Зливав державні бази даних через Даркнет. СБУ затримали колишнього правоохоронця. ФОТО
Служба безпеки України на Київщині блокувала канал збуту державних баз даних через нелегальну анонімну мережу – Даркнет.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.
До організації протиправного бізнесу причетний колишній працівник одного з правоохоронних органів. Кіберфахівці СБУ встановили, що зловмисник налагодив продаж інформації з обмеженим доступом через анонімні акаунти в закритих гілках мережі Даркнет.
"Правоохоронці задокументували три факти збуту даних фігурантом провадження. Їх вартість залежала від виду інформації та становила від $50 до $200. Для анонімності оплату ділок приймав на криптогаманці. У результаті обшуку за місцем проживання організатора у м. Біла Церква співробітники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку, на якій містяться докази його протиправної діяльності; її направлено на експертизу", - повідомляють у СБУ.
Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру.
Чи просто звільнили на момент подання новини?
Тобто якщо поцан/бик/казачок був пропихнутий до лав правоохоронців - може творити що завгодно, бо йому як великому детективу доступні всі дані всіх баз, і доступ на рівні даних не контролюється (тобто що дивився кожен співробітник, кого "пробивав").
Ну не встоїть така "людинка" проти пропозиції отримати додатковий чималий дохід, а потім буде на гачку, якщо їй замовлять протипоавні дії оборотні повище.
А ще треба зайнятись людьми, які цю людину брали на роботу, проводили з нею співбесіду, тестування... чи вони не відповідають за свою роботу?
Але мені не подобається фраза
"...співробітники спецслужби вилучили комп'ютерну техніку, на якій містяться докази його протиправної діяльності; її направлено на експертизу"
До висновкив еспертизи, а взагалі-то до рішення суду, можно казати лише про "Ймовірні докази"!