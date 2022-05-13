УКР
22-річний нацгвардієць-строковик знищив два російських танки та одну БМП. ФОТОрепортаж

Під час боїв на Київщині 26 березня військовослужбовець з Вінниччини з позивним Зять знищив з протитанкового ракетного комплексу два ворожих танки та одну бойову машину піхоти.

Про це розповіли у Національній гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.

Зять - оператор протитанкового ракетного комплексу "Фагот". Він мав прикривати колону техніки українських захисників на трасі між Києвом та Житомиром.

"Наш підрозділ закріпився на Житомирській трасі, ми з моєю групою як раз перебували на бойовому чергуванні, коли почули гул. Їхала колона ворожої техніки з танків та бойових машин піхоти. За першочергову ціль я обрав танк. Підготував ракету, зробив пуск та влучив йому під башту. Потім почув команду командира. Він крикнув, що позаду на мене вже їде БМП, швидко розвернув станок, в тій ситуації в мене була секунда часу, щоб вистрелити в "беху". Було страшно, бо тут або ти, або тебе. Але я розумів, що за мене цього ніхто не зробить. Тоді я вистрілив і точно влучив в ціль", - розповів Зять.

Читайте: РФ має вивести війська з територій, окупованих після 24 лютого. Це був би перший зрозумілий крок, щоб про щось говорити, - Зеленський

Про бій розповів і командир Зятя із позивним Лис.

"Я вже ніс йому ракету, щоб перезарядитись і побачив, що він цілить в тил колоні, коли на нього позаду вже їхала ще одна "беха". Після моєї команди він розвернувся та підбив її. Зять – кращий строковик, якого я бачив за всю свою службу. Розумний, відданий, хоробрий та добрий. Він такий, що ніколи не залишить своїх побратимів у біді", - розказав Лис.

Зять каже, що готовий нищити окупантів та їх важку техніку стільки, скільки потрібно, заради перемоги України та звільнення її земель від загарбників. А коли повернеться додому - одружиться із коханою дівчиною, яка чекає його з війни.

Дивіться: Бій в Маріуполі: оборонці "Азовсталі" знищили 8 окупантів. ВIДЕО

22-річний нацгвардієць-строковик знищив два російських танки та одну БМП 01
22-річний нацгвардієць-строковик знищив два російських танки та одну БМП 02
22-річний нацгвардієць-строковик знищив два російських танки та одну БМП 03
22-річний нацгвардієць-строковик знищив два російських танки та одну БМП 04
22-річний нацгвардієць-строковик знищив два російських танки та одну БМП 05
22-річний нацгвардієць-строковик знищив два російських танки та одну БМП 06

Національна гвардія (1647)
+35
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
показати весь коментар
13.05.2022 13:05
+20
показати весь коментар
13.05.2022 13:17
+19
Бережи Боже тебе синку!
показати весь коментар
13.05.2022 13:36
Путін не зможе зберегти лице, йому б зберегти державу
показати весь коментар
13.05.2022 13:03
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
показати весь коментар
13.05.2022 13:05
а уничтожил он их со стугны, которую выкрал Пашинский, который стрелял на Майдане, в доме, который построил Джек
показати весь коментар
13.05.2022 13:06
Зять - оператор протитанкового ракетного комплексу "Фагот".
показати весь коментар
13.05.2022 13:22
смерть кацапам !
показати весь коментар
13.05.2022 13:06
Наш Герой і наша гордість 👍🏼💪🙏🏼❤️
показати весь коментар
13.05.2022 13:07
В Академию ВС пацана - из таких костяк ВСУ должен состоять !
показати весь коментар
13.05.2022 13:09
показати весь коментар
13.05.2022 13:17
Хороший зять комусь дістанеться...
показати весь коментар
13.05.2022 13:27
Бережи Боже тебе синку!
показати весь коментар
13.05.2022 13:36
Героям слава!
показати весь коментар
13.05.2022 13:36
В свинорилих нема шансів проти наших янголів світла.
показати весь коментар
13.05.2022 13:46
Майбутнє нашої неньки-України. Бережи тебе Бог.
показати весь коментар
13.05.2022 13:52
Слава Герою, нехай Господь береже і допомогає йому.
показати весь коментар
13.05.2022 14:02
Це український супермен...
показати весь коментар
13.05.2022 14:20
Геройський вояка!
показати весь коментар
13.05.2022 14:30
Молодец, и главное - живой!
показати весь коментар
13.05.2022 15:05
👍👍👍👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
13.05.2022 15:32
Хай у тебе ручки не болять!)))
показати весь коментар
13.05.2022 15:36
Зелю треба дл того Зятя другим номером, може в себе в голові лад наведе.
показати весь коментар
13.05.2022 15:42
Тобто з Джавелінами і NLAW позували для відосиків ТО у Києві - всілякі Паші з Інфокара - а строковики в армії стріляють з древнього радянського Фагота.
І під Попасною 24-ка ходила в атаки на танки з кулеметом і одним набоєм для РПГ-7...
показати весь коментар
13.05.2022 17:03
Молодець 💙💛
показати весь коментар
13.05.2022 17:37
Я навыть не знаю чи з такою зброэю э у кацапыв якысь шанси. ВСУ дають такий потужний КПД по утилызуванню вати в день, що це просто триндець
показати весь коментар
13.05.2022 18:33
помню их на журнал фОТАЛИ ТОлько вот по какому праву они воюют когда не имеют на это право а значит потом будут судить..и начальство и его...это срочник...и отменили дембель потом тоже в суд подать на компенсацию лучше в европейский...
показати весь коментар
13.05.2022 20:37
в 22 убил несколько ...потом крыша сьедет вьетнамско афганский синдром и как рембо в атб всех убить ножиком...эх а кто то и в 40 никого не убивал..лол кек лол
показати весь коментар
13.05.2022 20:41
Слава Герою!
показати весь коментар
14.05.2022 20:45
 
 