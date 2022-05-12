Сьогодні вранці окупанти з території РФ обстріляли з артилерії Сумщину. ФОТОрепортаж

Уранці 12 травня окупанти обстріляли з артилерії Білопільську громаду на Сумщині, унаслідок чого загинула людина й пошкоджено приватні будинки

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Держприкордонслужба у телеграмі.

"Рашисти завдали артилерійського удару по Сумщині з боку російського населеного пункту Тьоткіно. Вогонь вівся орієнтовно з САУ (самохідних артилерійських установок. - Ред.), нараховано приблизно два десятки пострілів", - йдеться в повідомленні.

Снаряди розірвалися на околиці населеного пункту Білопільської міської об’єднаної територіальної громади, унаслідок чого загинула цивільна людина й постраждали приватні будинки.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Унаслідок вечірнього ракетного удару по Сумській області пошкоджено кілька будинків, - Живицький. ФОТОрепортаж

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі уточнив, що окупанти обстріляли село Нові Вирки.

"Сьогодні зранку обстріли з території Росії були знову. Близько 20 прильотів із важкої артилерії по території с. Нові Вирки Сумського району. Обстріл тривав у період із 06:00 до 06:30", - уточнив Живицький.







Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщині пролунало кілька сильних вибухів, - голова ОВА