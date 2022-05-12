Армія РФ за добу обстріляла 10 населених пунктів Донеччини та вбила одного мирного жителя. ФОТОрепортаж
Окупанти вбили мирного жителя, ще одного поранили. Руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти - житлові будинки, коледж, підприємство, об’єкти життєзабезпечення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Національну поліцію України.
"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Слов’янськ, Авдіївка, Бахмут, Соледар, Орлівка, Долина, Нью-Йорк, Новоселівка, село Красногорівка. Ворог обстрілював мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії та ракетами", - йдеться у повідомленні.
Воєнні злочини рф задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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треба нагадувати про таку реальність європейським лідерам які вагаються чи кажуть що не можна стріляти по території мордора