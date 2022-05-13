Пряме попадання в будинок та осколкові поранення. За добу росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини. ФОТОрепортаж

Окупанти вбили 4 мирних жителів, ще 5 поранили. Руйнувань зазнали 49 цивільних об’єктів - житлові будинки, ліцей, промислові підприємства, медичні заклади, дитячий оздоровчий заклад, об’єкти життєзабезпечення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.

Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Авдіївка, Світлодарськ, Святогірськ, Красногорівка, Торецьк, Соледар, Лиман, Білозерське, Ярове, Черкаське, Нью-Йорк, Новоселівка-3, Зайцеве, Цукурине, Восход, Дробишеве, Желанне, Званівка, Переїзне, Соснове, Федорівка. Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивної системи залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії, а також ракетами.

У Лимані від осколкового поранення в голову загинула 30-річна жінка, в Авдіївці чоловік. У селі Новоселівка-3 прямим влученням в будинок було вбито подружню пару 76 та 80 років.





Воєнні злочини РФ задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.