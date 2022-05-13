УКР
Потрібна допомога із придбанням квадрокоптера, тепловізорів та шоломів для українських захисників, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні квадрокоптера, тепловізорів та шоломів для українських захисників.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Велике прохання робити репости. Терміново для фронту! На дуже гарячому напрямку окупанти РЕБами збили декілька наших квадпокоптерів. Без дронів, як без очей. Терміново треба придбати два тепловізори 1400 та 2400 дол., квадрокоптер 54 тис. та шоломи. Тривають пекельні бої, окупанти намагаються робити прорив, але українськи воїни мужньо тримають оборонну. На жаль в нас є втрати та багато поранених. Отримала смс з Азовсталі, в бійців орки збили дрон, але головне, що наши хлопці живі. Щодо звітів. За тиждень купила 6 квадрокоптерів!! Один за 130 тис. і п’ять по 54 тис. Ліки, дрони, планшети, це все вже поїхало на фронт по різним підрозділам. Дуже прошу допомогти з придбанням необхідного, дрони, це очі, це коректування вогню та зброс по ворогу. Тепловізори вкрай потрібні далі нічних боїв та розвідки. Хто має можливість, допомогаємо!" - йдеться в повідомленні.

4441 1144 1757 8794 Монобанк.

IBAN UA883220010000026205308073238.

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304.

4441 1114 4700 2464 Монобанк.

UA333220010000026206304456676.

ІПН/ ЄДРПОУ 2653916860.

PayPal: [email protected]

Також читайте: Допоможіть ЗСУ влаштувати "свято" для рашистів: Волонтерка Юсупова просить допомоги в придбанні квадрокоптерів. ФОТО

допомога (8755) волонтери (1356) Юсупова Наталія (203)
А де цi всi мiльйони доларiв що надсилають краiни ЄС та штати для допомоги вiйськовим?? Волонтери це добре, але коштiв надiйшло достатньо щоб купити i теплiки i квадрокоптери.
12.05.2022 17:37 Відповісти
Дорогой главред,Юрий Бутусов, отсылайте эти просьбы в Министерство Обороны Украины. Они обязательно Вам помогут!!! Ну так должно было быть,по крайней мере... я так думаю.
12.05.2022 17:11 Відповісти
мож в квартал написать?
12.05.2022 17:11 Відповісти
Блин. Лишь в руки на фронте попало...
12.05.2022 17:08 Відповісти
Просьба на будущее, откройте в Привате или Ощаде счет, а не в Дубилетовском банке, туда иногда из Привата вообще нельзя перечислить.
12.05.2022 17:10 Відповісти
1. "Монобанк" не є банківською установою. 2. "Монобанк" не дубілетівський, а тігіпківський.
12.05.2022 17:38 Відповісти
Все, успокоил, не вмер Данило, та болячка задавила. Ай, ай, оказывается Тигипковский, не Дубилетовский. Это канешно кардинально меняет дело!
12.05.2022 19:36 Відповісти
Да, заодно напиши в качестве какой " установи", Монобанк открывает счета физическим лицам и корпорациям, осуществляет платежи в гривне и валюте и является членом международных платежных систем? Может действительно это не банк, а футбольная мастерская какая то?
12.05.2022 19:45 Відповісти
Декілька років користуюсь Монобанком! Взагалі ні яких проблем! Перерахувати або отримати кошти дуже просто і набагато менше глюків ніж у Привата!
13.05.2022 15:35 Відповісти
Дорогой главред,Юрий Бутусов, отсылайте эти просьбы в Министерство Обороны Украины. Они обязательно Вам помогут!!! Ну так должно было быть,по крайней мере... я так думаю.
12.05.2022 17:11 Відповісти
Ліки, шоломи, шкарпетки і інший дріб'язок - цим спокійно можуть займатись як волонтери-одинаки так і родичі військових чи тербатівців.
Що до дорогих заявок(беспілотники різних моделей, джипи чи тепловізори) то тут великі волонтерські організації ефективніші мін.оборони.
12.05.2022 17:26 Відповісти
Почему шлемы, разгрузки, броники - вопрос друзей и родственников, а не ЗСУ и НГУ? Почему мы бойцу на Восток должны покупать шлем за 500 евро? и это в НГУ! Где материально-техническое снабжение?
13.05.2022 14:46 Відповісти
мож в квартал написать?
показати весь коментар
12.05.2022 17:11 Відповісти
Ленка каже нєма денех...
Все скомуныздыв Игорь Валерич...
12.05.2022 17:24 Відповісти
" Військова допомога США для України 90 гаубиць + 184 000 снарядів до них ...75 000 комплектів бронежилетів та шоломів .. безпілотні повітряні системи Puma nf ******* Ghost......" -джерело Держдепартамент США , 06.05.2022 року.

З.І. А сам пан ФОП Клубанівський В.В. скільки "пожертвував" на квадрокоптери які продає??
12.05.2022 17:37 Відповісти
Надо поинтересоваться, где этот пан берет военное снаряжение. Отследить всю цепочку
12.05.2022 18:07 Відповісти
Вот, что о нем писали в 2015 г. Оказывается, этот парень в теме. Сейчас ему где-то 24 года.

Хіт сезону - роботи, що стосуються безпілотників. Школяр із Києва Владислав Клибанівський пропонує використовувати їх для охорони державного кордону. Учень працював одразу над двома проектами, аби з'ясувати, які параметри найкраще відповідають поставленій меті. «На безпілотнику буде встановлена камера, яка автоматично оброблятиме зображення та фіксуватиме кожний перетин кордону, - розповідає винахідник. - Апарат в автоматичному режимі виконуватиме політ на відстань 20 кілометрів в один бік, і на таку саму відстань - в інший. Під час польоту зображення передаватиметься на контролер, де, власне, воно й оброблятиметься, і в разі незаконного перетину кордону одразу буде відправлений сигнал тривоги. Нині реалізована тільки частина мого проекту, адже ще потрібен час для його доопрацювання та бракує коштів. Але прототип уже існує. Ми знайшли українську компанію, яка готова стати спонсором, але вони не можуть оплатити всі витрати, тому шукаємо тих, хто готовий долучитися до фінансування розробок».
12.05.2022 22:45 Відповісти
А де цi всi мiльйони доларiв що надсилають краiни ЄС та штати для допомоги вiйськовим?? Волонтери це добре, але коштiв надiйшло достатньо щоб купити i теплiки i квадрокоптери.
12.05.2022 17:37 Відповісти
А може у пінчука,коломи,ахмета попросити?
12.05.2022 17:50 Відповісти
Давно говорю об этом... твари 30 лет обворовывали Украины а сейчас как крысы с бабками на офшорах и налом (Суркисы) по сбегали. Минимум 70% от всего наварованого на армию,но зенедорозумение увы, этого никогда не допустит..
12.05.2022 18:40 Відповісти
Пацанам нашим допомога треба швидко, вже зараз! Чим можем - допоможемо!
А з крисами потім будемо розбиратися!..
12.05.2022 18:08 Відповісти
Мпже досить того потім, є таке слово пора.
13.05.2022 21:13 Відповісти
Многие западние звезди собирали миллиони долларов помощи и передавпли Украине,к чьим рученкам они прилипли?
12.05.2022 18:41 Відповісти
За той час, що ви писали тут коменти (цілком вірні по суті), ви могли б скинути 200 чи 500 грн. Вже набрали б необхідну суму.
Де ці мільйони доларів, зібраних за кордоном, дійсно ХЗ...
12.05.2022 19:24 Відповісти
Пишіть будь ласка на кого картка оформлена, бо щоразу нові картки та не зрозуміло чи правильно ввів номер чи ні.
12.05.2022 19:27 Відповісти
1200
13.05.2022 15:02 Відповісти
Ганьба нам усiм,що на восьмому роцi вiйни,збираємо на армiю грошi,ГАНЬБИЩЕ!!!
13.05.2022 15:24 Відповісти
А відївші **...ла Слуги, не можуть купити нічого? Пан ********** тільки відосіками закидати вміє??? Квартал харями вже у екран не вміщається. Нехай спрнсірують. ******** срані
13.05.2022 15:30 Відповісти
Я сбежал с женой из Мариуполя в чем был, как беженцы не оформлялись, выплат не получаем, за гуманитаркой не толкаемся- кому-то нужнее, наверное. И деньги на армию неполученные пусть пойдут, перетопчемся. Каждый день новости читаем: те дали 4 миллиарда, эти - 3, Штаты- 13 и т. д. Так почему волонтеры армию одевают- обувают? У кого они каски- броники покупают? Что, *****, вообще происходит? У нас армия - миллиард человек? Штаны и майку на сменку солдату выдать нельзя? Взять бы тварей тыловых за кислород и поспрошать, но некому. Нету ни прокуратуры военной, ни СБУ.
13.05.2022 16:23 Відповісти
 
 