецька область (8848)


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12.05.2022 11:12 Відповісти
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12.05.2022 11:13 Відповісти
щодня новини про нові вбивства,

треба нагадувати про таку реальність європейським лідерам які вагаються чи кажуть що не можна стріляти по території мордора
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12.05.2022 11:27 Відповісти
 
 