Понад 60 тонн продуктів харчування доставлено жителям Сєверодонецька Червоним Хрестом. ФОТО

Продовольчі набори загальною вагою 61 152 кг, що становить 3600 пакунків, передано жителям міста, які досі перебувають в укриттях і підвалах своїх зруйнованих будинків.

про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.



"Доставку наборів до міста забезпечила Сєверодонецька міська військово-цивільна адміністрація. Водії трьох вантажівок і легкового автомобіля, ризикуючи життям, привезли продукти у місто", - зазначила голова Луганської ОО Товариства Червоного Хреста України Ольга Кудаєва.



Ця допомога продовжує видаватися, всупереч обстрілам, особам з інвалідністю, багатодітним сім’ям, самотнім літнім людям, пенсіонерам та іншим незахищеним категоріям населення волонтерами Сєверодонецької міської організації Товариства Червоного Хреста України.



Адресну допомогу лежачим людям здійснюють співробітники Національної поліції.

Гуманітарну допомогу надано Луганською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України разом із УВКБ ООН та Національним комітетом ТЧХУ.

