Російський снаряд влучив у газопровід на Харківщині, без газу залишилися 17,5 тис. споживачів. ФОТО

На Харківщині 11 травня російський снаряд влучив у газопровід і залишив без газу 17,5 тис. споживачів у 9 населених пунктах

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомила Харківська ОВА.

"Черговий ворожий снаряд, випущений по мирним населеним пунктам регіону, ввечері 11 травня прямим влученням перебив газопровід високого тиску діаметром 500 мм в Харківському районі", - ідеться в повідомленні.

Без газопостачання залишилися 17,5 тис. домоволодінь у 9 населених пунктах: м. Люботин, смт Новий Високий, смт Покотилівка, смт Коротич, смт Рай-Оленівка, с. Березівка, а також у садових товариствах Бор, Універсал, Шасі.

Працівники Харківгазу відновлюють газопостачання. Обсяг робіт суттєвий, тому може знадобитися кілька днів.

