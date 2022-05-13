Потрібна допомога із придбанням квадрокоптера, тепловізорів та шоломів для українських захисників, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні квадрокоптера, тепловізорів та шоломів для українських захисників.
Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Велике прохання робити репости. Терміново для фронту! На дуже гарячому напрямку окупанти РЕБами збили декілька наших квадпокоптерів. Без дронів, як без очей. Терміново треба придбати два тепловізори 1400 та 2400 дол., квадрокоптер 54 тис. та шоломи. Тривають пекельні бої, окупанти намагаються робити прорив, але українськи воїни мужньо тримають оборонну. На жаль в нас є втрати та багато поранених. Отримала смс з Азовсталі, в бійців орки збили дрон, але головне, що наши хлопці живі. Щодо звітів. За тиждень купила 6 квадрокоптерів!! Один за 130 тис. і п’ять по 54 тис. Ліки, дрони, планшети, це все вже поїхало на фронт по різним підрозділам. Дуже прошу допомогти з придбанням необхідного, дрони, це очі, це коректування вогню та зброс по ворогу. Тепловізори вкрай потрібні далі нічних боїв та розвідки. Хто має можливість, допомогаємо!" - йдеться в повідомленні.
4441 1144 1757 8794 Монобанк.
IBAN UA883220010000026205308073238.
ІПН/ЄДРПОУ 1518803304.
4441 1114 4700 2464 Монобанк.
UA333220010000026206304456676.
ІПН/ ЄДРПОУ 2653916860.
PayPal: [email protected]
Що до дорогих заявок(беспілотники різних моделей, джипи чи тепловізори) то тут великі волонтерські організації ефективніші мін.оборони.
Все скомуныздыв Игорь Валерич...
З.І. А сам пан ФОП Клубанівський В.В. скільки "пожертвував" на квадрокоптери які продає??
Хіт сезону - роботи, що стосуються безпілотників. Школяр із Києва Владислав Клибанівський пропонує використовувати їх для охорони державного кордону. Учень працював одразу над двома проектами, аби з'ясувати, які параметри найкраще відповідають поставленій меті. «На безпілотнику буде встановлена камера, яка автоматично оброблятиме зображення та фіксуватиме кожний перетин кордону, - розповідає винахідник. - Апарат в автоматичному режимі виконуватиме політ на відстань 20 кілометрів в один бік, і на таку саму відстань - в інший. Під час польоту зображення передаватиметься на контролер, де, власне, воно й оброблятиметься, і в разі незаконного перетину кордону одразу буде відправлений сигнал тривоги. Нині реалізована тільки частина мого проекту, адже ще потрібен час для його доопрацювання та бракує коштів. Але прототип уже існує. Ми знайшли українську компанію, яка готова стати спонсором, але вони не можуть оплатити всі витрати, тому шукаємо тих, хто готовий долучитися до фінансування розробок».
А з крисами потім будемо розбиратися!..
Де ці мільйони доларів, зібраних за кордоном, дійсно ХЗ...