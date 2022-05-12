Тимчасовий об’їзд споруджують на міжнародній трасі М-07 на Житомирщині, - Укравтодор. ФОТОрепортаж
У Житомирській області на трасі Київ – Ковель – Ягодин Укравтодор будує тимчасовий об’їзд на міжнародній трасі М-07, відомій як "Варшавка".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.
Тимчасова переправа постане неподалік межі Житомирської та Київської областей, на місті зруйнованого мосту, якій було пошкоджено під час бойових дій на Житомирщині.
"Траса М-07 об'єднує п'ять областей країни та веде до україно-польського пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ", тому відновлення проїзду на всій її протяжності є національним пріоритетом", – зазначають в Укравтодорі.
Відомство нагадує, що фахівці підрядної організації звели вже 2 тимчасові об'їзди на місці зруйнованих мостів: на трасі М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський та Р-02 Київ – Іванків – Овруч.
