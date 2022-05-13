На Харківському напрямку окупанти не намагалися наступати. Тривають бої на Ізюмщині, - Синєгубов. ФОТО
У Харкові ніч була відносно спокійною, вчора вдень був приліт ракети по території Харківського аеропорту, постраждалих немає. Протягом доби внаслідок обстрілів Салтівки - 3 постраждалих.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, найбільших обстрілів окупантів зазнали Дергачі, на жаль, 2 людей загинули, 4 поранені. Росіяни пошкодили гуманітарний штаб, приміщення РАЦСу, частину поліклініки, будівлю швидкої допомоги.
Також Синєгубов повідомляє про 3 постраждалих у Золочівській громаді, у Балаклії також 2 людини поранені.
"У с. Шебелинка Ізюмського району російський снаряд влучив у ангарну будівлю. Горіли покрівля ангару та 10 вантажних автомобілів. На жаль, загинули 3 людини, ще 5 постраждали", - зазначив він.
Крім того, як повідомляється, на Харківському напрямку окупанти спроб наступу не робили. Тривають бої на Ізюмщині. Наші Збройні Сили тримають позиції та відбивають ворога!
Тому і зосередили найбільше БТГ і 300 одиниць бронетехніки додатково завели.
І фосфором вночі крили.