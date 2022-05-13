Вночі окупанти ракетним ударом знищили гуманітарний штаб у Дергачах на Харківщині. ФОТО

У ніч на 13 травня російські загарбники завдали ракетного удару по Дергачівському будинку культури, де зберігалася та видавалася гуманітарна допомога цивільному населенню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дергачівська міська рада у Facebook

"Шановні мешканці! На жаль, сьогодні вночі окупанти довели свою справу до кінця і знищили ракетним ударом Дергачівський будинок культури, а заразом і наш гуманітарний штаб.

У зв'язку з цим сьогодні видачі гуманітарної допомоги не буде. Ми вирішуємо логістичні питання і обов'язково проінформуємо вас про подальші дії", - йдеться в повідомленні.

