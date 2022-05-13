Потрібна допомога із придбанням квадрокоптера, тепловізорів та шоломів для українських захисників, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні квадрокоптера, тепловізорів та шоломів для українських захисників.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Велике прохання робити репости. Терміново для фронту! На дуже гарячому напрямку окупанти РЕБами збили декілька наших квадпокоптерів. Без дронів, як без очей. Терміново треба придбати два тепловізори 1400 та 2400 дол., квадрокоптер 54 тис. та шоломи. Тривають пекельні бої, окупанти намагаються робити прорив, але українськи воїни мужньо тримають оборонну. На жаль в нас є втрати та багато поранених. Отримала смс з Азовсталі, в бійців орки збили дрон, але головне, що наши хлопці живі. Щодо звітів. За тиждень купила 6 квадрокоптерів!! Один за 130 тис. і п’ять по 54 тис. Ліки, дрони, планшети, це все вже поїхало на фронт по різним підрозділам. Дуже прошу допомогти з придбанням необхідного, дрони, це очі, це коректування вогню та зброс по ворогу. Тепловізори вкрай потрібні далі нічних боїв та розвідки. Хто має можливість, допомогаємо!" - йдеться в повідомленні.

4441 1144 1757 8794 Монобанк.

IBAN UA883220010000026205308073238.

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304.

4441 1114 4700 2464 Монобанк.

UA333220010000026206304456676.

ІПН/ ЄДРПОУ 2653916860.

PayPal: [email protected]

