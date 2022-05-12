Російський снаряд влучив у газопровід на Харківщині, без газу залишилися 17,5 тис. споживачів. ФОТО
На Харківщині 11 травня російський снаряд влучив у газопровід і залишив без газу 17,5 тис. споживачів у 9 населених пунктах
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомила Харківська ОВА.
"Черговий ворожий снаряд, випущений по мирним населеним пунктам регіону, ввечері 11 травня прямим влученням перебив газопровід високого тиску діаметром 500 мм в Харківському районі", - ідеться в повідомленні.
Без газопостачання залишилися 17,5 тис. домоволодінь у 9 населених пунктах: м. Люботин, смт Новий Високий, смт Покотилівка, смт Коротич, смт Рай-Оленівка, с. Березівка, а також у садових товариствах Бор, Універсал, Шасі.
Працівники Харківгазу відновлюють газопостачання. Обсяг робіт суттєвий, тому може знадобитися кілька днів.
