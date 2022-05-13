УКР
Понад 60 тонн продуктів харчування доставлено жителям Сєверодонецька Червоним Хрестом. ФОТО

Продовольчі набори загальною вагою 61 152 кг, що становить 3600 пакунків, передано жителям міста, які досі перебувають в укриттях і підвалах своїх зруйнованих будинків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Доставку наборів до міста забезпечила Сєверодонецька міська військово-цивільна адміністрація. Водії трьох вантажівок і легкового автомобіля, ризикуючи життям, привезли продукти у місто", - зазначила голова Луганської ОО Товариства Червоного Хреста України Ольга Кудаєва.

Ця допомога продовжує видаватися, всупереч обстрілам, особам з інвалідністю, багатодітним сім’ям, самотнім літнім людям, пенсіонерам та іншим незахищеним категоріям населення волонтерами Сєверодонецької міської організації Товариства Червоного Хреста України.

Адресну допомогу лежачим людям здійснюють співробітники Національної поліції.

Гуманітарну допомогу надано Луганською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України разом із УВКБ ООН та Національним комітетом ТЧХУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстріляли гуманітарний транспорт на трасі Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай

Понад 60 тонн продуктів харчування доставлено жителям Сєверодонецька Червоним Хрестом 01

Понад 60 тонн продуктів харчування доставлено жителям Сєверодонецька Червоним Хрестом 02

Автор: 

Сєверодонецьк (508) МКЧХ Червоний Хрест (406) гуманітарна допомога (1022)
Це дуже гарний знак. Це означає, що від "дороги життя" орків відбили...
13.05.2022 12:07 Відповісти
Це, напевно, український Червоний хрест.
Павло Розенко писав, що між міжнародним Червоним хрестом та українським не можна ставити знак рівності.
13.05.2022 12:12 Відповісти
Так і є. Читайте уважніше. Наприкінці статті написано:

Гуманітарну допомогу надано Луганською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України разом із УВКБ ООН та Національним комітетом ТЧХУ.
13.05.2022 12:31 Відповісти
13.05.2022 13:05 Відповісти
Явно фото старое. У нас нет таких очередей. Все по подвалам и убежищам сидят. Связи нет, никто не ходит за гуманитарной. Да и в шапках все
13.05.2022 14:47 Відповісти
 
 