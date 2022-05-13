Війська РФ намагалися прорвати нашу оборону на Очеретинському та Авдіївському напрямках. ЗСУ обидві спроби відбили, - Кириленко. ФОТОрепортаж

79-й ранок широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Під ворожим вогнем громади по всій лінії фронту на Донеччині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, найактивніші обстріли – на Авдіївському напрямку. Другий день поспіль росіяни завдають удару по Авдіївському коксохімічному заводу – один працівник поранений, пошкоджено частину обладнання.

"Внаслідок обстрілів та бомбардувань сьогодні зранку Авдіївка знеструмлена. Вчора росіяни завдали два авіаудари по місту, вбивши одну людину і поранивши ще одну. Сьогодні вночі по місту двічі відпрацювала ворожа артилерія – інформації про постраждалих немає, але є пошкоджене житло. За ці два дні в місті пошкоджено щонайменше 11 будинків", - зазначив очільник регіону.

Також повідомляється, що в Очеретинській громаді росіяни вчора застосували "Смерчі", сьогодні також тривають обстріли з різних гармат по всій лінії фронту у громаді.

"У Торецьку вчора було поранено одну людину, пошкоджено 5 будинків. Від обстрілу зайнялася пожежа на одному з підприємств – її оперативно ліквідували рятувальники. Два житлових будинки зазнали ушкоджень від влучання керованим ПТУРом у Світлодарську. На щастя, мешканці були вже евакуйовані", - додає Кириленко.

Також читайте: Окупанти наступають на Лиманському напрямку, але зазнають нищівних втрат, - ОВА





































Крім того, на Очеретинському та Авдіївському напрямках росіяни спробували прорвати нашу оборону – обидві спроби були відбиті Збройними силами України. Ворог не припиняє спроб прорватися на Мар’їнському напрямку, але ситуація там контрольована.

"Найболючішою точкою не лише на Донеччині лишається Маріуполь, де сталеві хлопці і дівчата ціною своїх титанічних надзусиль під постійними ударами авіації, ракет, корабельних гармат, танків та артилерії продовжують тримати кругову оборону "Азовсталі". Українська держава звертається до усього світу, до міжнародних організацій із закликом про порятунок життів наших воїнів. Віримо, що будемо почуті. І знаємо, що за всі воєнні злочини на нашій землі росіяни будуть покарані!", - резюмує Кириленко.