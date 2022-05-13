УКР
На Харківському напрямку окупанти не намагалися наступати. Тривають бої на Ізюмщині, - Синєгубов. ФОТО

У Харкові ніч була відносно спокійною, вчора вдень був приліт ракети по території Харківського аеропорту, постраждалих немає. Протягом доби внаслідок обстрілів Салтівки - 3 постраждалих.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, найбільших обстрілів окупантів зазнали Дергачі, на жаль, 2 людей загинули, 4 поранені. Росіяни пошкодили гуманітарний штаб, приміщення РАЦСу, частину поліклініки, будівлю швидкої допомоги.

Також Синєгубов повідомляє про 3 постраждалих у Золочівській громаді, у Балаклії також 2 людини поранені.

"У с. Шебелинка Ізюмського району російський снаряд влучив у ангарну будівлю. Горіли покрівля ангару та 10 вантажних автомобілів. На жаль, загинули 3 людини, ще 5 постраждали", - зазначив він.

Читайте також: Вночі окупанти ракетним ударом знищили гуманітарний штаб у Дергачах на Харківщині. ФОТО

Крім того, як повідомляється, на Харківському напрямку окупанти спроб наступу не робили. Тривають бої на Ізюмщині. Наші Збройні Сили тримають позиції та відбивають ворога!

армія рф (18766) обстріл (30965) Харків (5874) Харківщина (6054) Ізюм (348) бойові дії (4645) Синєгубов Олег (862)
Сортувати:
Здається їх більше південь цікавить. А тут вони увагу та сили відволікають
13.05.2022 11:34 Відповісти
жаль что в генштабе это не понимают
13.05.2022 11:47 Відповісти
Так, це було зрозумiло ще з 2000 року, а почало здiйснюватись у 2014 - iм потрiбно вiдрiзати нас вiд морiв, пробити сухопутну дорогу до Криму i Приднiстров"я. Ну i, якщо вдасться, захопити всю Украiну.
13.05.2022 11:57 Відповісти
Відволікають, еге ж.
Тому і зосередили найбільше БТГ і 300 одиниць бронетехніки додатково завели.
І фосфором вночі крили.
13.05.2022 12:53 Відповісти
Наче була інформація про вихід в деяких місцях до кордону. Про це пишуть вже дня три. І поки невідомо, що там з Липцями. По карті наче це сіра зона.
13.05.2022 11:42 Відповісти
Боже, поможи нашим захисникам
13.05.2022 13:29 Відповісти
 
 