Війська РФ завдали двох ракетних ударів по прикордонному населеному пункту на Сумщині, - ОК "Північ". ФОТО
Сьогодні вночі окупанти двічі вдарили ракетами по Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".
Так, о 00:05 ворог з території Російської Федерації завдав двох ракетних ударів по прикордонному населеному пункту Очкине в Сумській області.
"Серед особового складу, попередньо, втрат немає. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Не помагайте свинособакам, всему своё время.
Такое чувство что мы опять режим жертвы включили, которая не может в ответ по морде дать.
Сейчас не 2014-2015 годы, слова.. - Не давать ответку, а то будет хуже (пуйло нападёт). - уже не имеют никакого смысла.
Ладно мы (все области) получаем то искандер, то какую то другую крылатую хрень. Но по Черниговской и Сумской области лупят чуть ли не с миномётов, или градины какой то.
Где реально ответка??!!!! Подогнать один град, и шарахнуть по ним. Что бы заткнулись.
Или что? Бункерная моль нам войну объявит?? Ой. Уже.
трусзеленский - если он боится давать ответки значит он не ценит жизни украинцев - иначе не возможно понять почему он позволяет безнаказанно убивать наших
Я нічого не розумію !