12 342 16

"Путин лох": Жителі Маріуполя залишили послання для російських військових на старій водонапірній вежі. ФОТОрепортаж

На водонапірній вежі у Маріуполі містяни залишили напис-нагадування для російських окупантів.

Світлини оприлюднила міськрада Маріуполя, інформує Цензор.НЕТ.

"Все ставлення маріупольців до путіна в одному написі. Це маріупольська Вежа зараз. Споруда пережила дві світові та громадянську війну. Пережила і російське вторгення. Справжній символ незламності Маріуполя. Все буде Україна!" - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захисниця "Азовсталі" втратила чоловіка через три дні після весілля. ВIДЕО

Путин лох: Жителі Маріуполя залишили послання для російських військових на старій водонапірній вежі 01
Путин лох: Жителі Маріуполя залишили послання для російських військових на старій водонапірній вежі 02
Путин лох: Жителі Маріуполя залишили послання для російських військових на старій водонапірній вежі 03
Путин лох: Жителі Маріуполя залишили послання для російських військових на старій водонапірній вежі 04

Маріуполь (3267) путін володимир (24825)
+4
аксиома...
12.05.2022 18:28 Відповісти
+4
12.05.2022 19:08 Відповісти
+3
Це неправильно, "ПУТИН ЛОХ".

Треба писати - "ХУТИН ПУЙ"
12.05.2022 18:28 Відповісти
Зато у нас " я не лох "!!!!!
12.05.2022 18:31 Відповісти
12.05.2022 18:33 Відповісти
Ого, там на вежі, кілька кімнат з немалою площею. Жити можна ))
12.05.2022 19:01 Відповісти
лучше канешно - "*****-лох". ну то таке.
12.05.2022 19:07 Відповісти
12.05.2022 19:08 Відповісти
он не лох, он подлая наглая скотина.
12.05.2022 19:45 Відповісти
***** оно. Просто *****!!!
12.05.2022 20:50 Відповісти
https://soundcloud.com/nikitamoiseyev*******-don-don-don-ukranskiy-overdab?in=nikitamoiseyev/sets/pisni-sprotivu ***** (дон-дон-дон) український овердаб
12.05.2022 20:55 Відповісти
"путин, ты лох. Я хочу, чтоб ты сдох" Перша фраза вірша дівчинки з Дніпра на початку війни.
12.05.2022 21:41 Відповісти
12.05.2022 22:03 Відповісти
Хуūло І. Хоч в чомусь воно перше
13.05.2022 20:01 Відповісти
ЗАЛІЗЬ ТА ПЕРЕПИШИ!
14.05.2022 13:32 Відповісти
 
 