В Маріуполі окупанти знімають сюжети, як багато людей "рвуться на роботу в "ДНР", - радник мера Андрющенко. ФОТОрепортаж

Російські окупанти в Маріуполі змусили прийти людей на завод для того, щоб зняти пропагандистську картинку.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. ММК ім. Ілліча подробиці. Або як зроьити картинку. Сьогодні дійсно пришйло до заводоуправління тисячі людей. Чому? Тому, що пообіцяли віддати трудові книжки людям. Люди прийшли. Що роблять окупанти? Вірно - відео. "Як багато людей рветься на роботу в "днр"

Тому знов - не вірте окупаційному відео. Окупанти незскінечнно брешуть. Тому що правда страшна. Маріуполь був, є і буде Україною. Окупантам тут не раді. Х#й їм, а не Маріуполь", - наголосив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Робимо неможливе": Бійці "Азову" продовжують вибивати окупантів із позицій на "Азовсталі". ВIДЕО





