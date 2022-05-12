Сьогодні на Київщині відбудеться прощання з воїном Михайлом Савчуком, який загинув в бою з російськими окупантами на Харківщині. ФОТО

Житель села Пасківщина на Київщині Савчук Михайло Олександрович 25 квітня загинув від рук російського окупанта в Харківській області, захищаючи рідну землю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній фейсбук-сторінці Згурівської територіальної громади.

"Трагічно обірвалося життя ще одного захисника Батьківщини. Наш земляк, житель села Пасківщина, Савчук Михайло Олександрович, який тільки 21 квітня відзначив свій 34-й день народження, 25 квітня загинув від рук російського окупанта в Харківській області, захищаючи рідну землю до останнього подиху…

Висловлюємо щирі співчуття батькам Михайла, усім рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Прощання з Михайлом відбудеться сьогодні, 12 травня, об 11:00 в центрі Згурівки біля Меморіалу Слави.

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