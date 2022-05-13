УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7400 відвідувачів онлайн
Новини Фото
16 052 14

Зливав державні бази даних через Даркнет. СБУ затримали колишнього правоохоронця. ФОТО

Служба безпеки України на Київщині блокувала канал збуту державних баз даних через нелегальну анонімну мережу – Даркнет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

До організації протиправного бізнесу причетний колишній працівник одного з правоохоронних органів. Кіберфахівці СБУ встановили, що зловмисник налагодив продаж інформації з обмеженим доступом через анонімні акаунти в закритих гілках мережі Даркнет.

Зливав державні бази даних через Даркнет. СБУ затримали колишнього правоохоронця 01
Зливав державні бази даних через Даркнет. СБУ затримали колишнього правоохоронця 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох інформаторів, що передавали дані росіянам, затримано у Львові, - Нацполіція. ФОТО

"Правоохоронці задокументували три факти збуту даних фігурантом провадження. Їх вартість залежала від виду інформації та становила від $50 до $200. Для анонімності оплату ділок приймав на криптогаманці. У результаті обшуку за місцем проживання організатора у м. Біла Церква співробітники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку, на якій містяться докази його протиправної діяльності; її направлено на експертизу", - повідомляють у СБУ.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру.

Правоохоронні органи (2712) СБУ (13377) зливання інформації (73) підозра (871)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Для таких только расстрел в военное время или пожизненное с конфискацией
показати весь коментар
13.05.2022 11:30 Відповісти
+9
Яка ще підозра?! Зараз військовий стан! Виявили - кулю в лоб і на смітник!
показати весь коментар
13.05.2022 11:38 Відповісти
+6
мусорків, "колишніх" - не буває!!!! а таких пізнесменів серед теперішньоі мусорні - ТИСЯЧІ!!
показати весь коментар
13.05.2022 11:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для таких только расстрел в военное время или пожизненное с конфискацией
показати весь коментар
13.05.2022 11:30 Відповісти
Лайно й тирнет
показати весь коментар
13.05.2022 11:31 Відповісти
мусорків, "колишніх" - не буває!!!! а таких пізнесменів серед теперішньоі мусорні - ТИСЯЧІ!!
показати весь коментар
13.05.2022 11:36 Відповісти
отэто в красном - и есть та тварь??? *****...бывший правоохранитель??
показати весь коментар
13.05.2022 11:37 Відповісти
Втопить це гівно у бочці з, так би мовити - "естественной средой обитания"...
показати весь коментар
13.05.2022 11:37 Відповісти
Яка ще підозра?! Зараз військовий стан! Виявили - кулю в лоб і на смітник!
показати весь коментар
13.05.2022 11:38 Відповісти
І як, цікаво, цей "колишній" отримував доступ до закритоі інформації?
Чи просто звільнили на момент подання новини?
показати весь коментар
13.05.2022 11:39 Відповісти
зіпсував репутації ..і вже напевно вже заказ не виконає...Але там таких ділків у департаменті киберзлочинності МВС ..як грязі))
показати весь коментар
13.05.2022 11:43 Відповісти
А це означає що в державних силових органах все тримається на декларованій порядності яка навіть не перевіряється періодично.
Тобто якщо поцан/бик/казачок був пропихнутий до лав правоохоронців - може творити що завгодно, бо йому як великому детективу доступні всі дані всіх баз, і доступ на рівні даних не контролюється (тобто що дивився кожен співробітник, кого "пробивав").
Ну не встоїть така "людинка" проти пропозиції отримати додатковий чималий дохід, а потім буде на гачку, якщо їй замовлять протипоавні дії оборотні повище.
показати весь коментар
13.05.2022 11:44 Відповісти
такие внутренние враги
показати весь коментар
13.05.2022 11:49 Відповісти
когда ермакаку и демченко возьмете?
показати весь коментар
13.05.2022 11:50 Відповісти
Странно, что СБУ до сих пор не увидели, как торгуют информацией из баз данных Пограничной службы? Таможенников? Почему-то СБУ не замечает, как по запросу криминала, за мзду малую, безо всяких аргументов и причин, делаются «нужные» запросы в базы на интересующий криминал граждан и юридические лица. Да разве только криминал имеет доступ к персональным данным украинцев..
показати весь коментар
13.05.2022 12:36 Відповісти
Цю сволоту, якщо вона насправдіце зробила, треба дійсно посадити на якнайбільший термін! Передо всім, тому що ця людина підриває довіру до держави взагалі, і правоохоронних органів зокрема.

А ще треба зайнятись людьми, які цю людину брали на роботу, проводили з нею співбесіду, тестування... чи вони не відповідають за свою роботу?

Але мені не подобається фраза

"...співробітники спецслужби вилучили комп'ютерну техніку, на якій містяться докази його протиправної діяльності; її направлено на експертизу"

До висновкив еспертизи, а взагалі-то до рішення суду, можно казати лише про "Ймовірні докази"!
показати весь коментар
13.05.2022 12:47 Відповісти
Будівельники доріг змінюють ринок незаконної діяльності.На часі факт переділу ринка.
показати весь коментар
13.05.2022 13:22 Відповісти
 
 