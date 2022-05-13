2 628 4
"Stop Russian oil & gas import", - у Литві створили плакат із закликом до запровадження ембарго на російську нафту та газ. ФОТО
Дівчина із Литви, небайдужа до долі України, разом зі своїм другом розробили плакат із закликом зупинити імпорт російської нафти та газу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на користувачку фейсбуку Eglė Tunikaitytė.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250