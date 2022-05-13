УКР
"Stop Russian oil & gas import", - у Литві створили плакат із закликом до запровадження ембарго на російську нафту та газ. ФОТО

Дівчина із Литви, небайдужа до долі України, разом зі своїм другом розробили плакат із закликом зупинити імпорт російської нафти та газу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на користувачку фейсбуку Eglė Tunikaitytė.

Stop Russian oil & gas import, - у Литві створили плакат із закликом до запровадження ембарго на російську нафту та газ 01

газ (10645) Литва (2557) нафта (5872) росія (67862) санкції (12747) ембарго (305)
Коментувати
Все помнят как кацапье разбомбило наши нефтебазхы и нпз? Но это все фигня. Жопа начнется, когда ***** примет решение, что ему не нужна наша ГТС. Да-да. Газ транспортируется с параши в Европу даже во время войны. Нонсенс. Так вот, что ему помешает разбомбить магистральные газапроводы и газохранилища? Например во время отопительного сезона. Так что запасаемся дровами и ставим котлы твердотопливные и кладем камины...
13.05.2022 11:04 Відповісти
ВСЕ страны помогают Украине бороться с рашизмом . А ДЕПУТАТЫ РАДЫ все играются в добрых дядечек - депутатов опзж мандатов не лишили , визовый режим с недружественными странами не ввели ( раша, Беларусь, Армения)
13.05.2022 11:41 Відповісти
И хочу предупредить депутатов этого созыва - КАК ВЫГНАЛИ ПРЕДЫДУЩИЙ СОСТАВ РАДЫ ИЗ ВР ЗА ЗАКОН ПРО ЕВРОБЛЯХИ, так выгонят и Вас за трепетную заботу об депутатах опзж .
13.05.2022 11:43 Відповісти
Підтримай петицію. Слава Україні !

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
15.05.2022 12:30 Відповісти
 
 