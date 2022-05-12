УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9500 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
5 264 12

Сьогодні вранці окупанти з території РФ обстріляли з артилерії Сумщину. ФОТОрепортаж

Уранці 12 травня окупанти обстріляли з артилерії Білопільську громаду на Сумщині, унаслідок чого загинула людина й пошкоджено приватні будинки

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Держприкордонслужба у телеграмі.

"Рашисти завдали артилерійського удару по Сумщині з боку російського населеного пункту Тьоткіно. Вогонь вівся орієнтовно з САУ (самохідних артилерійських установок. - Ред.), нараховано приблизно два десятки пострілів", - йдеться в повідомленні.

Снаряди розірвалися на околиці населеного пункту Білопільської міської об’єднаної територіальної громади, унаслідок чого загинула цивільна людина й постраждали приватні будинки.

Сьогодні вранці окупанти з території РФ обстріляли з артилерії Сумщину 01

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Унаслідок вечірнього ракетного удару по Сумській області пошкоджено кілька будинків, - Живицький. ФОТОрепортаж

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі уточнив, що окупанти обстріляли село Нові Вирки.

"Сьогодні зранку обстріли з території Росії були знову. Близько 20 прильотів із важкої артилерії по території с. Нові Вирки Сумського району. Обстріл тривав у період із 06:00 до 06:30", - уточнив Живицький.

Сьогодні вранці окупанти з території РФ обстріляли з артилерії Сумщину 02

Сьогодні вранці окупанти з території РФ обстріляли з артилерії Сумщину 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщині пролунало кілька сильних вибухів, - голова ОВА

Сьогодні вранці окупанти з території РФ обстріляли з артилерії Сумщину 04

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6156) обстріл (29311) Сумська область (3903) Живицький Дмитро (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
Головне не стріляти,бо Путін нападе!!!!)))
показати весь коментар
12.05.2022 12:14 Відповісти
+11
террористы
показати весь коментар
12.05.2022 12:07 Відповісти
+11
Саме зараз пора починати "примус до виселення" кацапів з цієї зони адекватно відповідаючи по тим місцям звідки кацапи стріляють. Якщо не відповідати то обстріли з кацапської сторони ніколи не припиняться. Ніколи.
показати весь коментар
12.05.2022 12:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
террористы
показати весь коментар
12.05.2022 12:07 Відповісти
"А в отвнт тишина...."!!!)))
показати весь коментар
12.05.2022 12:12 Відповісти
белгород обстрел )
показати весь коментар
12.05.2022 12:18 Відповісти
Головне не стріляти,бо Путін нападе!!!!)))
показати весь коментар
12.05.2022 12:14 Відповісти
Україна має переконувати союзників у необхідності примусу кацапердії до створення буферної зони в глибину території орків кілометрів на 100. Зони, вільної від важкого озброєння і авіації. Але вже після перемоги.
показати весь коментар
12.05.2022 12:15 Відповісти
Саме зараз пора починати "примус до виселення" кацапів з цієї зони адекватно відповідаючи по тим місцям звідки кацапи стріляють. Якщо не відповідати то обстріли з кацапської сторони ніколи не припиняться. Ніколи.
показати весь коментар
12.05.2022 12:29 Відповісти
к сожалению, сегодня на протяженности ответственности погранзаставы не установлены через каждые 20 км AN/TPQ-49 с подведенным к нему питанием и круглосуточной сменой дежурных операторов. Когда это произойдёт, тогда ответка в виде одного 155-милиметрового «привета» прилетала бы через 30 секунд из армейской дежурной батареи, которая будет стоять за 30 км от границы (а не только на сегодняшних фронтах). Только для границы с лаптестаном нам нужна сотня таких радаров ( и полсотни для границы с Белоруссией). Но дело в том, что закупка таких дивайсов не позволяла юзикам на этом заработать, это же не щебень.

У нас еще очень долго на границе не будет радаров, потому что все AN/TPQ на фронтах, и все те что Британия нам передаёт сегодня - тоже все поедут на новые южные фронта, которых могло бы не быть, если бы некоторые не "устали от войны", и им не захотелось "перестать стрелять", шоб они подавились своим асфальтом запивая его белорусским гудроном!!

А надо было ДОЗы не саботировать два года подряд, и включать в них украинские контрбатарейные РЛС, а также озаботиться разработкой переносных контрбатарейных радаров, а не заботиться о роялти от трансляции "Сватов", которые капают и по сей день, а показы этого зеленого говна вы можете и сегодня увидеть в телепрограммах Воронежа и Липецка.

Короче, управление страной - это, *****, не с шаурмой по фонтанам прыгать и журнашлюх с руки мясом кормить... Это строительство армии, первая забота Верховного Главнокомандующего. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...

Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.
показати весь коментар
12.05.2022 15:45 Відповісти
Тьоткіне можно б і спалити... Бажано трофейним буратіно
показати весь коментар
12.05.2022 12:39 Відповісти
З тьоткіно постійно стріляють, В тьоткіно ні разу! Ну от як це розуміти???? Хто дав такий тупий і зрадницький наказ не обстрілювати території рашистів???
показати весь коментар
12.05.2022 13:04 Відповісти
дававйте коордінати для відповіді. Завтра знімемо М777 з-під Барвєнкова і жахнемо з Дяковки по Тьоткіно. Головне - не попасти в тьоткінську лікарню чи у школу.
показати весь коментар
12.05.2022 15:51 Відповісти
Тьоткіно, блть...
Огидніше назва хіба що "Тьощіно"...
показати весь коментар
12.05.2022 14:40 Відповісти
 
 