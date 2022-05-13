Війська РФ штурмують Гірську та Попаснянську громади на Луганщині, безліч руйнувань, пошкоджено міст в Рубіжному, - Гайдай. ФОТО

Війська РФ штурмують Гірську та Попаснянську громади, зруйновано майже 60 будинків, пошкоджено міст в Рубіжному.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Також стало відомо про двох загиблих через обстріли ворога. Несумісні із життям поранення чоловік із Лисичанська отримав 11 травня ввечері. А от у лікарні в Дніпрі нещодавно помер 11-річний хлопчик із Золотого, який перебував у вкрай важкому стані", – повідомив Гайдай.

Як зазначається, війська РФ 31 раз відкривали вогонь у бік житлових масивів Луганщини упродовж 12 травня.

"Сім багатоповерхівок пошкоджено в Сєверодонецьку, одну – в Лисичанську. Однак найбільш дісталося Попаснянській і Гірській громадам. Там окупанти вели штурмові дії у напрямку Оріхового та в районі Комишувахи. Успіху щодо просування уперед вони не мали, однак житла зруйновано безліч – понад 50 будинків. 15 – у Врубівці, 12 – у Золотому, 11 – у Комишувасі, шість – у Тошківці, чотири – у Троїцькому та ще дев’ять по іншим селам Попаснянської громади. Крім того, удень рятувальники ліквідували загоряння складу з вугіллям в Лисичанську", - додає Гайдай.

Очільник Луганщини додав, що росіяни продовжують зосередження основних зусиль на встановленні повного контролю над Рубіжним.





"Зруйнований міст, який першим на Луганщині відбудували після вигнання окупантів у 2014-му – транспортного сполучення між Сєверодонецьком та Рубіжним більше не існує. Сподіваюсь, на короткий проміжок часу", – акцентував Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вбивають цивільних у захопленій Попасній, забрати життя можуть навіть за українську картинку в телефоні, - Гайдай

За вісім років міст через річку Борова постраждав від окупантів вже вдруге. Спочатку у липні 2014-го і от тепер. Минулого разу вже в березні 2015-го міст відновили. А з літку 2014-го, коли Рубіжне, Сєверодонецьк та Лисичанськ були визволені, і до відкриття відбудованого об'єкту, всі бажаючі користувалися тимчасовою понтонною переправою, встановленою українськими військовими.

Гайдай також нагадує, що на Луганському та Донецькому напрямках захисниками України за минулу добу відбито вісімнадцять атак ворога, знищено тринадцять танків, вісім артилерійських систем, двадцять сім одиниць бойової броньованої техніки, дві одиниці спеціальної інженерної техніки та п’ять автомобілів противника.

Підрозділи ППО збили один ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52 та 4 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".