В Маріуполі окупанти знімають сюжети, як багато людей "рвуться на роботу в "ДНР", - радник мера Андрющенко. ФОТОрепортаж

Російські окупанти в Маріуполі змусили прийти людей на завод для того, щоб зняти пропагандистську картинку.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. ММК ім. Ілліча подробиці. Або як зроьити картинку. Сьогодні дійсно пришйло до заводоуправління тисячі людей. Чому? Тому, що пообіцяли віддати трудові книжки людям. Люди прийшли. Що роблять окупанти? Вірно - відео. "Як багато людей рветься на роботу в "днр"

Тому знов - не вірте окупаційному відео. Окупанти незскінечнно брешуть. Тому що правда страшна. Маріуполь був, є і буде Україною. Окупантам тут не раді. Х#й їм, а не Маріуполь", - наголосив він.

В Маріуполі окупанти знімають сюжети, як багато людей рвуться на роботу в ДНР, - радник мера Андрющенко 01
В Маріуполі окупанти знімають сюжети, як багато людей рвуться на роботу в ДНР, - радник мера Андрющенко 02
В Маріуполі окупанти знімають сюжети, як багато людей рвуться на роботу в ДНР, - радник мера Андрющенко 03

Маріуполь (3267) пропаганда (2863) фейк (760)
+27
На самом деле от города, отдавшим на последних выборах 90% пророссийским силам, можно ожидать всего
13.05.2022 00:02 Відповісти
+12
И как? Открылся комбинат Ильича?
12.05.2022 23:56 Відповісти
+11
О да, ваты в Мариуполе оооочень много
13.05.2022 00:07 Відповісти
И как? Открылся комбинат Ильича?
12.05.2022 23:56 Відповісти
horosho hotj nerazstrelali.....a to radi kartinki na tv rashisti gatovy na vse
12.05.2022 23:59 Відповісти
А почему без шариков и транспорантов? Люди наверное на заводе работали, зарплату получали. Невидно радости на лицах.
13.05.2022 00:01 Відповісти
На самом деле от города, отдавшим на последних выборах 90% пророссийским силам, можно ожидать всего
13.05.2022 00:02 Відповісти
О да, ваты в Мариуполе оооочень много
13.05.2022 00:07 Відповісти
Ну а дальше по столетиями накатанной схеме освобождении, памятники освободителям, сочинение истории с перекладыванием своих убийств на других, диктатура и рабский труд.
13.05.2022 00:11 Відповісти
По отзывам вышедших на связь сейчас людей-знакомых и знакомых-знакомых-которые из Мариуполя и сейчас в "дыныры" в фильтрационыых лагерях и все такое-но которые хотя бы вышли на связь-80-90% за Украину и хотят на нашу территорию. Беда там. Ужас-Но вот мировоззрение очень сильно поменялось
13.05.2022 00:23 Відповісти
а як пан думає, люди живі потрапили туди, де зроблено все, щоб вони людьми перестали бути, по поверненню прийдеться довго і нудно лікуватися, бо там вже не тільки сталькгольмскій синдром. Мене тільки від новин вже тіліпає, а що казати про тих, хто на собі все це переносить.
13.05.2022 01:14 Відповісти
пане-я я не зовсім зрозумів вашого поста.. я поняв, що вам боляче, яле я не зрозумів контексту
13.05.2022 01:47 Відповісти
Про мировоззрение подробние, плииз...
13.05.2022 06:44 Відповісти
Не больше, чем в Киеве.
13.05.2022 07:46 Відповісти
Москальня набирає людей в Мелітополі та навколишніх селах розбирати завали в Маріуполі за їжу.
13.05.2022 00:02 Відповісти
стандартна схема пропагандонів
береш любе фото і вигадуєш «правильну» назву для цього фото
13.05.2022 00:02 Відповісти
я здивований. що ці люди там роблять?
13.05.2022 00:04 Відповісти
Предположительно они там живут и им нужна работа, потому что кушать хочица
13.05.2022 00:05 Відповісти
*****?
13.05.2022 00:59 Відповісти
так їх могли просто під загрозою життю зігнати туди.
13.05.2022 01:15 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
13.05.2022 00:06 Відповісти
не треба ходити на фотосесії руського міра.
13.05.2022 01:16 Відповісти
Черговий сюжет про распятого мальчіка.
13.05.2022 00:11 Відповісти
Туалетний папір "Абдрестович"
13.05.2022 00:24 Відповісти
Яка прелесть із цих половину получать повістки в армію ордло !
13.05.2022 00:50 Відповісти
Работа.... В днр...... Это будет комедия или трагедия?
13.05.2022 02:48 Відповісти
Нахрен им трудовые книжки если все сейчас в электронных реестрах? ****** товарищ Андрющенко походу
13.05.2022 03:39 Відповісти
угу
а Ви оформлювали пенсію?
Тим , хто працйював після 2000 р., так..не потрібна, і все одно ці бюрократи з ПФУ їх вимагають
А хто раніше..і трудова і архіви, а якщо ще предприємцем був, то хоіайся в жито
13.05.2022 07:08 Відповісти
Та і ваще картинка фейкова.
Хто працював , на таких комбінатах, знає, шо такої навали біля прохідної ніколи не буває. Там зміни..
Вони що, втрвьох на одному станку працювати будуть, чи шо там на тім комбінаті
А ваще иака нанода майдан забацати
13.05.2022 07:16 Відповісти
Да мы и так не верим. Кому он это объясняет. ВАТНИКАМ ? так они даже если прочитают мнения не изменят.
13.05.2022 07:54 Відповісти
В той час як 1 тисяча військових захищає Азовсталь, то десь 5-6 тисяч хлопів чекають трудові книжки від окупантів. Мені шкода наших хлопців, що захищали таких виродків....
13.05.2022 08:44 Відповісти
 
 