22-річний нацгвардієць-строковик знищив два російських танки та одну БМП. ФОТОрепортаж

Під час боїв на Київщині 26 березня військовослужбовець з Вінниччини з позивним Зять знищив з протитанкового ракетного комплексу два ворожих танки та одну бойову машину піхоти.

інформує Цензор.НЕТ.

Зять - оператор протитанкового ракетного комплексу "Фагот". Він мав прикривати колону техніки українських захисників на трасі між Києвом та Житомиром.

"Наш підрозділ закріпився на Житомирській трасі, ми з моєю групою як раз перебували на бойовому чергуванні, коли почули гул. Їхала колона ворожої техніки з танків та бойових машин піхоти. За першочергову ціль я обрав танк. Підготував ракету, зробив пуск та влучив йому під башту. Потім почув команду командира. Він крикнув, що позаду на мене вже їде БМП, швидко розвернув станок, в тій ситуації в мене була секунда часу, щоб вистрелити в "беху". Було страшно, бо тут або ти, або тебе. Але я розумів, що за мене цього ніхто не зробить. Тоді я вистрілив і точно влучив в ціль", - розповів Зять.

Про бій розповів і командир Зятя із позивним Лис.

"Я вже ніс йому ракету, щоб перезарядитись і побачив, що він цілить в тил колоні, коли на нього позаду вже їхала ще одна "беха". Після моєї команди він розвернувся та підбив її. Зять – кращий строковик, якого я бачив за всю свою службу. Розумний, відданий, хоробрий та добрий. Він такий, що ніколи не залишить своїх побратимів у біді", - розказав Лис.

Зять каже, що готовий нищити окупантів та їх важку техніку стільки, скільки потрібно, заради перемоги України та звільнення її земель від загарбників. А коли повернеться додому - одружиться із коханою дівчиною, яка чекає його з війни.

