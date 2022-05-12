Сьогодні вранці окупанти з території РФ обстріляли з артилерії Сумщину. ФОТОрепортаж
Уранці 12 травня окупанти обстріляли з артилерії Білопільську громаду на Сумщині, унаслідок чого загинула людина й пошкоджено приватні будинки
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Держприкордонслужба у телеграмі.
"Рашисти завдали артилерійського удару по Сумщині з боку російського населеного пункту Тьоткіно. Вогонь вівся орієнтовно з САУ (самохідних артилерійських установок. - Ред.), нараховано приблизно два десятки пострілів", - йдеться в повідомленні.
Снаряди розірвалися на околиці населеного пункту Білопільської міської об’єднаної територіальної громади, унаслідок чого загинула цивільна людина й постраждали приватні будинки.
Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі уточнив, що окупанти обстріляли село Нові Вирки.
"Сьогодні зранку обстріли з території Росії були знову. Близько 20 прильотів із важкої артилерії по території с. Нові Вирки Сумського району. Обстріл тривав у період із 06:00 до 06:30", - уточнив Живицький.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У нас еще очень долго на границе не будет радаров, потому что все AN/TPQ на фронтах, и все те что Британия нам передаёт сегодня - тоже все поедут на новые южные фронта, которых могло бы не быть, если бы некоторые не "устали от войны", и им не захотелось "перестать стрелять", шоб они подавились своим асфальтом запивая его белорусским гудроном!!
А надо было ДОЗы не саботировать два года подряд, и включать в них украинские контрбатарейные РЛС, а также озаботиться разработкой переносных контрбатарейных радаров, а не заботиться о роялти от трансляции "Сватов", которые капают и по сей день, а показы этого зеленого говна вы можете и сегодня увидеть в телепрограммах Воронежа и Липецка.
Короче, управление страной - это, *****, не с шаурмой по фонтанам прыгать и журнашлюх с руки мясом кормить... Это строительство армии, первая забота Верховного Главнокомандующего. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...
Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.
Огидніше назва хіба що "Тьощіно"...