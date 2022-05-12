"Путин лох": Жителі Маріуполя залишили послання для російських військових на старій водонапірній вежі. ФОТОрепортаж

На водонапірній вежі у Маріуполі містяни залишили напис-нагадування для російських окупантів.

Світлини оприлюднила міськрада Маріуполя, інформує Цензор.НЕТ.

"Все ставлення маріупольців до путіна в одному написі. Це маріупольська Вежа зараз. Споруда пережила дві світові та громадянську війну. Пережила і російське вторгення. Справжній символ незламності Маріуполя. Все буде Україна!" - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захисниця "Азовсталі" втратила чоловіка через три дні після весілля. ВIДЕО







