Зливав державні бази даних через Даркнет. СБУ затримали колишнього правоохоронця. ФОТО

Служба безпеки України на Київщині блокувала канал збуту державних баз даних через нелегальну анонімну мережу – Даркнет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

До організації протиправного бізнесу причетний колишній працівник одного з правоохоронних органів. Кіберфахівці СБУ встановили, що зловмисник налагодив продаж інформації з обмеженим доступом через анонімні акаунти в закритих гілках мережі Даркнет.





"Правоохоронці задокументували три факти збуту даних фігурантом провадження. Їх вартість залежала від виду інформації та становила від $50 до $200. Для анонімності оплату ділок приймав на криптогаманці. У результаті обшуку за місцем проживання організатора у м. Біла Церква співробітники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку, на якій містяться докази його протиправної діяльності; її направлено на експертизу", - повідомляють у СБУ.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру.