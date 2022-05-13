УКР
Президенти Кучма, Ющенко та Порошенко закликають світ допомогти українській владі врятувати захисників "Азовсталі". ДОКУМЕНТ

Президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко закликають світових лідерів допомогти врятувати захисників "Азовсталі" у Маріуполі.

Про це Порошенко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, - другий, третій і п'ятий президенти України, - звертаємось до керівників країн світу. До держав-членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та Канади, Китаю, Туреччини та інших, а також до ООН. Просимо усіма наявними дипломатичними ресурсами допомогти українській владі врятувати життя цивільних і військових українців, яких на території заводу "Азовсталь" Росія за наказом Путіна намагається знищити варварськими методами", - йдеться у зверненні трьох президентів України.

"Така шокуюча жорстокість рашистів позбавлена будь-якого військового сенсу. Місто Маріуполь практично вщент зруйноване російською армією, яка зараз намагається приховувати сліди своїх злочинів", - наголошують підписанти звернення.

Вони відзначають надзвичайну мужність та героїзм українських воїнів-захисників міста, які вразили не лише Україну, а й увесь світ.

Президенти Кучма, Ющенко та Порошенко закликають світ допомогти українській владі врятувати захисників Азовсталі 01

"Батальйон "Азов", наші морпіхи, наші прикордонники вже увійшли в історію, бо їхній військовий подвиг безпрецедентний. І це наші національні герої, самовіддані, сміливі, патріотичні. Але зараз вже не йдеться про рівний чи нерівний бій. На очах усього світу відбувається спроба кривавої помсти і розправи росіян над тими, хто, хоча й перебуває в оточенні, але переміг їх силою духу і силою волі. Закликаємо кожного з вас долучитися до того, щоби врятувати життя героїчних українців", - йдеться в документі.

Читайте також: Окупанти під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватись всередину "Азовсталі", - Андрющенко. ФОТО

"На вас з надією дивляться десятки мільйонів українців, вашому вдалому посередництву із вдячністю аплодуватимуть усі народи цивілізованого світу", - наголошують екс-президенти України.

У свою чергу Порошенко зауважив, що готовий особисто долучитися до процесу переговорів щодо екстракції захисників "Азовсталі".

"Якщо переговорна група вважатиме за потрібне, готовий долучитися до процесу переговорів щодо екстракції захисників "Азовсталі", поруч з міжнародними та українськими представниками влади, та особисто взяти участь у реалізації цієї процедури", - зауважив Порошенко.

Автор: 

+20
Звісно немає чим, бо шостий президент, щоб залишитися на другий термін займався популізмом і запустив "Велике крадівництво", а його шавки розпускали тезиси, що мов до нього 30 років всі крали, а він один хоть щось побудує. А міг би коштти всього на 100 км дороги до Мелітополя, який злив ворогу, віддати на ракетні дивізіони і після цього ворог навіть побоявся би напасти. Але маємо те що маємо. І це не помилка Зеленського, це жага до помсти 5-му президенту 73% баранів, які підбурені російською і беніною пропагандою. Це їх вибір, то ж мають терпіти ракети, які можуть впасти кожної миті на їх голову, чи голову їх дитини. Помстилися? А ще питання за що і навіщо?
13.05.2022 13:37 Відповісти
13.05.2022 13:37 Відповісти
+19
Президенти Кучма, Ющенко та Порошенко на порядки продержавніші, ніж чинний Зе.
13.05.2022 13:19 Відповісти
13.05.2022 13:19 Відповісти
+12
Боже , збережи і допоможи нашим Героям зберегти найдорожче в світі
- іхні життя 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
13.05.2022 13:10 Відповісти
13.05.2022 13:10 Відповісти
Коментувати
Боже , збережи і допоможи нашим Героям зберегти найдорожче в світі
- іхні життя 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
13.05.2022 13:10 Відповісти
13.05.2022 13:10 Відповісти
Яким чином ? Світ себе в лиці ООН вже показав , ООН така ж сама безпомічна як і "Ліга націй" ...
13.05.2022 13:12 Відповісти
13.05.2022 13:12 Відповісти
1. ********* со всей дури по Севастопольской базе ВМФ России.
2. По базе подводных лодок в Балаклаве.
3. По основным кораблям в Чёрном море и по крымскому мосту.
13.05.2022 13:13 Відповісти
13.05.2022 13:13 Відповісти
Если есть чем, то я не понимаю почему еще это не сделали. Если нет чем, то я понимаю почему это еще не сделали...
13.05.2022 13:22 Відповісти
13.05.2022 13:22 Відповісти
У США есть чем - надо подготовить общественное мнение.
13.05.2022 13:26 Відповісти
13.05.2022 13:26 Відповісти
Звісно немає чим, бо шостий президент, щоб залишитися на другий термін займався популізмом і запустив "Велике крадівництво", а його шавки розпускали тезиси, що мов до нього 30 років всі крали, а він один хоть щось побудує. А міг би коштти всього на 100 км дороги до Мелітополя, який злив ворогу, віддати на ракетні дивізіони і після цього ворог навіть побоявся би напасти. Але маємо те що маємо. І це не помилка Зеленського, це жага до помсти 5-му президенту 73% баранів, які підбурені російською і беніною пропагандою. Це їх вибір, то ж мають терпіти ракети, які можуть впасти кожної миті на їх голову, чи голову їх дитини. Помстилися? А ще питання за що і навіщо?
13.05.2022 13:37 Відповісти
13.05.2022 13:37 Відповісти
Если не будет уступок по Азовстали, то все войска, атаковавшие завод, в плен не брать. Не соблюдение правил войны должно быть наказано таким же образом.
13.05.2022 13:14 Відповісти
13.05.2022 13:14 Відповісти
Путину на погибших ПЛЕВАТЬ.
Он дорожит только крымским ВОЕННЫМ ФОРПОСТОМ.
13.05.2022 13:20 Відповісти
13.05.2022 13:20 Відповісти
У США есть мощное неядерное оружие, которое с этим справится.
И у натовской Турции тоже много чего есть - самый момент применить.
Россия захватила и блокирует международные воды, атакует торговые суда третьих стран, минирует акваторию - это открытый международный терроризм.
Это достаточный повод для антитеррористической атаки в ответ.
Пусть Россия скулит от потерь и жалуется в ООН на "русофобию".
13.05.2022 13:38 Відповісти
13.05.2022 13:38 Відповісти
Президенти Кучма, Ющенко та Порошенко на порядки продержавніші, ніж чинний Зе.
13.05.2022 13:19 Відповісти
13.05.2022 13:19 Відповісти
куча еще тот мудак. жили при нем как при сраном совке. А те кто говорят что газ был дешовый. да хер там - зп и тд было ниже плинтуса... Сейчас хоть какойто лучик надежды все же был после его ухода.
13.05.2022 13:25 Відповісти
13.05.2022 13:25 Відповісти
я згоден, що Кучма мудак. Але - як тоді точніше охарактеризувати Зе?
13.05.2022 13:49 Відповісти
13.05.2022 13:49 Відповісти
ща би прославляти Кучу, політичного імпотента і олігарха!!! жгі дальше!!!
13.05.2022 13:27 Відповісти
13.05.2022 13:27 Відповісти
вище відповів
13.05.2022 13:51 Відповісти
13.05.2022 13:51 Відповісти
особливо ющенко.. як його земля носить..
13.05.2022 13:19 Відповісти
13.05.2022 13:19 Відповісти
бджоли не винні
13.05.2022 13:21 Відповісти
13.05.2022 13:21 Відповісти
Ойц. Чому його земля не має носитит?
13.05.2022 13:25 Відповісти
13.05.2022 13:25 Відповісти
При Ющенко мы платили коммуналку в куй не дуя, и жили без проблем.
13.05.2022 13:28 Відповісти
13.05.2022 13:28 Відповісти
ты дебил полный,,,из 73?
13.05.2022 15:55 Відповісти
13.05.2022 15:55 Відповісти
навіть в ранішніх війнах у солдат та офіцерів було честь та гідність до сталення ,до противника...За героїзм противник віддавав шану ,тим хто не здався ,а боровся до кінця і віддаючи захистникам честь відпускав живими.але це не стосується рашистів і оркостану.)(уйло наказав знищити..бо в нього немає ні честі ні гідності
13.05.2022 13:20 Відповісти
13.05.2022 13:20 Відповісти
Бо він заздрить справжнім мужчинам, у яких є гідність і яйця.
Які плювати на нього хотіли попри всі ядерні ракети.
На фоні наших героїв він гостро відчуває власну нікчемність.
13.05.2022 13:31 Відповісти
13.05.2022 13:31 Відповісти
А чому ви. шановні президенти. так довго думали над цією заявою. вона вже мінімум. як місяць назад мала звучати на всіх світових переговорних площадках ?!! А зараз прийшов час вирішувати питання Маріуполя ЗСУ. АДЖЕ ВОНИ НАЙКРАЩІ !!! СЛАВА ЗСУ ! СЛАВА ВСІМ ЗАХИСНИКАМ МАРІУПОЛЯ !!! СЛАВА ПОЛКУ АЗОВ !!!
13.05.2022 13:22 Відповісти
13.05.2022 13:22 Відповісти
Пусть Макрон лично приедет на Азовсталь и заберёт защитников Азова во Францию .
и Макрону - Нобелевскую премию мира
13.05.2022 13:23 Відповісти
13.05.2022 13:23 Відповісти
Не все же из Елисейского дворца о сдаче Украины договариваться с ****** .
13.05.2022 13:26 Відповісти
13.05.2022 13:26 Відповісти
Але ці всі президенти не взмозі нічого зробити, бо Україна це люди, історично проживаючі на Богом даній землі. Є головна помилка України, дипломатія, кожна країна відстоює власні інтереси, а Україна завжди намагається усім догодити, хлібом з сіллю зустрічає, столи накриває. До накривалися, тепер маємо захищатися, а могли бути з позиції сили, бути на рівні. Війні з росією не буде кінця без повної поразки однієї зі сторін, але спдіваюсь що добрий і привітливий народ України заслуговує на цю перемогу. Слава Україні!
13.05.2022 13:28 Відповісти
13.05.2022 13:28 Відповісти
Тільки тепер. І це все?

P.S. Росії немає, це абстрактний термін, хоч москалям він дуже до вподоби. Наразі є т.з. рф, а фактично «федерація» насильницько асимільованих народів.
13.05.2022 14:08 Відповісти
13.05.2022 14:08 Відповісти
Америка рятувала Росію вже тричі - і що з того вийшло ?
Тепер Росію змусять віддати всю ядерну зброю і стратегічні носії.
До володіння такими речами вона вочевидь не доросла.
13.05.2022 14:10 Відповісти
13.05.2022 14:10 Відповісти
Голосування! Хто йде слідом за Кравчуком:
1.Хайло
2.Кучма
3.Ківі
4.Ющ
5.Ваш варіант
13.05.2022 14:11 Відповісти
13.05.2022 14:11 Відповісти
Ющ ще тебе переживе, придурок.
13.05.2022 14:11 Відповісти
13.05.2022 14:11 Відповісти
Як зробили такого українця владіслав ткачєнко щоб він написав таку дурницю.
13.05.2022 14:37 Відповісти
13.05.2022 14:37 Відповісти
Из Конституции Непала:

Гражданином Непала могут считаться только те граждане, которые были зачаты непальцем и непалкой.

Як зробили вищеназвану особу?.. Можна тільки припустити, що він не непалець.
13.05.2022 16:45 Відповісти
13.05.2022 16:45 Відповісти
Все эти обращения к миру не сработают.Нужно шантажировать пуйла чем то весомым и ценным.Например,взять в качестве аргумента запрет и ликвидацию(юридическую) УПЦ МП если русня не согласится на зеленый коридор для защитников Мариуполя.А если согласиться то запрет отменить.
13.05.2022 14:38 Відповісти
13.05.2022 14:38 Відповісти
УПЦ МП нікого не потрібно шантажувати. Це ворожа організація в серці кожного міста, вона має бути заборонена раз і назавжди.
13.05.2022 15:00 Відповісти
13.05.2022 15:00 Відповісти
Для кремля это ценный актив - штук 50 самых упоротых "батюшек" присадить для дачи показаний, а всё имущество, территории и счета -
арестовать.
13.05.2022 15:04 Відповісти
13.05.2022 15:04 Відповісти
це ті сволоти та покидьки за яких ми 30 років в бідності та злиднях .
13.05.2022 16:31 Відповісти
13.05.2022 16:31 Відповісти
Є така тема в русні ще с 2014 року чим більше ми за когось просимо або переживаємо тим більше вони давять на це питання і мусолять цю тему.Тобто роблять все щоб більше це було в нас болючою темою.Азов для них тапер це як показуха і ціль.А ми ще більше даємо їм наснаги цю тему мусолити давити і використовувати в своїх воєнних і пропагандиських цілях.Замість того щоб вирішите це питання якось помізкуючи і тихенько і щвидко ми своїми же руками дали їм основу щоб на нас давити і показують цілому світу що ось ніфіга тепер не отдамо .На жаль у керівництва не хватає якоїсь мізковитої теми це все провернути правильно.Азов став героями але в теж саме время наглядним прикладом безголовості і провалу нашого керівництва. А деякі особои відверто на цьому піаряться.
Азовці самі казали що це пекло на землі якесь шоу ,а всі спостерігають за ними і нічого не роблять.Саме не зрозуміле те що якщо ми не можемо поки їх звідти витянути то чому с повітря не допомагали?Навіть зброю можливо було скинути.Не кажучи про Байрактари і інше що можна було придумати і допомогти хлопцям те що реальне а не фантастичне.
13.05.2022 16:37 Відповісти
13.05.2022 16:37 Відповісти
Медведчука отправить в Америку для детальных показаний.
Россия делает вид, что он не нужен, а сама sцит в потолок кипятком.
13.05.2022 20:33 Відповісти
13.05.2022 20:33 Відповісти
 
 