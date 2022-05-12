УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4506 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
8 229 8

Тимчасовий об’їзд споруджують на міжнародній трасі М-07 на Житомирщині, - Укравтодор. ФОТОрепортаж

У Житомирській області на трасі Київ – Ковель – Ягодин Укравтодор будує тимчасовий об’їзд на міжнародній трасі М-07, відомій як "Варшавка".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Тимчасова переправа постане неподалік межі Житомирської та Київської областей, на місті зруйнованого мосту, якій було пошкоджено під час бойових дій на Житомирщині.

"Траса М-07 об'єднує п'ять областей країни та веде до україно-польського пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ", тому відновлення проїзду на всій її протяжності є національним пріоритетом", – зазначають в Укравтодорі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відновлено сполучення між Києвом та Полтавою трасою М-03, - Кубраков. ВIДЕО

Тимчасовий об’їзд споруджують на міжнародній трасі М-07 на Житомирщині, - Укравтодор 01

Відомство нагадує, що фахівці підрядної організації звели вже 2 тимчасові об'їзди на місці зруйнованих мостів: на трасі М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський та Р-02 Київ – Іванків – Овруч.

Тимчасовий об’їзд споруджують на міжнародній трасі М-07 на Житомирщині, - Укравтодор 02

Тимчасовий об’їзд споруджують на міжнародній трасі М-07 на Житомирщині, - Укравтодор 03

Тимчасовий об’їзд споруджують на міжнародній трасі М-07 на Житомирщині, - Укравтодор 04

Також дивіться: На Житомирській трасі відновлено сполучення з Києвом. ФОТОрепортаж

Тимчасовий об’їзд споруджують на міжнародній трасі М-07 на Житомирщині, - Укравтодор 05

Тимчасовий об’їзд споруджують на міжнародній трасі М-07 на Житомирщині, - Укравтодор 06

Автор: 

дороги (3100) Укравтодор (1200) траса (85) відбудова (379)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А укріплення біля кордону будують, чи знови пиляти бабло на дорогах почали?
показати весь коментар
12.05.2022 13:47 Відповісти
Не знаю як у інших місцях а у нас риють "аж вивертні летять" - з ранку до ночі!
показати весь коментар
12.05.2022 17:27 Відповісти
Велике крадівництво продовжується.
показати весь коментар
12.05.2022 14:03 Відповісти
Таке руйнування китайці в себе би за два тижні поправили.
Але - земляні роботи автодору - золоте дно - ніхто ніколи не визначить реальний обсяг.
показати весь коментар
12.05.2022 14:11 Відповісти
Дороги - це артерії, по яких протікає логістика та економіка. війни виграють або програють логістикою та економіками, які її підживлюють. але це не обов'язково має бути красива дорога.
показати весь коментар
12.05.2022 14:34 Відповісти
при слове "стороим дороги" сразу у меня штамп и ассоциации с войной. Может всё таки мост?
показати весь коментар
12.05.2022 15:07 Відповісти
А мост вызывает ассоциации с оккупацией.
показати весь коментар
12.05.2022 15:45 Відповісти
"Траса М-07 об'єднує п'ять областей країни..." Знаю, що проходить через Київську, Житомирську, Рівненську, Волинську. А яка п'ята? Невже Луцька?
показати весь коментар
12.05.2022 15:47 Відповісти
 
 