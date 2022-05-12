В Маріуполі окупанти знімають сюжети, як багато людей "рвуться на роботу в "ДНР", - радник мера Андрющенко. ФОТОрепортаж
Російські окупанти в Маріуполі змусили прийти людей на завод для того, щоб зняти пропагандистську картинку.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. ММК ім. Ілліча подробиці. Або як зроьити картинку. Сьогодні дійсно пришйло до заводоуправління тисячі людей. Чому? Тому, що пообіцяли віддати трудові книжки людям. Люди прийшли. Що роблять окупанти? Вірно - відео. "Як багато людей рветься на роботу в "днр"
Тому знов - не вірте окупаційному відео. Окупанти незскінечнно брешуть. Тому що правда страшна. Маріуполь був, є і буде Україною. Окупантам тут не раді. Х#й їм, а не Маріуполь", - наголосив він.
Топ коментарі
+27 Aks World
показати весь коментар13.05.2022 00:02 Відповісти Посилання
+12 Тяни Толкай #517990
показати весь коментар12.05.2022 23:56 Відповісти Посилання
+11 alexx #475423
показати весь коментар13.05.2022 00:07 Відповісти Посилання
береш любе фото і вигадуєш «правильну» назву для цього фото
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
а Ви оформлювали пенсію?
Тим , хто працйював після 2000 р., так..не потрібна, і все одно ці бюрократи з ПФУ їх вимагають
А хто раніше..і трудова і архіви, а якщо ще предприємцем був, то хоіайся в жито
Хто працював , на таких комбінатах, знає, шо такої навали біля прохідної ніколи не буває. Там зміни..
Вони що, втрвьох на одному станку працювати будуть, чи шо там на тім комбінаті
А ваще иака нанода майдан забацати