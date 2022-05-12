УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9500 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
5 394 7

Сьогодні на Київщині відбудеться прощання з воїном Михайлом Савчуком, який загинув в бою з російськими окупантами на Харківщині. ФОТО

Житель села Пасківщина на Київщині Савчук Михайло Олександрович 25 квітня загинув від рук російського окупанта в Харківській області, захищаючи рідну землю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній фейсбук-сторінці Згурівської територіальної громади.

"Трагічно обірвалося життя ще одного захисника Батьківщини. Наш земляк, житель села Пасківщина, Савчук Михайло Олександрович, який тільки 21 квітня відзначив свій 34-й день народження, 25 квітня загинув від рук російського окупанта в Харківській області, захищаючи рідну землю до останнього подиху…

Висловлюємо щирі співчуття батькам Михайла, усім рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Прощання з Михайлом відбудеться сьогодні, 12 травня, об 11:00 в центрі Згурівки біля Меморіалу Слави.

Дивіться також: Загинув заступник Командувача ВМС з авіації полковник Ігор Бедзай. ВIДЕО

Сьогодні на Київщині відбудеться прощання з воїном Михайлом Савчуком, який загинув в бою з російськими окупантами на Харківщині 01

Також дивіться: Захищаючи Україну, загинув лейтенант ЗСУ Максим Мединський з Одещини. ФОТО

Автор: 

Київська область (4105) смерть (6782) військовослужбовці (4815)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
R.I.P...
показати весь коментар
12.05.2022 11:49 Відповісти
Світла пам'ять нашому герою та щирі співчуття близьким та родині!
показати весь коментар
12.05.2022 12:00 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 12:42 Відповісти
Низький уклін Захисникам України !
показати весь коментар
12.05.2022 14:07 Відповісти
Герою Слава ,Вічна пам'ять
показати весь коментар
12.05.2022 15:23 Відповісти
На мой взгляд, ты просто идиот... Счастливый идиот.
показати весь коментар
16.05.2022 05:36 Відповісти
 
 