Вночі окупанти ракетним ударом знищили гуманітарний штаб у Дергачах на Харківщині. ФОТО

У ніч на 13 травня російські загарбники завдали ракетного удару по Дергачівському будинку культури, де зберігалася та видавалася гуманітарна допомога цивільному населенню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дергачівська міська рада у Facebook

"Шановні мешканці! На жаль, сьогодні вночі окупанти довели свою справу до кінця і знищили ракетним ударом Дергачівський будинок культури, а заразом і наш гуманітарний штаб.

У зв'язку з цим сьогодні видачі гуманітарної допомоги не буде. Ми вирішуємо логістичні питання і обов'язково проінформуємо вас про подальші дії", - йдеться в повідомленні.

какая-то мразь корректировала
13.05.2022 10:48 Відповісти
Асвабадители пля.Просто этих мразей отогнали от Харькова и теперь они не могут стрелять артиллерией по Харькову. А Дергачи теперь ближе получаются от границы с РФ.Вот идары и гатят по Дергачам и дергачинскому району.Ведь им нужно по ком-то готить....
13.05.2022 11:03 Відповісти
А Генштвб категорично не чіпає терторію росії, штрафи від зеленського знову ?
13.05.2022 11:46 Відповісти
Злили сцуки....шукайте коректировщика!!!
Запінить рота монтажною піною і гузно ...щоб корегував лише очами
13.05.2022 11:47 Відповісти
гугл открыл и все
