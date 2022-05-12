Тимчасовий об’їзд споруджують на міжнародній трасі М-07 на Житомирщині, - Укравтодор. ФОТОрепортаж

У Житомирській області на трасі Київ – Ковель – Ягодин Укравтодор будує тимчасовий об’їзд на міжнародній трасі М-07, відомій як "Варшавка".

Тимчасова переправа постане неподалік межі Житомирської та Київської областей, на місті зруйнованого мосту, якій було пошкоджено під час бойових дій на Житомирщині.

"Траса М-07 об'єднує п'ять областей країни та веде до україно-польського пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ", тому відновлення проїзду на всій її протяжності є національним пріоритетом", – зазначають в Укравтодорі.

Відомство нагадує, що фахівці підрядної організації звели вже 2 тимчасові об'їзди на місці зруйнованих мостів: на трасі М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський та Р-02 Київ – Іванків – Овруч.











