Вночі окупанти ракетним ударом знищили гуманітарний штаб у Дергачах на Харківщині. ФОТО
У ніч на 13 травня російські загарбники завдали ракетного удару по Дергачівському будинку культури, де зберігалася та видавалася гуманітарна допомога цивільному населенню.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дергачівська міська рада у Facebook
"Шановні мешканці! На жаль, сьогодні вночі окупанти довели свою справу до кінця і знищили ракетним ударом Дергачівський будинок культури, а заразом і наш гуманітарний штаб.
У зв'язку з цим сьогодні видачі гуманітарної допомоги не буде. Ми вирішуємо логістичні питання і обов'язково проінформуємо вас про подальші дії", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Запінить рота монтажною піною і гузно ...щоб корегував лише очами